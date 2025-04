Barcelona - Inter 3-3: pari show per i Nerazzurri

Termina con un rocambolesco 3-3 la semifinale di andata di UEFA Champions League tra Barcelona e Inter. Ai Nerazzurri non basta il doppio vantaggio iniziale e neppure il momentaneo 3-2 della ripresa. Il discorso qualificazione resta apertissimo: si deciderà tutto martedì 6 maggio, a San Siro.

Momenti chiave 1': Un colpo di tacco di Thuram porta subito in vantaggio l'Inter

21': Una sforbiciata di Dumfries porta al raddoppio dei Nerazzurri

24': Lamine Yamal dimezza lo svantaggio dopo una travolgente azione personale

38': Ferran Torres ristabilisce la parità

64': Dumfries segna di testa e festeggia la doppietta personale

65': Un gran tiro di Raphinha propizia l'autorete di Sommer

La partita in breve: i Blaugrana rimontano due volte

Il vantaggio di Marcus Thuram è stato il gol più rapido in una semifinale di Champions League Getty Images

Avvio da sogno per l’Inter, che sblocca il match già nel primo minuto: cross di Denzel Dumfries e meraviglioso colpo di tacco di Marcus Thuram. Nerazzurri subito avanti all'Estadi Olímpic Lluís Companys.

La prima, grande occasione del Barcelona arriva al 12’, sul destro di Ferran Torres, che, sul suggerimento di Lamine Yamal, calcia fuori di poco. I Blaugrana fanno la partita e si rendono nuovamente pericolosi con il numero 7, ma sono ancora gli ospiti a segnare, questa volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sponda aerea di Francesco Acerbi e splendida acrobazia di Dumfries, che, al 21’, realizza il 2-0.



Il primo dei due gol realizzati da Denzel Dumfries ai Blaugrana Getty Images

I padroni di casa non si abbattono e reagiscono prontamente, affidandosi alla propria stella più luminosa: Yamal prima accorcia le distanze, al 24’, con un delizioso sinistro a giro, poi, al 26’, dopo una super giocata su Federico Dimarco, sfiora il pareggio, negato solo dal tocco di Yann Sommer e dalla traversa. C’è tanto lavoro per l’estremo difensore di Simone Inzaghi, costretto a distendersi anche su una conclusione insidiosa di Dani Olmo. Sommer, tuttavia, non può nulla al 38’: sponda di testa di Raphinha e tocco vincente di Ferran Torres, che ristabilisce la parità. 2-2 all’intervallo.

La ripresa si apre con una ghiottissima chance per Dimarco: il suo destro, però, termina alto sopra la traversa. L’Inter torna avanti al 64’, sfruttando nuovamente un corner e il proprio strapotere fisico sulle palle inattive: doppietta di Dumfries, che, complice una leggera deviazione di Dani Olmo, trova il 3-2 di testa. Il vantaggio dura appena un minuto, con il Barcelona che, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riporta tutto in equilibrio: velo di Yamal e grande sinistro di Raphinha con la palla che, dopo aver colpito la traversa, sbatte sulla testa di Sommer e termina in rete.



Lamine Yamal è andato a segno al termine di una splendida azione personale Getty Images

La sfida si mantiene viva e vibrante. Ci provano entrambe le squadre, con il Barcelona che nel finale colpisce un’altra traversa con Yamal. Ci prova anche Raphinha dalla distanza, ma il punteggio non cambia più. All'Estadi Olímpic Lluís Companys finisce con uno spettacolare 3-3.

Barcelona-Inter 3-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Denzel Dumfries (Inter)

Denzel Dumfries con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

"Solido in fase difensiva e decisivo in attacco. Splendido l’assist per lo 0-1, ha segnato due grandi gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Inoltre, nei momenti di transizione ha messo in difficoltà il Barcelona grazie alla sua velocità e resistenza. Segnare due gol e servire un assist in trasferta contro il Barcelona è un risultato straordinario".

Gruppo osservatori tecnici UEFA

Massimo Ambrosini, Amazon Prime Video "Il risultato lascia tutto in bilico, la gara di ritorno sarà simile e dipenderà molto dalla condizione fisica dell’Inter".

Statistiche chiave

Il gol di tacco dopo 30 secondi di Marcus Thuram è stato il più veloce della storia in una semifinale di Champions League.

A 17 anni e 291 giorni, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane ad andare a segno in una semifinale di Champions League: ha battuto il primato di Kylian Mbappé, che segnò con la maglia del Monaco contro la Juventus a 18 anni e 140 giorni, nel 2017.

Per il Barcelona, cinque successi e due pareggi nei precedenti sette incontri casalinghi contro l'Inter nelle competizioni UEFA.

L'Inter ha perso solo uno dei 13 precedenti incontri di UEFA Champions League in questa stagione (9 successi e 3 pareggi) ed è imbattuto negli ultimi sette (5 successi e 2 pareggi).

L'unico precedente tra le due squadra in una sfida a eliminazione diretta nelle competizioni UEFA risaliva alla semifinale di UEFA Champions League nel 2009/10, quando l'Inter di José Mourinho si qualificò con il risultato complessivo di 3-2 (3-1 in casa, 0-1 in trasferta): i Nerazzurri vinsero poi la competizione.

Formazioni

Barcelona: Szczęsny; Koundé (Eric García 42'), Cubarsí (Christensen 83'), Iñigo Martínez, Gerard Martín (Ronald Araújo 46'); De Jong, Pedri (Gavi 83'); Olmo (Fermín López 68'); Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian 81'), Barella, Çalhanoğlu (Frattesi 71'), Mkhitaryan, Dimarco (Augusto 56'); Lautaro Martínez (Taremi 46'), Thuram (Zieliński 81')