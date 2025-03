Riepilogo e highlights Champions League: l'Inter espugna Rotterdam, il Liverpool beffa il PSG

Nelle gare di andata degli ottavi di UEFA Champions League di mercoledì, l'Inter vince 2-0 in casa del Feyenoord, mentre il Liverpool sorprende un Paris Saint-Germain dominante con un gol nel finale. Vittoria netta del Bayern nel derby tedesco contro il Leverkusen. Il Barcelona passa in casa del Benfica nonostante l'interiorità numerica.

Martedì, il Real Madrid vince il derby contro l'Atleti, mentre l'Arsenal ha già un occhio ai quarti dopo un devastante 7-1 sul campo del PSV. Vittoria importante dell'Aston Villa in casa del Club Brugge, mentre Borussia Dortmund e Lille sono in parità in vista del ritorno. UEFA.com riepiloga tutte le partite.

Le partite di mercoledì

Il gol di Harvey Elliott all'87' minuto regala al Liverpool una vittoria rocambolesca a Parigi con un solo tiro in porta. Nel primo tempo, il portiere ospite Alisson Becker compie una serie di parate eccezionali per respingere le conclusioni di Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, mentre nella ripresa devia un calcio di punizione del georgiano sul palo e si prodiga in altri interventi.

Meno di un minuto dopo il suo ingresso in campo, però, Elliott decide la gara con una conclusione angolata di prima intenzione su assist di Darwin Núñez, segnando per la terza gara consecutiva di Champions League.

Player of the Match: Alisson Becker (Liverpool)

Ritorno

11/03: Liverpool - Paris

Il Bayern interrompe una striscia di sei partite senza vittorie contro il Leverkusen in modo perentorio, guadagnando un vantaggio importante per la gara di ritorno. Il colpo di testa di Harry Kane apre le danze, mentre Jamal Musiala si vede negare il 2-0 prima dell'intervallo solo dalla traversa.

Nella ripresa, però, Musiala colpisce approfittando di un'uscita goffa di Matěj Kovář su un pallone alto. Dopo il quarto d'ora Nordi Mukiele viene espulso per doppia ammonizione, mentre un rigore trasformato da Kane a 15' chiude la confortevole serata dei padroni di casa.

Player of the Match: Harry Kane (Bayern)

Ritorno

11/03: Leverkusen - Bayern

Il Barcellona, ridotto in dieci uomini, è in leggero vantaggio grazie a un gol di Raphinha nel secondo tempo e a una serie di parate di Wojciech Szczęsny. I blaugrana, che perdono Pau Cubarsí per espulsione a metà del primo tempo, passano in vantaggio in contropiede poco dopo il quarto d'ora della ripresa con Raphinha, che approfitta di un passaggio sbagliato e insacca con un potente rasoterra.

Il Benfica prova a reagire ma trova Szczęsny in forma smagliante: il miglior intervento dell'ex portiere juventino è quello in acrobazia su un tiro del subentrato Renato Sanches.

Player of the Match: Pedri (Barcelona)

Ritorno

11/03: Barcelona - Benfica

L'Inter vince sul campo del Feyenoord mantenendo l'ottavo clean sheet stagionale in Champions League. Marcus Thuram sblocca la situazione al 38' con una conclusione al volo su cross di Nicolò Barella.

Poco dopo l'intervallo, Lautaro Martínez raddoppia segnando il suo sesto gol europeo della stagione. Gli ospiti hanno anche la possibilità di fare tris dal dischetto, ma il rigore di Piotr Zieliński viene parato abilmente da Timon Wellenreuther.

Player of the Match: Lautaro Martínez (Inter)

Ritorno

11/03: Inter - Feyenoord

Le partite di martedì

Highlights: PSV - Arsenal 1-7

I Gunners mettono la qualificazione in cassaforte con una prestazione straordinaria ad Eindhoven. I padroni di casa sfiorano per primi il gol con Ismael Saibari, ma l'Arsenal prende il controllo della situazione con tre reti nel giro di 13 minuti grazie alle conclusioni dalla corta distanza di Jurriën Timber, Ethan Nwaneri e Mikel Merino.

Un rigore trasformato da Noa Lang poco prima dell'intervallo dà qualche speranza al PSV, che però subisce una doppietta di Martin Ødegaard oltre a una rete di Leandro Trossard e del subentrato Riccardo Calafiori nel finale.

Player of the Match: Martin Ødegaard (Arsenal)

Ritorno

12/03: Arsenal - PSV

Highlights: Real Madrid - Atleti 2-1

I campioni in carica sono in vantaggio dopo una gara caratterizzata da tre splendide reti. A Rodrygo bastano quattro minuti per aprire le marcature con una conclusione sul secondo palo dopo una volata in area. Julián Alvarez pareggia da posizione simile poco dopo la mezz'ora, realizzando il suo 15° gol in 26 presenze in Champions League.

Al 55', Brahim Díaz elude tre marcatori con un'ottima finta e segna il gol del 2-1 sempre sul secondo palo, siglando la sesta vittoria consecutiva dei Blancos nella competizione.

Player of the Match: Rodrygo (Real Madrid)

Ritorno

12/03: Atleti - Real Madrid

Highlights: Club Brugge - Aston Villa 1-3

L'Aston Villa porta un vantaggio importante a Birmingham dopo due gol in extremis che suggellano la vittoria a Bruges. Gli ospiti passano in vantaggio con Leon Bailey già al 3', ma Maxim De Cuyper risponde dopo nove minuti.

Anche se il secondo tempo è molto combattuto, la squadra di Unai Emery si dimostra più concreta nelle fasi finali. Prima, il cross di Morgan Rogers viene deviato nella propria porta da Brandon Mechele, poi il subentrato Marco Asensio trasforma un rigore con sicurezza alla prima presenza in Champions League con il club inglese.

Player of the Match: Morgan Rogers (Aston Villa)

Ritorno

12/03: Aston Villa - Club Brugge

Highlights: B. Dortmund - Lille 1-1

Il gol di Hákon Arnar Haraldsson nel secondo tempo lascia tutto in bilico dopo una gara equilibrata in Germania. Nelle fasi iniziali le squadre si annullano a vicenda, ma il Dortmund cresce nel corso del primo tempo e va al riposo in vantaggio grazie al quinto gol stagionale di Karim Adeyemi in Champions League.

Nella ripresa, però, gli ospiti accelerano e pareggiano quando Jonathan David serve l'islandese Haraldsson, che riesce a mantenere l'equilibrio e a battere Gregor Kobel.

Player of the Match: Hákon Arnar Haraldsson (Lille)

Ritorno

12/03: Lille - Borussia Dortmund