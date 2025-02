Riepilogo Champions League: Real avanti tutta, Paris travolgente, esce la Juventus

Gli ultimi spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League si concludono con un pari del Dortmund, una vittoria travolgente del Paris Sain-Germain, il secondo successo del Real Madrid contro il City (tripletta di Mbappé) e la sconfitta della Juventus sul campo del PSV.

UEFA.com riassume tutte le partite.

Qualificate agli ottavi di finale Prime otto fase campionato (teste di serie)

Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atleti (ESP), Barcelona (ESP), Inter (ITA), Leverkusen (GER), Lille (FRA), Liverpool (ENG) Vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie)

B. Dortmund (GER), Bayern München (GER), Benfica (POR), Club Brugge (BEL), Feyenoord (NED), Paris (FRA), PSV (NED), Real Madrid (ESP) Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com venerdì 21 febbraio alle 12:00 CET.

Le partite di mercoledì

La terza tripletta di Kylian Mbappé in Champions League suggella la qualificazione dei campioni in carica in grande stile.

Al 4', Mbappé apre le marcature con un pallonetto di prima intenzione su un passaggio lungo di Raúl Asencio, poi mostra altrettante abilità in occasione del raddoppio subito dopo la mezz'ora e completa la sua tripletta personale con un rasoterra al 61'.

Dopo un legno colpito da Omar Marmoush, il City accorcia con Nico González nel recupero. Erling Haaland - autore di due gol all'andata - rimane in panchina per tutta la gara.

Player of the Match: Kylian Mbappé (Real Madrid)

Il gol di Ryan Flamingo ai supplementari basta al PSV per vincere una sfida a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 2007.

La partita si anima dopo l'intervallo. Sugli sviluppi di un veloce contropiede, Noa Lang apre in diagonale per Ivan Perišić, che stoppa a seguire e insacca sul secondo palo.

Dieci minuti dopo, Timothy Weah ripristina il vantaggio complessivo della Juventus, ma Ismael Saibari segna di testa dalla corta distanza e porta la gara all'extra time. Al 98', Flamingo reagisce per primo su una respinta di Michele Di Gregorio e non sbaglia. I bianconeri colpiscono ancora un palo ma sono costretti a salutare l'Europa.

Player of the Match: Noa Lang (PSV)

Il Dortmund raggiunge gli ottavi di finale con una prestazione misurata, cercando di limitare le occasioni dello Sporting per evitare qualsiasi tentativo di rimonta dal 3-0. I padroni di casa sfiorano il gol nel primo tempo con una potente conclusione di Marcel Sabitzer neutralizzata da Rui Silva e continuano a dominare dopo l'intervallo.

Un'altra prodezza del portiere mantiene il risultato in parità al 59', quando Rui Silva para il rigore di Serhou Guirassy, mentre il legno ferma Giovanni Reyna 10' più tardi.

Player of the Match: Rui Silva (Sporting CP)

Il Paris travolge il Brest con la seconda vittoria complessiva più ampia nella storia della UEFA Champions League e diventa anche la prima squadra ad andare a segno con sette marcatori diversi in una sola partita.

Il primo a segnare è Bradley Barcola, mentre Khvicha Kvaratskhelia sigla il suo primo gol europeo con la sua nuova squadra prima dell'intervallo. Il terzo di Vitinha è il primo dei quattro gol che arrivano in soli 18 minuti – gli altri sono di Désiré Doué, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos – poi il subentrato Senny Mayulu fissa il punteggio nel finale.

Player of the Match: Vitinha (Paris)

Le partite di martedì

Highlights: Bayern München - Celtic 1-1

Alphonso Davies segna al quarto minuto di recupero e porta il Bayern agli ottavi a spese del Celtic, che per più di mezz'ora sembra intenzionato a portare la gara ai tempi supplementari.

Dopo aver sprecato quattro occasioni nel primo tempo, Nicolas Kühn approfitta di un errore di Minjae Kim e porta in vantaggio i campioni di Scozia poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Quando gli ospiti si preparano mentalmente all'extra time, Davies si fa trovare sotto porta e insacca dopo una parata di Kasper Schmeichel su Leon Goretzka.

Player of the Match: Kasper Schmeichel (Celtic)

Highlights: Atalanta - Club Brugge 1-3

Due gol di Chemsdine Talbi nei primi 27 minuti permettono al Brugge di volare agli ottavi in grande stile. Davide Zappacosta colpisce un palo per la Dea dopo la doppietta del 19enne, ma la straordinaria conclusione dalla distanza di Ferran Jutglà porta i Blauw-Zwart addirittura sul 3-0 all'intervallo.

Poco dopo il suo ingresso in campo, Ademola Lookman accorcia e ridà qualche speranza ai padroni di casa. Zappacosta colpisce un altro legno, poi l'arbitro concede un rigore alla Dea. Sul dischetto si presenta Lookman, che però si fa ipnotizzare da Simon Mignolet. Nel finale, il capitano di casa Rafael Tolói viene espulso per fallo di reazione.

Player of the Match: Ardon Jashari (Club Brugge)

Highlights: Benfica - Monaco 3-3

Un gol nel finale di Orkun Kökçü consente al Benfica di accedere agli ottavi 16 e chiude la rocambolesca gara di Lisbona.

La rete di Kerem Aktürkoğlu a metà del primo tempo porta i padroni di casa sull'1-0, ma Takumi Minamino ed Eliesse Ben Seghir rispondo a cavallo dell'intervallo e portano il risultato complessivo in parità.

Un rigore trasformato da Vangelis Pavlidis riporta la formazione portoghese in vantaggio, ma il subentrato George Ilenikhena segna per il Monaco un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Con l'avvicinarsi dei supplementari, Kökçü sbuca su un cross di Alvaro Carreras a poco più di dieci minuti dalla fine e firma la rete decisiva.

Player of the Match: Orkun Kökçü (Benfica)

Highlights: Milan - Feyenoord 1-1

Il Feyenoord strappa un pareggio a San Siro e raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale di Champions League. Gli ospiti subiscono il gol rossonero dopo soli 37 secondi a opera dell'ex di turno Santiago Giménez.

Il Milan, però, perde Theo Hernández per doppia ammonizione al 6' della ripresa. Julián Carranza, entrato dalla panchina, incorna in rete su un bel cross di Hugo Bueno e suggella la vittoria complessiva della squadra di Eredivisie.

Player of the Match: Dávid Hancko (Feyenoord)