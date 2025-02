Riepilogo Champions League: Bayern in extremis, soffre il Benfica, escono Milan e Atalanta﻿

Dopo il pareggio contro il Feyenoord nella gara delle 18.45, il Milan saluta la UEFA Champions League, mentre il Bayern deve aspettare il 94' per acciuffare l'1-1 contro il Celtic ed evitare i supplementari. Grandi emozioni anche a Lisbona, dove il Benfica rischia la rimonta da parte del Monaco ma centra la qualificazione agli ottavi. Sconfitta pesante per l'Atalanta, che cede il posto al Club Brugge.

UEFA.com riassume tutte le partite di martedì.

Qualificate agli ottavi di finale Prime otto fase campionato (teste di serie)

Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atleti (ESP), Barcelona (ESP), Inter (ITA), Leverkusen (GER), Lille (FRA), Liverpool (ENG) Vincitrici spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie)

Bayern München (GER), Benfica (POR), Club Brugge (BEL), Feyenoord (NED) Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com venerdì 21 febbraio alle 12:00 CET.

Le partite di martedì

Alphonso Davies segna al quarto minuto di recupero e porta il Bayern agli ottavi a spese del Celtic, che per più di mezz'ora sembra intenzionato a portare la gara ai tempi supplementari.

Dopo aver sprecato quattro occasioni nel primo tempo, Nicolas Kühn approfitta di un errore di Minjae Kim e porta in vantaggio i campioni di Scozia poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Quando gli ospiti si preparano mentalmente all'extra time, Davies si fa trovare sotto porta e insacca dopo una parata di Kasper Schmeichel su Leon Goretzka.

Player of the Match: Kasper Schmeichel (Celtic)

Due gol di Chemsdine Talbi nei primi 27 minuti permettono al Brugge di volare agli ottavi in grande stile. Davide Zappacosta colpisce un palo per la Dea dopo la doppietta del 19enne, ma la straordinaria conclusione dalla distanza di Ferran Jutglà porta i Blauw-Zwart addirittura sul 3-0 all'intervallo.

Poco dopo il suo ingresso in campo, Ademola Lookman accorcia e ridà qualche speranza ai padroni di casa. Zappacosta colpisce un altro legno, poi l'arbitro concede un rigore alla Dea. Sul dischetto si presenta Lookman, che però si fa ipnotizzare da Simon Mignolet. Nel finale, il capitano di casa Rafael Tolói viene espulso per fallo di reazione.

Player of the Match: Ardon Jashari (Club Brugge)

Un gol nel finale di Orkun Kökçü consente al Benfica di accedere agli ottavi 16 e chiude la rocambolesca gara di Lisbona.

La rete di Kerem Aktürkoğlu a metà del primo tempo porta i padroni di casa sull'1-0, ma Takumi Minamino ed Eliesse Ben Seghir rispondo a cavallo dell'intervallo e portano il risultato complessivo in parità.

Un rigore trasformato da Vangelis Pavlidis riporta la formazione portoghese in vantaggio, ma il subentrato George Ilenikhena segna per il Monaco un minuto dopo il suo ingresso in campo.

Con l'avvicinarsi dei supplementari, Kökçü sbuca su un cross di Alvaro Carreras a poco più di dieci minuti dalla fine e firma la rete decisiva.

Player of the Match: Orkun Kökçü (Benfica)

Il Feyenoord strappa un pareggio a San Siro e raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale di Champions League. Gli ospiti subiscono il gol rossonero dopo soli 37 secondi a opera dell'ex di turno Santiago Giménez.

Il Milan, però, perde Theo Hernández per doppia ammonizione al 6' della ripresa. Julián Carranza, entrato dalla panchina, incorna in rete su un bel cross di Hugo Bueno e suggella la vittoria complessiva della squadra di Eredivisie.

Player of the Match: Dávid Hancko (Feyenoord)