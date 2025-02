Le squadre della fase a eliminazione diretta di Champions League

Fase campionato: V4 P3 S1 GF20 GS6 (9° posto)

Prossimo turno: Club Brugge agli spareggi per la fase a eliminazione diretta (andata S2-1)

Ranking UEFA: 16ª

Miglior giocatore Fantasy Football: Isak Hein (55)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)

Scorsa stagione: vincitrice Europa League

Vieri Capretta, reporter Atalanta di UEFA.com: prima della vittoria sullo Sturm Graz, i detentori della UEFA Europa League non avevano ancora vinto in casa in questa Champions League, dopo due pareggi a reti inviolate e una sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid. Per una squadra abituata a segnare tanto – come dimostra il 6-1 in casa dello Young Boys – quei risultati erano stati un po' sorprendenti, ma l'Atalanta ha rimediato contro la formazione austriaca ed è stata notevole in difesa, subendo solo sei gol. La sua forza difensiva l'ha tenuta in lizza per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, che però sono mancati di un soffio.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il 66enne allenatore, in panchina dall'estate del 2016, è il principale artefice dei risultati miracolosi dell'Atalanta nelle ultime stagioni: miglior piazzamento di sempre in Serie A (terzo posto per tre stagioni consecutive), quarti di finale di Champions League 2019/20 e vittoria della Europa League. "Affrontare l'Atalanta di Gasperini è come andare dal dentista", ha commentato Pep Guardiola del Manchester City.

Giocatore chiave: Ademola Lookman

Autore di una tripletta nella finale di Europa League 2024, Lookman si è già guadagnato lo status di icona a Bergamo grazie alla prestazione strepitosa contro il Leverkusen a Dublino. Esterno versatile ed esplosivo, il nazionale nigeriano sa segnare con entrambi i piedi e creare tantissime occasioni per i compagni.

Lo sapevi?

Il 5-0 dell'Atalanta sullo Sturm Graz e il 6-1 in casa dello Young Boys sono state rispettivamente le vittorie interne ed esterne più pesanti di questa edizione.