UEFA Champions League: anteprima di tutte le partite della sesta giornata

Mancano solo tre giornate alla fine della prima fase campionato di Champions League, ma per le 36 squadre tutto è ancora possibile.

UEFA.com analizza spunti e statistiche principali dell'ultima giornata del 2024.

Martedì 10 dicembre

Dopo soli tre punti conquistati in cinque partite, la debuttante Girona si trova davanti una montagna da scalare dato che affronterà l'unica squadra ancora a punteggio pieno nella competizione: il Liverpool. Ciononostante, il tecnico Míchel è ottimista e ha esortato i tifosi di casa a incitare la squadra: "Giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico. Dovremo ribaltare le gerarchie. Ci sono tre partite fondamentali e proveremo a vincere almeno le due in casa per passare il turno".

Lo straordinario inizio del Liverpool sotto la guida di Arne Slot è proseguito col successo casalingo per 2-0 sul Real Madrid. La vittoria sulle Merengues è valsa la qualificazione agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Slot però non si è lasciato influenzare dalla vittoria sui campioni in carica: "Se li incontrassimo agli ottavi e poi riuscissimo a batterli sarebbe ancora più importante".

Highlights: Liverpool - Real Madrid 2-0

Dopo due vittorie consecutive, la GNK Dinamo è tornata con i piedi per terra alla quinta giornata dove è stata sconfitta 3-0 in casa dal Dortmund, finalista della scorsa stagione. "Siamo stati solidi, ben organizzati e abbiamo difeso bene", ha detto l'esterno Marko Pjaca nonostante il risultato. "Credo che possiamo trarre molti aspetti positivi da questa partita". Con le partite contro Arsenal e Milan a seguire, una vittoria contro il Celtic sarebbe molto importante.

I Bhoys hanno pareggiato in rimonta per 1-1 contro il Club Brugge grazie al gol di Daizen Maeda. L'allenatore Brendan Rodgers ha spiegato a UEFA.com: "Potevamo anche vincere ma non è andata così. Qualsiasi punto a questi livelli è importantissimo e alla fine potrebbe anche essere un punto decisivo".

Dopo essersi affrontate nella Supercoppa UEFA di questa stagione, Atalanta e Real Madrid si ritrovano in campo da avversarie in Champions League ma con l'umore e la forma opposta. L'Atalanta sta attraversando un gran periodo di forma, come conferma il 6-1 in trasferta contro lo Young Boys alla quinta giornata, ed è una delle tre squadre ancora imbattute. "Abbiamo una squadra con molta qualità ed esperienza, giochiamo un bellissimo calcio e lo si vede in campo", ha detto l'attaccante Mateo Retegui. "Sono felice, è un premio per tutti noi".

Dall'altro lato, i campioni in carica del Real Madrid stanno insolitamente faticando a trovare continuità di risultati in questa stagione, avendo perso tre delle cinque partite disputate fino a ora. Ma il tecnico Carlo Ancelotti non si è lasciato prendere dal panico dopo la sconfitta col Liverpool: "Questa partita non è stata decisiva. L'obiettivo è finire tra le prime 24. Ci riusciremo e proseguiremo l'avventura in Champions League, così come abbiamo fatto negli anni precedenti". Per farlo, una seconda vittoria contro l’Atalanta in questa stagione potrebbe essere fondamentale.

Due delle squadre più in forma di questa edizione tornano a sfidarsi in Champions League per la prima volta dalla stagione 2002/03. Il Leverkusen è sesto in classifica dopo aver recuperato dalla sconfitta per 4-0 contro il Liverpool con un rotondo successo per 5-0 conto il Salzburg. Per l'allenatore Xabi Alonso ancora tutto è possibile: "Abbiamo 10 punti e tre partite da giocare. Ciò significa che il destino è nelle nostre mani".

Solo il Liverpool ha più punti dei 13 dell'Inter, ma i nerazzurri sono gli unici a non aver ancora subito gol dopo tre vittorie per 1-0, una vittoria per 4-0 e un pareggio per 0-0. "Siamo sempre molto concentrati e non abbiamo subito gol, nemmeno contro avversari difficili come oggi", ha detto il portiere Yann Sommer dopo la vittoria sul Leipzig alla quinta giornata. "È bello aver ottenuto un altro clean sheet, ma il merito è dell'intera squadra". Riuscirà l'Inter ad arginare un attacco esplosivo composto da giocatori del calibro di Florian Wirtz e Patrik Schick?

Lo sapevate?

L'Inter ha battuto due volte il Leverkusen nella fase a gironi 2002/03: 3-2 in casa e 2-0 in trasferta .

Highlights: Leverkusen - Salzburg 5-0

Finora è stata una stagione altalenante per il Bruges, che in cinque partite ha vinto e perso due volte, pareggiando l'altra. Con questi risultati, i belgi sono ancora in corsa per la qualificazione. Dopo il pari alla quinta giornata contro il Celtic, il capitano Hans Vanaken ha detto: "Prima della partita avrei firmato per un pari, ma per com'è andata siamo delusi perché avremmo potuto vincere. Ora abbiamo altre tre partite ma sappiamo di essere capaci di fare grandi cose, come dimostrato contro l'Aston Villa".

Lo Sporting è alla ricerca di una nuova identità dopo l'addio di Ruben Amorim, come dimostra la sconfitta per 5-1 contro l'Arsenal, la prima di questa edizione. Nonostante non sia riuscito a trovare la rete in quella partita, Viktor Gyökeres rimane uno dei migliori marcatori del torneo con cinque gol; solo Robert Lewandowski ne ha realizzati di più con sette.

Il Leverkusen ha inflitto al Salzburg la quarta sconfitta in cinque partite e, con le partite contro Real Madrid e Atlético de Madrid nelle ultime due giornate, la squadra di Pepijn Lijnders si trova davanti una montagna da scalare per qualificarsi. "Credo ancora nei ragazzi e so che possiamo fare grandi cose", ha detto Lijnders. "Adesso dovremo migliorare in ogni aspetto".

Il Salzburg può trarre fiducia dal fatto che anche il Paris sta faticando a trovare la forma migliore nel torneo, avendo perso per 1-0 contro il Bayern alla quinta giornata, per un totale di una vittoria e un pari in cinque partite. "Abbiamo una squadra giovane", ha detto il difensore Achraf Hakimi a UEFA.com. "Abbiamo ancora tre partite. Tre partite da vincere assolutamente per restare in questa competizione che amiamo e meritiamo di giocare".

Dopo la clamorosa rimonta subita contro l'Eindhoven alla quinta giornata, il difensore Yukhym Konoplia ha detto: "Tutta la squadra è delusa perché prima dell'espulsione eravamo completamente padroni della partita. In 11 contro 11 eravamo sul 2-0 nel loro stadio e penso sia stato uno shock per il PSV". Il bilancio contro club tedeschi in competizioni UEFA è V10 P8 S10, quindi nulla è scontato.

Manuel Neuer sarebbe più che felice di vedere entrambe le squadre al completo, visto quello che ha detto dopo la vittoria per 1-0 sul Paris. "Abbiamo cercato di trovare l'uomo in campo aperto e probabilmente abbiamo giocato meglio quando eravamo in 11 contro 11", ha detto il portiere del Bayern, che ha poi messo in guardia lo Shakhtar su cosa dovrà aspettarsi. "La mentalità e la concentrazione in ogni azione difensiva ci distinguono in questo momento".

Il Leipzig sta scrutando il precipizio dopo aver perso le prime cinque partite della fase campionato. Tuttavia in quattro sconfitte, i tedeschi hanno perso per un solo gol di margine: contro Atlético de Madrid, Juventus, Liverpool e Inter. Nell'ultima invece i tedeschi hanno perso 3-1 in casa del Celtic, concludendo un novembre senza vittorie.

L'Aston Villa ha avuto un novembre simile. Tuttavia gli inglesi hanno iniziato con tre vittorie prima di perdere col Club Brugge e pareggiare contro una Juventus rimaneggiata nell'ultima giornata. "Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta sono un buon bottino. Possiamo ancora entrare tra le prime otto", ha detto l'allenatore Unai Emery. La trasferta a Lipsia potrebbe far oscillare il pendolo in entrambe le direzioni.

L'imbattibilità del Brest nella sua prima stagione in Champions League si è conclusa con la sconfitta in casa del Barcellona. L'attaccante Abdallah Sima ha detto: "Quando giochiamo queste partite di Champions League, sappiamo sempre che inizialmente non ci aspettavamo di essere qui in questa competizione. Dobbiamo imparare da ogni partita, anche da questa sconfitta, per poter migliorare già alla prossima contro il PSV".

L'incredibile vittoria in rimonta per 3-2 del PSV contro lo Shakhtar, è stato uno dei momenti salienti della quinta giornata, ma Malik Tillman, autore di due gol, chiede di più dopo quell'impresa. "Non abbiamo giocato al nostro solito livello", ha detto il centrocampista. "Dobbiamo essere tutti onesti su questo punto, soprattutto quando non giochi una buona partita. Ci sono tante cose che analizzeremo e poi dovremo fare meglio la prossima volta. Solo così si può migliorare".

Highlights: PSV - Shakhtar 3-2

Mercoledì 11 dicembre

Dopo il 6-0 in casa dello Sparta Praga alla quinta giornata, l'allenatore Diego Simeone si è detto soddisfatto del suo Atleti: "Volevamo segnare più gol possibili. Col nuovo format, ogni gol conta”. Lo Slovan, una delle sole tre squadre che non hanno ancora ottenuto un punto nella fase campionato, ha motivo di temere il peggio.

Tuttavia, la sconfitta interna per 3-2 contro il Milan ha rappresentato una svolta. "Finora è stata la nostra migliore partita in Champions League", ha detto il capitano Juraj Kucka, mentre l'allenatore Vladimír Weiss ha aggiunto: "Se mi avessero detto prima della partita che avremmo segnato due gol contro il Milan e avremmo comunque perso, non ci avrei creduto". Anche il milanista Rafael Leão ha elogiato i campioni slovacchi: "Devo dire che lo Slovan ha giocato molto bene". La lezione? C’è ancora speranza.

Nell'ultima giornata il Lille ha vinto 2-1 in casa del Bologna, portandosi a dieci punti dopo cinque partite. Ma se la qualificazione diretta agli ottavi sembra un obiettivo plausibile, i Dogues preferiscono tenere per sé le proprie ambizioni. "Continuiamo a pensare partita per partita. Non è ancora finita", ha detto il centrocampista Ngal'ayel Mukau. L'allenatore Bruno Génésio ha detto invece: "Sono molto felice di vedere i miglioramenti dei più giovani, ma ora abbiamo bisogno dell'esperienza dei giocatori più esperti".

La vittoria per 1-0 dello Sturm contro il Girona alla quinta giornata, è stata la prima in Champions League in 23 anni. Tuttavia pur rimanendo nelle posizioni che valgono l'eliminazione, la squadra è pronta per una battaglia sotto la guida del nuovo allenatore Jürgen Säumel. "Ci piace giocare in questa competizione", ha detto il terzino Jusuf Gazibegović, mentre l'attaccante Mika Biereth ha aggiunto: "Tutto è possibile. La gente non si aspettava che vincessimo [contro il Girona], e non si aspetta di vederci vincere nelle prossime. Siamo però una squadra giovane che può impensierire tutti".

Highlights: Bologna - Lille 1-2

Il Milan ha resistito al forcing finale degli avversari e ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in Champions League, battendo lo Slovan Bratislava per 3-2. Ma al fischio finale, Paulo Fonseca ha subito pensato alla gara successiva: "Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime otto della fase campionato", ha detto l'allenatore portoghese. I Rossoneri sono imbattuti (V2 P4) in sei incontri nelle competizioni UEFA contro le altre vincitrici della Coppa dei Campioni, ma la squadra serba è reduce da una grande prestazione e potrebbe giocare sulle ali dell'entusiasmo a Milano.

Alla quinta giornata il Crvena Zvezda ha conquistato i primi punti della fase campionato, battendo in rimonta per 5-1 lo Stuttgart a Belgrado. La squadra serba ha pareggiato due volte contro il Milan negli ultimi incontri dei sedicesimi di Europa League del 2021, anche se quella volta l'allenatore Dejan Stanković ha insistito sul fatto che il Milan "non fosse uscito dal campo con la prova di essere migliore di noi". Milojević spera di poter lasciare lo San Siro con la stessa sensazione.

Lo sapevi?

Il Crvena Zvezda ha vinto solo due delle 24 sfide disputate nelle competizioni UEFA contro squadre italiane, l'ultimo trionfo è arrivato contro la Roma nel 2005.

Cinque diversi marcatori hanno aiutato l'Arsenal a riprendersi dalla sconfitta contro l'Inter con una netta vittoria contro lo Sporting CP a Lisbona. I Gunners non erano riusciti a segnare nelle quattro precedenti trasferte di Champions League, ma ne hanno segnati tre nel primo tempo della vittoria sullo Sporting. "Non ricordo nemmeno l'ultima volta che abbiamo segnato in trasferta in Europa", ha ammesso il Player of the Match, Bukayo Saka. "Siamo andati là fuori sicuri di noi stessi, e abbiamo vinto". La squadra di Mikel Arteta dovrà mantenere questo atteggiamento anche quando ospiterà quel Monaco, che nel 2014/15 ha eliminato i Gunners agli ottavi – edizione nella quale Arteta ha collezionato tre presenze.

Il Monaco ha un bel ricordo dell'Arsenal Stadium, avendo vinto 3-1 nell'ultima e unica visita nelle competizioni UEFA, ma la squadra di Adi Hütter dovrà superare la delusione della sconfitta per 3-2 contro il Benfica se vuole ripetere quel trionfo. "La sensazione generale è che avevamo la capacità di vincere la partita", ha detto l'attaccante Folarin Balogun, che ha lasciato Londra per la Costa Azzurra nell'agosto 2023, ma non vede l'ora di tornare nel luogo in cui è "cresciuto come calciatore e uomo". La partita sembra equilibrata con entrambe le squadre a dieci punti. Balogun potrà tornare vincente dalla partita contro la sua ex squadra o sarà una seconda battuta d'arresto per la formazione di Hütter?

"Dodici punti in cinque partite sono un qualcosa di cui essere orgogliosi", ha detto l'allenatore del Dortmund, Nuri Sahin. Nei precedenti tra Dortmund e Barcelona regna l'equilibrio, ma questa sarà più di una semplice partita: Sahin ha giocato per il Real Madrid, rivale storico del Barcellona, mentre l'allenatore tedesco del Barcelona, Hansi Flick, ha vestito i colori del Bayern, storico avversario del Dortmund in Bundesliga, sia da giocatore che da allenatore.

Poi c'è il fattore Robert Lewandowski, che alla quinta giornata di UEFA Champions League ha superato la soglia dei 100 gol nella competizione. "A volte non credevo che ce l'avrei fatta a raggiungere la tripla cifra in Champions League. Adesso sono in buona compagnia con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo". Lewandowski ha trascorso quattro stagioni al Dortmund, ma poi ha segnato 27 gol in 26 partite contro il suo vecchio club mentre era al Bayern.

I 101 gol di Robert Lewandowski in Champions League

La squadra dei Paesi Bassi ha segnato tre gol in tutte e tre le trasferte della fase campionato compreso lo straordinario pareggio per 3-3 in casa del Manchester City. "In Champions League devi sfruttare le occasioni e fare vedere quanto vali. I ragazzi hanno dimostrato mentalità, carattere, disciplina e impegno", ha detto l'allenatore Brian Priske. Riusciranno a ripetersi in casa? Finora nelle due partite casalinghe ha ottenuto zero punti subendo sette gol.

Dall'altro lato, l'allenatore dello Sparta Praha, Lars Friis, chiede una reazione ai suoi giocatori dopo la deludente sconfitta casalinga per 6-0 contro l'Atleti. "Abbiamo commesso molti errori che non ci si può permettere a questi livelli. Dobbiamo svegliarci". Il fatto che quella partita sia stata solo la seconda in 18 partite europee in cui non sono riusciti a segnare suggerisce che la squadra ceca abbia la potenza di fuoco per invertire la tendenza.

Le due squadre sono entrambe a otto punti e hanno ottenuto gli stessi risultati finora (V2 P2 S1). La Juve ha vinto le prime due partite, ma da allora ha vacillato, anche se lo 0-0 nella partita della quinta giornata contro l'Aston Villa è stato un punto guadagnato per il capitano Manuel Locatelli. "Avremmo potuto essere più disciplinati, ma ottenere un punto in una partita così combattuta è comunque un risultato positivo", ha detto.

Il Manchester City non vince in Champions League da due partite, con il pareggio per 3-3 contro il Feyenoord. Questo risultato forse è stato più scoraggiante della sconfitta per 4-1 in casa dello Sporting CP, dato che a un certo punto della gara gli inglesi erano in vantaggio per 3-0. Pep Guardiola ha detto: "Abbiamo perso molte partite ultimamente, siamo fragili e ovviamente avevamo bisogno di questa vittoria". Un successo a Torino potrebbe essere una svolta per il City.

Lo sapevate?

Il City ha vinto la prima partita contro la Juve (1-0 nel primo turno della Coppa UEFA 1976/77), ma da allora non ha più battuto i Bianconeri (P2 S3).

Il Benfica ha ottenuto tre vittorie nella fase campionato grazie al successo per 3-2 in casa del Monaco. "Avremmo potuto fare molto meglio in difesa [nel primo tempo]. Stavamo perdendo un po' di slancio e tempismo negli uno contro uno e abbiamo commesso molti falli", ha detto il difensore Tomás Araújo. "Nel secondo tempo siamo stati migliori sotto questo aspetto. Siamo arrivati prima sulle palle e abbiamo avuto un atteggiamento migliore".

Il Bologna al momento è a cinque punti dai piazzamenti per la qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dopo la sconfitta contro il Lille. Lukasz Skorupski ha detto che non può più esserci spazio per errori: "Questa sconfitta fa male perché siamo stati in partita, abbiamo creato tanto, siamo stati bravi a costruire, ma dobbiamo essere più spietati sotto porta", ha detto il portiere. "Ci mancano ancora tre partite e vi garantisco che finché ci sarà la possibilità, non molleremo".

Lo sapevate?

Solo una delle ultime 36 partite del Benfica nelle competizioni UEFA è finita senza reti. Il Bologna invece non vince in Europa da sette partite (P2 S5).

Highlights: Monaco - Benfica 2-3

Le due squadre hanno bisogno di riprendersi dopo le pesanti sconfitte alla quinta giornata che hanno lasciato entrambe nelle posizioni che valgono l'eliminazione. Sebastian Hoeneß ha detto dopo la sconfitta in casa dello Crvena Zvezda: "Non abbiamo dominato nonostante il maggior possesso palla. Non avevamo il ritmo giusto, non abbiamo fatto le scelte giuste al momento giusto".

Lo YB è ancora a zero punti con la sconfitta per 6-1 contro l'Atalanta, ma con questa partita, e le sfide a venire contro Celtic e Crvena Zvezda, c'è ancora la possibilità di una grande svolta nel loro cammino. "Abbiamo continuato a provarci, ma l'Atalanta era troppo forte", ha detto il difensore Lewin Blum. "Fa male, ma possiamo ancora fare punti in questa Champions League".

Calcio d'inizio ore 21:00 CET, salvo diversa indicazione

Quando si giocheranno le partite della fase campionato della UEFA Champions League? Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Cosa succede dopo?

Le 36 squadre avranno la pausa più lunga di questa stagione prima della settima giornata, mentre le prossime partite non si giocheranno prima del 21 gennaio: Benfica-Barcellona e Atleti-Leverkusen sono tra le gare di cartello della prima serata della settima giornata.

Paris e Manchester City sono arrivati alla sesta giornata sorprendentemente fuori dalle prime 16, rendendo lo scontro del 22 gennaio una partita cruciale per entrambi.

Tutte le 36 squadre giocheranno contemporaneamente all'ottava giornata e ci sono alcune sottotrame interessanti da seguire: Arne Slot torna nei Paesi Bassi col suo Liverpool per affrontare il PSV, mentre Ángel Di María torna alla Juventus, la squadra che ha lasciato per unirsi al Benfica.