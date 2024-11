Quinta giornata Champions League: anteprima delle partite di mercoledì

La fase campionato della UEFA Champions League ha superato il giro di boa con la quinta giornata che si gioca tra martedì e mercoledì 27 novembre.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle 18 squadre che cercano di continuare il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Mercoledì 27 novembre

Ancora a zero punti e con una differenza reti di -12, il Crvena Zvezda sta faticando nella nuova fase campionato, ma la prestazione nel 5-2 casalingo col Barcelona alla quarta giornata è stata incoraggiante nonostante la sconfitta. "Abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo", ha detto il centrocampista Timi Elšnik.

Come i padroni di casa, lo Stuttgart è fuori dai posti per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, ma non si sente sotto stress. "Non siamo sotto pressione", ha dichiarato il terzino Maximilian Mittelstädt. "Sarebbe ovviamente fantastico raggiungere gli spareggi, ma siamo orgogliosi di poter partecipare a questa competizione: è qualcosa di molto speciale per tutti noi".

I campioni d'Austria dello Sturm sono ancora provati dalla sconfitta per 1-0 a Dortmund maturata nei secondi finali. "Meritavamo un punto", ha detto il difensore Jusuf Gazibegović, mentre l'allenatore Christian Ilzer ha aggiunto: "Abbiamo giocato una buona partita ed è molto frustrante essere tornati a casa con zero punti".

Il fattore casa potrebbe essere utile contro il Girona. La squadra di Míchel è stata una sorpresa in Spagna nella scorsa stagione, e in questa sta ben figurando nella fase campionato, dove una sconfitta per 4-0 in casa del PSV alla quarta giornata è il peggior risultato della loro prima stagione europea. "Ci sono mancati alcuni giocatori per infortunio", ha dichiarato il difensore Daley Blind. "Ma non voglio che sia una scusa".

Highlights: B. Dortmund - Sturm Graz 1-0 

Una delle sorprese di questa stagione di Champions League, il Monaco è rimasto imbattuto grazie alle vittorie contro Barcelona, Crvena Zvezda e Bologna e al pareggio in casa della Dinamo. L'allenatore Adi Hütter, tuttavia, è determinato a far sì che la sua squadra rimanga con i piedi per terra, affermando che: "Sono soddisfatto dei dieci punti ottenuti finora. Siamo vicini alla vetta della classifica, ma ora ci concentriamo sulle prossime partite".

Dopo le vittorie contro Crvena Zvezda e Atleti nelle prime due giornate, il Benfica ha perso contro Feyenoord e Bayern. "La lezione è di non avere troppo timore reverenziale verso i nostri avversari, perché anche noi abbiamo qualità", ha detto il centrocampista Renato Sanches a UEFA.com dopo la sconfitta di misura a Monaco. La squadra di Bruno Lage andrà senza dubbio in Francia con la speranza di portare a casa i tre punti.

Questa sfida sarà una sorta di ripetizione del quarto di finale della Coppa dei Campioni 1982/83, quando la Juve sconfisse i campioni in carica dell'Aston Villa per 5-2 tra andata e ritorno, raggiungendo la finale al termine della stagione. Quella partita è stata anche l'ultima presenza dell'Aston nella massima competizione europea fino a questa stagione, dove ha ottenuto due memorabili vittorie in casa contro Bayern e Bologna. Riusciranno a fare il tris di vittorie?

Non sarà un'impresa facile contro una Juve che ha raccolto sette punti in quattro difficili partite, con l'attaccante Dušan Vlahović particolarmente pericoloso con tre gol. "Onestamente, penso che poteva andare meglio di così", ha detto il centrocampista Timothy Weah sulla loro stagione europea. "Vogliamo tre punti in ogni partita, ma il calcio ai massimi livelli è così". Una vittoria al Villa Park sarebbe un segnale importante per i bianconeri.

Lo sapevi?

Il Villa ha vinto le ultime tre partite di competizioni UEFA in casa contro avversari italiani senza subire gol.

Highlights: Lille - Juventus 1-1 

L'attesa di una prima vittoria nella fase campionato, prosegue per il Bologna che nell'ultima partita ha perso 1-0 contro l'imbattuto Monaco in casa. Thilo Kehrer ha regalato la vittoria ai monegaschi all'86° minuto, lasciando il Bologna negli ultimi posti con un solo punto. "È stata una partita equilibrata, ma alla fine è il risultato che conta", ha dichiarato il portiere del Bologna Łukasz Skorupski. "Se non si sfruttano le occasioni in Champions League, si viene puniti". Con l'inizio della seconda parte della fase campionato, il Bologna non può permettersi di sprecare altre occasioni.

Lille e Juventus hanno pareggiato allo Stade Pierre Mauroy, quando il rigore di Dušan Vlahović ha pareggiato il vantaggio iniziale di Jonathan David – quarto gol per il nazionale canadese nella fase campionato. "Abbiamo dimostrato stasera che non vogliamo finire qui e che abbiamo ancora ambizioni in questa competizione", ha dichiarato il difensore Aïssa Mandi. Attualmente al 14° posto, la squadra francese potrebbe continuare a sperare con una vittoria allo Stadio Renato Dall'Ara.

Lo sapevi?

Il Lille ha ottenuto sei vittorie e tre pareggi nei 13 incontri con le squadre italiane in competizioni UEFA.

Il tentativo del Celtic di accedere alla fase a eliminazione diretta di Champions League procede a buon ritmo. Gli scozzesi nella quarta giornata hanno battuto il Leipzig e si sono piazzati al 15° posto con sette punti. Ora cercano la quarta vittoria consecutiva in casa in Champions League in quella che sarà sicuramente un'altra superba serata sotto le luci di Glasgow.

A ostacolarli però c'è il Brugge, che ha ottenuto uno dei risultati più eclatanti della quarta giornata di campionato battendo l'Aston Villa per 1-0. "In Champions League bisogna godersi il momento, ed è quello che abbiamo fatto", ha dichiarato soddisfatto il capitano Hans Vanaken all'intervallo. Riuscirà il Brugge a conquistare una serie di vittorie consecutive contro i club inglesi?

Highlights: Club Brugge - Aston Villa 1-0 

Dopo essere andato sotto di un gol dopo appena cinque minuti, il GNK Dinamo ha vinto in rimonta per 4-1 contro lo Slovan Bratislava. “Ho la stessa speranza e convinzione che possiamo continuare a vincere", ha dichiarato l'allenatore Nenad Bjelica dopo il secondo trionfo di questa edizione. I dieci gol della squadra croata nella fase campionato sono il quarto bottino più alto della competizione, ma il Dortmund (13) è una delle tre squadre che ha fatto meglio. Tuttavia, Bjelica è intenzionato a non fare sconti alla squadra ospite. "Affronteremo la partita contro di loro con coraggio e vedremo cosa succederà", ha detto il 53enne.

Un fantastico assist di Serhou Guirassy per il gol sul finale di Donyell Malen ha regalato al Dortmund la vittoria per 1-0 sullo Sturm Graz al BVB Stadion Dortmund. La squadra tedesca è sulla buona strada per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale con metà delle partite della fase campionato giocate, avendo ottenuto tre vittorie e una sconfitta in quattro partite. L'attacco dei tedeschi è stato determinante, come dimostra il 7-1 sul Celtic, ma il difensore Nico Schlotterbeck ha voluto sottolineare anche la tenuta difensiva della squadra dopo la vittoria: "Dico sempre che se non subiamo gol, vinciamo dato che il nostro attacco riesce sempre a segnare almeno un gol", ha detto il tedesco.

Highlights: S. Bratislava - GNK Dinamo 1-4 

Bisogna risalire al 2009 per l'ultima vittoria del Liverpool in Champions League contro i Blancos, che da allora hanno ottenuto sette vittorie e un pareggio in otto incontri. La storia non lascia presagire nulla di buono per la squadra di Arne Slot, ma la sua forma nella competizione può far credere che un nuovo capitolo sia all'orizzonte. La capolista Liverpool è ancora a punteggio pieno nella competizione e torna ad Anfield dopo la vittoria per 4-0 sul Leverkusen. “È un momento molto speciale che ricorderò per tutta la vita”, ha dichiarato Luis Díaz dopo aver realizzato la sua prima tripletta con il club. “Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo con concentrazione”. Questa intensità li ha aiutati a battere i campioni tedeschi, ma riusciranno a conquistare la tanto attesa vittoria contro i campioni in carica del Real?

L'imbattibilità del Real Madrid in Champions League, durata 15 partite (V12 P3), si è conclusa all'Estadio Santiago Bernabéu alla quarta giornata nel 3-1 col Milan. “Dobbiamo essere preoccupati, non stiamo mostrando la versione migliore di noi stessi", ha detto il tecnico Carlo Ancelotti. "Manca ordine nella squadra e stiamo subendo troppi gol". Solo tre squadre hanno segnato più dei dieci gol del Liverpool nella fase campionato, quindi rinforzare la difesa il prima possibile sarà fondamentale ad Anfield.

Finale Champions League 2022: Liverpool - Real Madrid 0-1 

Dopo che entrambe hanno vinto la prima partita alla quarta giornata, PSV e Shakhtar si incontrano a Eindhoven nella quinta giornata. Gli olandesi hanno battuto 4-0 il Girona, e sperano di proseguire sulle ali dell'entusiasmo per regalare un altro successo ai propri tifosi al PSV Stadion. “Era fondamentale conquistare i primi tre punti in casa, soprattutto dopo un inizio difficile in Champions League", ha dichiarato il difensore Olivier Boscagli.

Due gol nel primo tempo hanno aiutato lo Shakhtar a ribaltare lo svantaggio iniziale e battere lo Young Boys a Gelsenkirken e ottenere la prima vittoria in Champions League alla quarta giornata. “La forza mentale di questa squadra è impressionante", ha dichiarato l'allenatore Marino Pušić. "Hanno reagito immediatamente alla sconfitta". Lo Shakhtar è adesso a quattro punti e volerà a Eindhoven con la speranza di sfuggire ai posti che valgono l'eliminazione. "Il nostro viaggio non è ancora finito", ha detto il difensore Yukhym Konoplia.

Quando si giocano le partite della fase campionato di UEFA Champions League? Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Cosa succede dopo

La sesta giornata vede una ripetizione della Supercoppa UEFA: l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, affronta il Real Madrid, detentore della Champions League, che ha vinto l'ultimo incontro per 2-0. Le due squadre con i punteggi più alti (alla quarta giornata), ovvero Dortmund (13) e Barcellona (15), si affrontano in Germania nella sesta giornata.

Salzburg e Paris si trovano entrambe nei posti che valgono l'eliminazione dopo quattro partite, rendendo il loro incontro della sesta giornata cruciale per le loro possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta.