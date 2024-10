Champions League: anteprima terza giornata partita per partita

La nuova fase campionato di UEFA Champions League 2024/25 continua il 22/23 ottobre con 36 squadre che si preparano a tornare in campo.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite e individua le trame più interessanti di ognuna in vista della terza giornata.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Martedì 22 ottobre

Il Milan ha avuto un inizio difficile nella fase campionato con due sconfitte, ma quella per 1-0 in casa del Leverkusen alla seconda giornata ha fatto sorridere il tecnico Paulo Fonseca. "È stata la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato", ha detto. "Nel secondo tempo abbiamo giocato una gara fantastica. Abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare. Siamo delusi, ma sono soddisfatto di come abbiamo giocato".

Il Club Brugge è salito in classifica vincendo 1-0 sullo Sturm Graz e l'allenatore Nicky Hayen si aspetta che il Milan sia alla disperata ricerca dei tre punti. "Il Milan è ancora a zero dopo due partite, quindi la prossima sarà difficile", ha commentato. "Ma voglio vedere le cose in prospettiva, nel calcio è sempre tutto possibile".

Lo sapevi?

Il Milan ha vinto solo due delle ultime 11 partite di Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale).

Il Monaco ha iniziato alla grande la fase campionato battendo il Barcellona, ma ha avuto bisogno di una rimonta nel finale per guadagnare un punto in casa della GNK Dinamo dopo uno svantaggio per 2-0 fino agli ultimi 20 minuti. Il difensore Thilo Kehrer ha detto che "non esistono partite facili in Champions League": sarà d'accordo la Stella Rossa dopo le sconfitte contro Benfica e Inter.

"Vogliamo arrivare il più lontano possibile, dobbiamo pensare partita per partita", ha detto il tecnico Vladan Milojević. "Nelle prime due abbiamo giocato contro avversarie molto forti, ma manca ancora tanto". Il primo pensiero della squadra serba sarà sicuramente quello di interrompere la serie di 12 partite senza vittorie nella fase campionato/fase a gironi di Champions League.

Highlights: GNK Dinamo - Monaco 2-2

Dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus alla prima giornata, il PSV ha ottenuto il primo punto pareggiando 1-1 contro lo Sporting CP, nonostante la delusione per aver subito gol nel finale. "Abbiamo dimostrato cosa possiamo fare come squadra", ha detto l'attaccante Luuk De Jong. "Contro la Juventus non abbiamo giocato come sappiamo. Dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo combattuto. Fino all'85' abbiamo giocato una grande gara tutti insieme".

Al contrario, Paris Luis Enrique è rimasto poco colpito dal gioco della sua squadra nella sconfitta per 2-0 in casa dell'Arsenal. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura e che loro avrebbero pressato molto", ha detto. "Non siamo riusciti a gestire il pressing. Abbiamo perso quasi tutti i duelli: così è difficile essere competitivi".

Con 27 tiri in porta (di cui 11 nell specchio) e un possesso palla del 69%, lo Stoccarda è uscito frustrato dal pareggio contro lo Sparta Praha. "L'1-1 non è sufficiente per una partita come quella, in cui abbiamo avuto il controllo per 90 minuti", ha lamentato l'attaccante Jamie Leweling. "Abbiamo dominato nel possesso palla, quindi non basta".

Più soddisfatto dell'ultima prestazione è l'allenatore bianconero Thiago Motta, che ha visto la sua squadra rimediare all'espulsione del portiere Michele Di Gregorio vincendo in rimonta contro il Lipsia per 3-2. "Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto: è una vittoria meritata", ha detto. "Abbiamo fatto bene in situazioni non a nostro favore. I ragazzi sono andati avanti, determinati a fare quello per cui erano venuti".

Lo sapevi?

La Juventus ha vinto le ultime cinque partite delle competizioni UEFA contro club tedeschi.

Highlights: Leipzig - Juventus 2-3

Finora, la difesa dell'Arsenal si è rivelata eccezionale nella fase campionato. Non solo i Gunners sono una delle sole sei squadre a non aver subito gol, ma ci sono riusciti contro due formazioni molto offensive come Atalanta (0-0) e Paris (2-0). L'attaccante Kai Havertz ritiene questi risultati promettenti. "Abbiamo imparato dalla scorsa stagione, quando siamo usciti ai quarti", ha detto. "Siamo cresciuti come squadra; abbiamo tutti un anno in più e penso che siamo pronti per le prossime sfide".

Sfondare quella difesa sarà un obiettivo chiave per lo Shakhtar, che nella fase campionato deve ancora segnare. "Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni", ha detto il difensore Alaa Ghram dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta. "Credo che il problema non siano stati i tre gol presi, ma la nostra mancanza di aggressività in attacco. Comunque, visto come abbiamo giocato in generale, sono soddisfatto".

La vittoria per 1-0 contro il Bayern nella prima partita casalinga di Champions League è stata una notte magica per il Villa, ma il portiere Emiliano Martínez non si lascia prendere la mano. "È una dichiarazione di intenti ma ci sono ancora molte partite da giocare", ha detto. "Vogliamo arrivare tra le prime otto. Andiamo avanti un passo alla volta: ora c'è il Bologna e probabilmente siamo più rilassati, ma vogliamo vincere ogni partita".

Il Bologna si è comportato meglio di quanto suggeriscano i risultati, avendo effettuato 17 tiri in porta nello 0-0 contro lo Shakhtar e dando al Liverpool qualche grattacapo in una gara persa per 2-0 con più conclusioni dei padroni di casa. "Volevamo lasciare Anfield a testa alta e penso che ci siamo riusciti", ha detto il tecnico Vincenzo Italiano. "Abbiamo creato occasioni e dato problemi al Liverpool. Sapevamo che dovevamo imparare, ma abbiamo gettato le basi per il futuro".

Lo sapevi?

L'Aston Villa non è riuscito a segnare in solo una delle ultime 33 partite casalinghe delle competizioni UEFA.

Highlights: Aston Villa - Bayern Monaco 1-0

Entrambe le squadre sono alla ricerca del primo punto, ma il Girona ci è arrivato più vicino perdendo in extremis contro Paris (1-0) e Feyenoord (3-2). Nonostante la sconfitta, il tecnico Míchel è ottimista dopo la prestazione contro il Feyenoord. "Il nostro secondo tempo è stato a dir poco spettacolare", ha detto. "So che il calcio è questione di risultati, ma questo non mi influenza. Voglio vedere il lavoro del secondo tempo ripetuto per 90 minuti ogni volta che giochiamo".

Il collega dello Slovan Bratislava, Vladimír Weiss, aveva ammesso di sperare in "qualche miracolo" contro il Manchester City alla seconda giornata, ma stavolta la sua squadra sarà più fiduciosa. Per vincere, però, dovrà essere più compattta, avendo subito almeno quattro gol nelle due partite della fase di campionato giocate finora.

Le squadre si sono affrontate nella fase a gironi della scorsa Europa League, con lo Sporting CP vincitore per 2-1 e 3-0 e Viktor Gyökeres a segno in entrambe le gare. L'allenatore Rúben Amorim sottolinea la necessità di coinvolgere maggiormente l'attaccante rispetto all'ultima partita contro il PSV. "Spesso non abbiamo preso le decisioni giuste", ha detto dopo l'1-1. "Non abbiamo dato sostegno all'attacco e Viktor è rimasto spesso isolato".

Lo Sturm Graz cerca punti dopo le sconfitte per 2-1 contro il Brest e per 1-0 contro il Club Brugge. "Dobbiamo solo iniziare a trasformare le buone prestazioni in punti", ha detto l'attaccante Mika Biereth. "Siamo una squadra inesperta a questo livello, quindi si tratta solo di imparare e migliorare partita dopo partita. Ai massimi livelli il margine è sottile".

Le due finaliste della scorsa edizione arrivano da risultati molto contrastanti. Il Dortmund ha ottenuto la sua vittoria più ampia di sempre in Champions League, 7-1 contro il Celtic, mentre il Real Madrid ha perso 1-0 contro il Lille e ha interrotto un'imbattibilità che durava da 36 partite, oltre a una striscia di 14 vittorie consecutive nel torneo. "Dobbiamo imparare dai nostri errori e migliorare perché abbiamo molte partite in vista", ha osservato Carlo Ancelotti dopo la battuta d'arresto.

La sconfitta per 2-0 contro il Real in finale è ancora fresca nella testa dello staff e dei giocatori del Dortmund. Il tecnico Nuri Şahin afferma che il club ha "fatto passi importanti di crescita", mentre l'attaccante Karim Adeyemi, autore di una tripletta contro il Celtic, aggiunge: "Possiamo andare di nuovo in finale se continuiamo a giocare così. Per noi non ci sono limiti".

Highlights: Dortmund - Celtic 7-1

Mercoledì 23 ottobre

Il Celtic si prepara a un'altra dura prova contro l'Atalanta, campione in carica dell'Europa League. La vittoria per 5-1 sullo Slovan Bratislava ha fatto volare alto gli scozzesi, ma l'umiliazione per 7-1 in casa del Dortmund ha dato loro molto su cui riflettere in vista della terza giornata. "È stata una lezione per noi", ha detto il centrocampista Callum McGregor dopo la sconfitta. "Dobbiamo usarla per fare esperienza e portarla nelle prossime partite."

L'Atalanta ha quattro punti dopo due partite e l'allenatore Gian Piero Gasperini ha gli occhi puntati sui vertici della classifica dopo la vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar. "Siamo in una posizione in cui, vincendo le partite alla nostra portata, possiamo rimanere in alto", ha detto.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha perso solo due delle ultime 16 partite delle competizioni UEFA (V9 P5).

Anche i giocatori del Brest sono rimasti sorpresi dallo straordinario inizio della loro prima stagione in Champions League, portandosi al secondo posto in classifica con le brillanti vittorie su Sturm Graz (2-1) e Salisburgo (4-0). "Sognavamo un inizio così, ma nessuno pensava che potesse realizzarsi davvero", ha detto il portiere Marco Bizot. "Abbiamo giocato due partite fantastiche con prestazioni ottime da parte di tutta la squadra".

La prova più dura sarà il Leverkusen, imbattuto dopo le vittorie per 4-0 contro il Feyenoord e 1-0 sul Milan che hanno colpito molto il tecnico Xabi Alonso. "In Champions League bisogna saper soffrire e lottare, dimostrare spirito di squadra", ha detto. "Questo per noi è un passaggio importante. Ci è mancato qualcosa a livello fisico, ma ho visto una partita seria e sono soddisfatto".

Lo Sparta Praha ha iniziato la sua avventura nella fase campionato con due buoni risultati contro squadre di alto livello. Anche se l'allenatore Lars Friis sa quanto saranno duri i prossimi avversari, è soddisfatto della posizione della sua squadra. "In questa competizione affrontiamo una grande dopo l'altra", ha detto. "In questo momento abbiamo quattro punti e siamo molto contenti".

Anche il Manchester City è a quattro punti e l'allenatore Pep Guardiola non si è affatto lamentato della vittoria per 4-0 contro lo Slovan Bratislava. "Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, soprattutto nei primi 15-20 minuti. Abbiamo avuto molte occasioni e potevamo segnare di più".

Finora, i Reds hanno centrato due vittorie con due gol di scarto contro squadre italiane. La costanza è l'obiettivo principale nella prima parte della fase campionato, secondo Mohamed Salah. "È un buon inizio, ma è ancora presto", ha detto. "Andiamo avanti una partita alla volta e vediamo arriviamo. Siamo contenti del nostro inizio, ma c'è ancora molta strada da fare".

Il Lipsia è reduce dalla sconfitta conto la Juventus, che ha dato da pensare al tecnico Marco Rose. "Dobbiamo trasformare la delusione in rabbia, fare meglio e reagire", ha detto. "A questo livello non puoi davvero permetterti un momento di debolezza."

Il Barcellona si è ripreso alla grande alla seconda giornata, ma per ottenere due vittorie consecutive dovrà battere uno dei suoi più grandi spauracchi: il Bayern, vincitore delle ultime sei gare di Champions League contro i blaugrana e di 10 confronti diretti su 13 in assoluto. "Abbiamo una serie di sfide molto interessanti in arrivo", ha detto l'allenatore Hansi Flick. "Sono affamato, così come lo sono i giocatori e i tifosi, il che significa che dobbiamo essere al nostro miglior livello".

Il Bayern è a sua volta una squadra che deve riprendersi, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa che il centrocampista Joshua Kimmich ha riassunto così: "Non abbiamo giocato al 100%. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e sulle seconde palle siamo stati meno bravi delle ultime settimane". Il tecnico Vincent Kompany ha osservato che "quando abbiamo la palla, siamo pericolosi", ma riuscirà la sua squadra a dominare nel possesso palla contro un'avversaria di così alto profilo?

Sia Atleti che Lille hanno ottenuto risultati storici alla seconda giornata di Champions League, ma solo una ha avuto motivo di festeggiare. L'Atleti ha perso 4-0 contro il Benfica – il suo margine di sconfitta più ampio nelle competizioni UEFA – mentre il Lille ha centrato la sua prima vittoria sul Real Madrid, 1-0. "Non eravamo in campo e nessuno è esente", ha detto il portiere dell'Atleti, Jan Oblak. "È stata una partita molto brutta, la peggiore della stagione. Ancora una volta siamo partiti male e questa volta non sapevamo come reagire".

Nel frattempo, l'allenatore del Lille, Bruno Génésio, era comprensibilmente euforico dopo il successo contro il Madrid. "Ecco perché facciamo questo lavoro", ha detto. "Questo è ciò che rende questo sport così bello. Sono i momenti che rimarranno per sempre con noi". Ora, la sfida altrettanto difficile è ripetersi contro un Atleti ferito.

Highlights: Lille - Real Madrid 1-0

La vittoria per 4-0 del Benfica sull'Atleti ha eguagliato il margine di vittoria più ampio di una squadra portoghese contro una spagnola in Coppa dei Campioni/Champions League, ma il centrocampista Orkun Kökçü vuole che le Aquile tengano i piedi per terra: "È un bel passo avanti e dobbiamo continuare così, concentrandoci su ogni partita in modo che sia facile fare bene”.

La squadra attende il Feyenoord, che dopo 22 anni è tornato a vincere in trasferta in Champions League battendo il Girona 3-2. "Stiamo migliorando molto", ha detto il centrocampista Antoni Milambo. "Non vincevamo fuori casa in questa competizione da prima che io nascessi." Dopo un'attesa così lunga, riusciranno a vincere addirittura due trasferte consecutive?

Dopo due sconfitte, il Salisburgo considera già decisiva la partita casalinga contro la Dinamo. Con un calendario impegnativo in vista, il momento di vincere è adesso, secondo il centrocampista Mads Bidstrup. "Guardando le partite che ci restano, la prossima contro la Dinamo è assolutamente da vincere", ha detto. "Dobbiamo vedere dove possiamo migliorare; semplicemente, non giochiamo abbastanza bene al momento."

La GNK Dinamo ha lasciato il segno con un 2-2 contro il Monaco che ha risollevato il morale dopo la sconfitta per 9-2 contro il Bayern. "Si sono resi conto di poter competere con squadre di questo calibro", ha detto l'allenatore Nenad Bjelica a proposito dei suoi giocatori. "Saremo competitivi in ogni partita e avremo qualcosa da dire in Champions League. Non saremo inferiori a nessuno e saremo forti almeno quanto lo siamo stati contro il Monaco".

Il portiere dello Young Boys, Marvin Keller, vede il lato positivo della sconfitta per 5-0 in casa del Barcellona. "Possiamo crescere con esperienze come questa", ha detto. "Eravamo in trasferta contro una delle squadre più forti del mondo. È un'esperienza molto importante. Prendiamo gli aspetti positivi e proviamo a usarli nella prossima gara".

La prossima gara sarà contro un altro peso massimo, l'Inter, che l'ultima volta ha mostrato i muscoli vincendo 4-0 contro la Stella Rossa. "Ci hanno messo un po' sotto pressione con qualche contropiede, ma noi siamo stati intelligenti e abbiamo creato molte occasioni", ha osservato il centrocampista Piotr Zieliński. "Dobbiamo essere ancora più motivati e affamati perché in futuro ci saranno trasferte difficili. Le squadre vogliono mettersi in mostra in Europa e cercheranno di complicarci le cose, ma dobbiamo giocare come sappiamo con la nostra qualità."

Lo sapevi?

L'Inter ha tenuto la porta inviolata 10 volte nelle ultime 16 partite di Champions League.

Highlights: Inter - Crvena Zvezda 4-0

Quando si gioca la fase campionato di UEFA Champions League? Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Prossime partite

Alla quarta giornata, Xabi Alonso farà un emozionante ritorno ad Anfield, dove il suo Leverkusen affronta il Liverpool.

Alla quarta giornata si affrontano anche le due squadre di maggior successo nella storia della competizione: Real Madrid e Milan, che complessivamente hanno 22 titoli.

L'ultima volta il Lille ha sorpreso il Real Madrid, ma riuscirà a fare altrettanto contro un'altra squadra di grande esperienza in Champions League? Lo sapremo quando la Juventus andrà in Francia alla quarta giornata.