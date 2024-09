Cosa guardare in ogni partita della seconda giornata di UEFA Champions League

La nuova fase campionato di UEFA Champions League prosegue con tutte le 36 squadre in campo martedì e mercoledì alla seconda giornata.

UEFA.com passa in rassegna tutte le partite dell'1 e 2 ottobre e seleziona gli spunti più interessanti di ognuna.

Fischio d'inizio alle 21:00 CET se non diversamente indicato

Martedì 1 ottobre

Il Salisburgo è stato battuto 3-0 dallo spietato Sparta Praga nella partita di apertura della fase campionato, ma non tutto è stato negativo. "Abbiamo reagito dopo aver subito gol", ha detto il centrocampista Stefan Bajcetic, uno dei cinque debuttanti in Champions League nell'undici titolare della squadra austriaca. "Speriamo di avere più fiducia con i tifosi al nostro fianco. Siamo una squadra giovane e impareremo". La fiducia difficilmente mancherà ai giocatori allenati da Eric Roy, che alla prima giornata hanno superato i campioni d'Austria dello Sturm Graz. Riuscirà la formazione transalpina a centrare la seconda vittoria dopo il suo esordio?

Lo Stoccarda è arrivato a pochi minuti dal pareggio contro i campioni in carica del Real Madrid nella sua prima sfida di Champions League dal 2010, ma due gol nel finale lo hanno lasciato a mani vuote. I vicecampioni della Bundesliga, però, sono imbattuti da 16 partite casalinghe in tutte le competizioni. "Abbiamo comunque vissuto una serata indimenticabile", ha detto il tecnico Sebastian Hoeneß parlando della prestazione a Madrid. "Abbiamo acquisito grande esperienza e la sfrutteremo nelle prossime partite".

La prima partita casalinga dell'Arsenal in Champions League 2024/25 sarà particolarmente speciale per l'allenatore Mikel Arteta, che ha giocato in prestito per 18 mesi a Parigi quando era nelle giovanili del Barcellona. Non ci sarà spazio per i sentimenti, però, perché la squadra londinese cerca i primi tre punti della stagione contro l'undici di Luis Enrique, che ha avuto bisogno di un autogol all'ultimo minuto del portiere Paulo Gazzaniga per battere il Girona alla prima giornata. "Alcune cose le abbiamo fatte molto bene", ha detto Arteta dopo lo 0-0 contro l'Atalanta. "Ma ce ne sono altre che dobbiamo fare meglio. Vogliamo migliorare in alcune aree. Dobbiamo essere più costanti se vogliamo che la squadra funzioni".

Il Leverkusen ha dato inizio alla stagione europea con un'eclatante vittoria per 4-0 in casa del Feyenoord. "Non abbiamo concesso molto in difesa e abbiamo qualità in attacco", ha detto il centrocampista Granit Xhaka. "È stato un buon primo passo, ma niente di più". Per fare ulteriori passi avanti nella competizione, gli uomini di Xabi Alonso avranno bisogno di più resilienza in difesa, avendo subito nove gol in quattro partite di Bundesliga prima della sfida del fine settimana contro il Bayern. Situazione simile per il Milan, che può vantare solo un clean sheet nelle prime sei gare. La sua causa è forse più urgente, vista la sconfitta contro il Liverpool alla prima giornata. In ogni caso, tutto fa pensare che alla BayArena vedremo tanti gol.

Lo sapevi?

Prima della partita contro il Bayern, il Leverkusen ha concluso solo due partite su 60 senza segnare.

Il subentrato Jamie Gittens è stato protagonista della gara tra Borussia e Club Brugge, con due gol sui tre segnati nel finale. Secondo Julian Brandt, la pazienza e la panchina lunga saranno fondamentali nel corso della stagione. "È stata una battaglia logorante", ha detto il centrocampista. "Gli spazi si sono allargati verso la fine, man mano il Brugge esauriva le energie. Ciò che ci distingue è che i gol sono arrivati dalla panchina. Abbiamo una buona squadra a tutti i livelli". Il Celtic, però, non manca di tenacia, perché ha segnato quattro gol nel secondo tempo contro lo Slovan Bratislava e ha iniziato la stagione centrando la sua vittoria più ampia di sempre nel tabellone principale di Champions League (5-1).

Tifosi e allenatori si aspettano una reazione dopo una battuta d'arresto, ma le due squadre si sono dimostrate capaci. Dopo le rispettive sconfitte alla prima giornata, il Barcellona ha vinto 5-1 in casa del Villarreal, mentre lo Young Boys ha trionfato 4-1 a Winterthur. Tuttavia, è stata solo la prima vittoria in campionato per la squadra di Patrick Rahmen, mentre il Barcellona ha totalizzato sei successi su sei e 22 gol segnati battendo il Sottomarino Giallo. Tenere a bada il prolifico tridente formato da Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha sarà un compito proibitivo per i campioni di Svizzera.

Gli uomini di Simone Inzaghi hanno ottenuto un dignitoso pareggio in casa del Manchester City alla prima giornata, ma dopo un passo avanti ne hanno fatti due indietro e hanno perso il derby contro il Milan. Lautaro Martínez è sicuro che le cose si rimetteranno a posto: "Quando abbassi il ritmo e il livello non vinci", ha detto. "Dobbiamo tornare a vincere e io sarò il primo a lavorare per migliorare. Se le cose vanno male bisogna lavorare il doppio". Le squadra di Vladan Milojević non si è mai ripresa dopo essere andata sotto di due gol contro il Benfica alla prima giornata, ma ha risposto con un netto 4-0 contro il Partizan nella gara successiva di campionato. Quale versione delle due squadre vedremo a San Siro?

Lo sapevi?

L'Inter ha perso solo due delle ultime 16 partite di Champions League (V8 P6).

L'allenatore del PSV, Peter Bosz, è rimasto tutt'altro che colpito dalla sua squadra dopo la sconfitta per 3-1 contro la Juventus. "Non siamo stati abbastanza forti, eravamo deboli nei contrasti", ha detto dopo la partita, prima di aggiungere nella conferenza stampa successiva: "Abbiamo riguardato la partita e non è andata meglio. Ho viste molte altre cose che non andavano bene e ne ho parlato con i giocatori". Trasferire i risultati in campionato (il PSV ha vinto le prime sei partite con una differenza reti di +19) in Europa è difficile, ma lo Sporting sembra esserci riuscito, avendo sommato cinque vittorie consecutive in Liga con un 2-0 contro il Lille alla prima giornata. In quella partita, Viktor Gyökeres ha segnato per l'ottava gara consecutiva tra club e nazionale: fermarlo potrebbe essere la chiave per il PSV.

Dopo lo 0-0 contro l'Inter alla prima giornata, il difensore Joško Gvardiol ha comentato: "Abbiamo tenuto la porta inviolata ma non siamo riusciti a segnare, semplicemente non era giornata. È solo la prima gara, poi vedremo. Se riusciamo a giocare come oggi non dobbiamo preoccuparci di nulla". La squadra di Pep Guardiola non è sempre la più veloce in avvio di stagione e il suo slancio sarà senza dubbio ostacolato dall'infortunio di Rodri. Per questo, lo Slovan ha qualche speranza: i padroni di casa dovranno sicuramente alzare il livello per mettere alla prova i campioni d'Inghilterra, ma il capitano Vladimír Weiss, che ha iniziato la carriera da professionista al City, potrebbe contruibire a scrivere una pagina incredibile di storia.

Mercoledì 2 ottobre

Mykola Matviyenko ha preso con filosofia il pareggio a reti inviolate dello Shakhtar contro il Bologna. "Non posso dire che siamo pienamente soddisfatti, ma se valutiamo la partita in generale forse il risultato è giusto", ha detto il difensore. "Uno 0-0 è un buon inizio in Champions League. Vogliamo arrivare almeno in zona spareggi". La sfida successiva è quella contro un'altra squadra italiana che ha pareggiato 0-0 alla prima giornata, sbagliando anche un calcio di rigore. Nessuna delle due prossime avversarie ha ancora fatto il passo giusto, ma entrambe hanno dimostrato a livello nazionale che, quando tutto funziona, sono difficili da tenere a bada.

Lo sapevi?

Lo Shakhtar non vince da nove partite contro le squadre italiane (P4 S5). L'ultima vittoria è stata il 2-1 contro l'Atalanta a Milano nella fase a gironi di Champions League 2019/20.

Il Girona è arrivato incredibilmente vicino al pareggio a Parigi all'esordio nella competizione ed è stato elogiato molto dal tecnico Míchel in attesa di questa gara d'esordio casalinga. "Abbiamo dato una buona prova di noi stessi", ha detto. "Siamo un club umile, era la nostra prima presenza in Champions League ma siamo stati all'altezza. Questa partita ci servirà per imparare e pian piano raccoglieremo punti. Sono convinto che saremo sempre competitivi". Anche il Feyenoord dovrà imparare in fretta e schiarirsi le idee dopo la sconfitta per 4-0 contro il Leverkusen alla prima giornata. Il portiere Timon Wellenreuther ha provato a trovare aspetti positivi e ha commentato: "Abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo segnato. In realtà non abbiamo giocato così male".

C'era sicuramente un elemento del destino quando il Villa è stato sorteggiato contro il Bayern per la sua prima partita casalinga nella competizione dal 1983: il club inglese, infatti, aveva alzato la coppa un anno prima battendo proprio il Bayern per 1-0 in finale a Rotterdam. La squadra di Unai Emery ha dimostrato di voler recuperare il tempo perduto superando facilmente lo Young Boys per 3-0 e Youri Tielemans non vede l'ora di affrontare la prossima sfida. "Ogni partita sarà dura", ha detto. "Con questo nuovo format sarà tutto importante e si scenderà nei dettagli alla fine delle otto partite. Toccherà a noi imporre il nostro gioco". Chi sicuramente si è imposto alla prima giornata è Il Bayern, diventato la prima squadra a segnare nove gol in una partita di Champions League (qualificazioni escluse).

L'allenatore del Monaco, Adi Hütter, si è rallegrato per la sua giovane squadra dopo aver ottenuto uno dei risultati più sorprendenti della prima giornata, un 2-1 in casa contro il Barcellona: "Sono davvero orgoglioso, soprattutto con giocatori del calibro di Eliesse Ben Seghir, che ha 19 anni, Maghnes Akliouche, che era alla sua prima partita nella competizione e Lamine Camara, che ha 20 anni. È questa la strada che vogliamo seguire al Monaco". Mentre i monegaschi sono partiti con il piede giusto, la GNK Dinamo deve ritrovare la via perché, dopo la sconfitta per 9-2 in casa del Bayern, ha esonerato il tecnico Sergej Jakirović. Sandro Perković, nominato allenatore ad interim, è ansioso di partire: "Il bello dello sport è che ti dà una nuova opportunità per rialzarti e ricominciare a vincere".

I Reds sono tornati nella competizione vincendo in casa del Milan alla prima giornata. Il capitano Virgil van Dijk spiega come la squadra intende consolidarie la vittoria. "Sembra facile, ma è questione di coerenza. Devi rimanere in forma, fare tutto il possibile per essere pronto per la prossima partita e abbracciare la nostra mentalità vincente". Il Liverpool ha segnato due gol di testa – uno su punizione, l'altro su calcio d'angolo – a Milano e il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha individuato alcune aree di miglioramento per la sua squadra. "Dobbiamo crescere e migliorare in attacco, ma anche nelle situazioni a palla ferma", ha detto.

Lo sapevate?

Il Liverpool ha vinto 12 delle ultime 13 partite della fase campionato/fase a gironi di Champions League (S1).

Ridotto in dieci uomini, il Lille ha perso 2-0 in casa dello Sporting CP alla prima giornata, ma il difensore Alexsandro non si dispera. Ecco le sue parole a UEFA.com: "Abbiamo tratto molti aspetti positivi da quella partita, nonostante la sconfitta. Un errore in difesa ha complicato tutto". Altri errori costerebbero molto cari mentre Kylian Mbappé si prepara a tornare in Francia e con il Real Madrid che arriva da un 3-1 sullo Stoccarda. "Stiamo ancora cercando la versione migliore di noi stessi", ha detto Carlo Ancelotti. La troveranno allo Stade Pierre Mauroy?

Il Lipsia ha subito un gol a fine gara contro l'Atlético de Madrid alla prima giornata; per questo, il centrocampista Arthur Vermeeren vuole farsi perdonare in Germania. A UEFA.com ha commentato: "Siamo un gruppo di giovani e questi sono i momenti da cui dobbiamo imparare per vincere le partite successive". Il gol di un altro giovane, il 19enne Kenan Yıldız, è stato invece il momento clou del 3-1 della Juve contro il PSV, ma Thiago Motta si aspetta una prestazione ancora migliore nella prima sfida assoluta contro il Lipsia. "[Il risultato contro il PSV] è un buon modo per iniziare la competizione", ha spiegato. "Non ci resta che continuare così e migliorare tante cose".

Lo sapevi?

La Juve ha vinto tre delle ultime cinque partite in Germania (P1 S1), con un 2-0 nelle ultime due trasferte.

"Siamo stati sfortunati su alcune occasioni, ma alla fine abbiamo preso due gol facili", ha detto a UEFA.com il capitano dello Sturm, Jon Gorenc Stanković, dopo la sconfitta per 2-1 a Brest. I campioni d'Austria dovranno essere più incisivi per avere la meglio sulla squadra belga a Klagenfurt. Il Club Brugge di Nicky Hayen è crollato nel finale contro il Dortmund, subendo tutti e tre i gol dopo il 75'. Il portiere Simon Mignolet si è sentito particolarmente frustrato: "Dobbiamo perseverare per la prossima partita", ha detto.

Le squadre si sono affrontate due volte in passato, centrando una vittoria per 2-1 nelle rispettive trasferte della fase a gironi di Champions League 2015/16. Il Benfica di Bruno Lage arriva da un 2-1 in casa della Crvena Zvezda nella gara di apertura ma deve aspettarsi avversari ancora più caparbi, che hanno vinto 2-1 in rimonta contro il Lipsia alla prima giornata. "Abbiamo iniziato con un errore difensivo", ha detto José María Giménez, autore del gol della vittoria. "Ma non abbiamo mai smesso di lottare e di crederci".

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Quando si giocano le partite della fase campionato di UEFA Champions League? Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Giornate successive

Il martedì della terza giornata vede scendere in campo le finaliste della scorsa Champions League, con Real Madrid e Dortmund che si sfidano al Santiago Bernabéu.

Il giorno dopo ci sarà un'altra sfida tra pesi massimi, Bayern e Barcellona. La squadra tedesca ha vinto tutti e cinque i confronti diretti dell'ultimo decennio.

Alla quarta giornata, Xabi Alonso farà un emozionante ritorno ad Anfield, dove il suo Leverkusen affronterà il Liverpool.