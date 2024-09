Vincent Kompany parla di leadership, del suo percorso da allenatore e della crescita del Bayern

Dopo aver trionfato da giocatore con le maglie di Anderlecht e Manchester City, a 38 anni Vincent Kompany torna in UEFA Champions League, ma questa volta da allenatore del Bayern Monaco, con la speranza di riportare l'ambito trofeo in Baviera.

Gioca al Fantasy Football

Sulle caratteristiche dei grandi leader

Essere un leader significa anteporre la squadra a se stessi. Molto semplicemente. È facile da dire, non è molto facile da fare. Ho avuto la fortuna di trovarmi in un ambiente con molti leader, come Patrick Vieira e Frank Lampard, ma ho avuto anche allenatori che erano buoni leader. Poi ho avuto anche i miei genitori. Si attinge un po' da tutto.

La fiducia e il rispetto si guadagnano semplicemente cercando di essere onesti, dicendo quello che si pensa, quando lo si pensa. Un atteggiamento del tipo "dici quello che pensi e pensi quello che dici", anche se non è detto che questo atteggiamento sia sempre apprezzato.

Sul suo ruolo di capitano al Manchester City

Ci sono fasi diverse nella leadership. Durante il mio periodo al Man City come capitano, probabilmente mi sono evoluto anch'io: il capitano che ero nella mia prima fase non era il capitano che ero nella mia ultima fase. Questo avviene con l'età e la maturità. Quando si diventa un po' più grandi si vuole essere quello in grado di fare crescere gli altri, quello che porta la calma e che motiva tutti.

Il calendario di Champions League

Sulla crescita da allenatore

Credo che la decisione migliore sia stata quella di uscire dalla mia zona di comfort. C'era la possibilità di rimanere nei grandi club e di continuare la traiettoria delle squadre giovanili per poi, se tutto andava bene, tornare in prima squadra, ma mi sono messo subito all'opera e ho imparato a gestire squadre che cambiano, giocatori giovani, giocatori più grandi, giocatori che sanno fare certe cose ma non tutto. Ho vissuto tutto questo e ho solo 38 anni. È stato un apprendimento fantastico.

Su come sia cambiata la figura dell'allenatore da quando hai iniziato a giocare

Gli allenatori e il calcio si evolvono sempre, e probabilmente quando ho iniziato la mia carriera, c'era molta meno tattica rispetto a quando ho finito la carriera.

Conosciamo le squadre della fase campionato

Quanto è importante avere una filosofia e una visione chiara, e come comunicarle?

È probabilmente la cosa più importante: avere chiarezza. Chiarezza tattica, chiarezza di sapere chi si è come squadra, come gruppo. Per il resto, credo che si comunichi in modi diversi: a volte su uno schermo o sul campo, ma altre è il linguaggio del corpo, le sensazioni che si provano, a trasmettere qualcosa.

Io vengo da Bruxelles dove si parlano tante lingue diverse. Solo a Bruxelles si può parlare francese, olandese, forse un po' di arabo o lingala dal Congo, italiano, spagnolo, tutto è mescolato.

La comunicazione è anche molto individuale, quindi ci sono alcune cose, alcuni messaggi, che possono essere detti solo in un certo modo a certe persone.

Su cosa rappresenta il Bayern e sui suoi obiettivi in Champions League

Chi gioca contro il Bayern deve pensare di trovarsi davanti a una missione quasi impossibile. Non dico che succederà subito, non dico che siamo a questo punto, ma quando ho affrontato il miglior Bayern dei tempi, ho avuto questa sensazione. Non è così tutti gli anni, ma alcune squadre in passato davano questa sensazione. Per noi, l'obiettivo deve essere tornare il più velocemente possibile a dare questa sensazione.

Per noi, ogni volta che parliamo di una partita o di un trofeo, l'obiettivo è vincere, e la Champions League è ovviamente la sfida più difficile. Con le squadre che l'hanno vinta negli ultimi anni, ce ne sono alcune che ovviamente punteranno a fare lo stesso, ma la finale di questa stagione sarà in uno stadio speciale. Qui c'è un sentimento speciale per la Champions League.