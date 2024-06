Il Real vince la Champions League: decidono Carvajal e Vinícius Júnior

A Londra il Real Madrid stende il Borussia Dortmund e conquista per la 15esima volta nella sua storia - la seconda nelle ultime tre stagioni - la UEFA Champions League. Nel glorioso stadio di Wembley, dove erano stati sconfitti nella finale di undici anni fa dal Bayern Monaco, i Gialloneri giocano un ottimo primo tempo ma non concretizzano le occasioni create e si inchinano nella ripresa ai gol di Dani Carvajal e Vinícius Júnior.

Momenti chiave 21': Adeyemi salta il portiere avversario ma il suo tiro è respinto da Carvajal

23': Füllkrug, servito dall'olandese Maatsen, colpisce un clamoroso palo per i Gialloneri

28': Courtois si salva su Adeyemi

49': Kobel risponde alla punizione di Kross

63': Courtois reattivo sul colpo di testa di Füllkrug

74': Carvajal, di testa sul corner di Kroos, firma il gol del vantaggio

77': Schlotterbeck devia a lato il tiro di Bellingham

81': Kobel si oppone al colpo di testa di Nacho

83': Vinícius Júnior realizza il raddoppio e chiude la partita

La partita in breve: quinta sinfonia per Ancelotti

Dani Carvajal firma il gol del vantaggio del Real Madrid Getty Images

Il Borussia Dortmund interpreta decisamente meglio il primo tempo e crea le opportunità più nitide della partita, che però ha il torto di non concretizzare. Mats Hummels, dopo venti minuti, manda in porta Karim Adeyemi, che si presenta a tu per tu con Thibaut Courtois ma per saltarlo si allarga troppo e sciupa l'occasione.

Due minuti dopo l'attaccante Niclas Füllkrug, servito stavolta dall'olandese Ian Maatsen, supera il portiere belga in allungo ma vede il suo tiro respinto dal palo. La terza, nitida occasione capita ancora ad Adeyemi, il numero 1 dei campioni di Spagna riesce a respingere il suo diagonale sinistro e Füllkrug, di testa, non riesce a trovare il tap-in vincente.

Prima dell'intervallo ci prova anche Marcel Sabitzer dalla distanza, ma Courtois dice di no e si rifugia in angolo sul tentativo del centrocampista austriaco. Si va all'intervallo con il risultato in perfetto equilibrio e nella ripresa la squadra di Ancelotti riesce ad alzare il baricentro.

Toni Kroos, all'ultima partita con la maglia del Real Madrid, impegna su punizione lo svizzero Gregor Kobel, poi Carvajal stacca bene sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma non trova lo specchio della porta. La squadra di Edin Terzić non sta a guardare, sul cross di Adeyemi è Füllkrug a svettare di testa ma la risposta di Courtois è pronta.

Al 74' la squadra di Carlo Ancelotti passa. Sul calcio d'angolo battuto da Kroos, la spizzata di testa di Carvajal questa volta è vincente e frutta il vantaggio del Real Madrid, per la gioia dei tifosi spagnoli arrivati a Londra. Le merengues diventano padrone del campo, sfiorano in più di una circostanza il raddoppio e chiudono la gara al minuto 83.

La firma è quella di Vinícius Júnior, che sull'assist di Jude Bellingham trafigge di sinistro il portiere avversario e manda in estasi il Real: il brasiliano va a segno per la seconda volta in una finale di UEFA Champions League, dopo quella di Parigi contro il Liverpool. Per la squadra di Ancelotti (quinto trionfo da allenatore), dopo lo "spavento" del gol annullato a Füllkrug per fuorigioco, è festa grande.



Vinícius Júnior esulta dopo il raddoppio al Borussia Dortmund AFP via Getty Images

Borussia Dortmund-Real Madrid: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Dani Carvajal (Real Madrid)

"Prestazione molto dinamica, disciplinata e con tanto impegno da parte dell'esterno difensivo, che ha mostrato una solidità difensiva e sul pallone ha costantemente evidenziato disciplina per dare ampiezza alla sua squadra. È arrivato al momento chiave della partita, segnando sugli sviluppi di un corner, in cui ha dimostrato convinzione e senso dell'anticipo".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche chiave

Il Real Madrid ha vinto la UEFA Champions League/Coppa dei Campioni per la 15esima volta, un record.

Nell'era della Champions League, gli spagnoli hanno vinto tutte le nove finali che hanno giocato.

Le Merengues sono imbatutte nelle 13 partite di Champions League giocate in questa stagione (9 vittorie e 4 pareggi). E' la prima volta che hanno vinto il torneo senza mai perdere.

Il Real Madrid non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 18 finali di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni. E' accaduto nel 1981, nella sconfitta 1-0 contro il Liverpool.

Il Real Madrid non ha subito più di un gol nelle ultime 11 finali di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni giocate. L'ultima volta che è accaduto è stato nella sconfitta 3-1 contro l'Inter nel 1964.

In questa stagione il Real Madrid è stato in svantaggio solo per il 7% del tempo totale di gioco in Champions League (90 minuti su 1.290), la percentuale più bassa di qualsiasi altra squadra.

Luka Modrić e Dani Carvajal hanno eguagliato il record di Paco Gento, vincendo la loro sesta finale di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni.

Carlo Ancelotti ha portato il suo numero record di trionfi in Champions League da allenatore a cinque: due più di ogni altro allenatore.

Formazioni



Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can (Malen 80'), Sabitzer; Adeyemi (Reus 72'), Brandt (Haller 80'), Sancho (Bynoe-Gittens 87'); Füllkrug

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos (Modrić 85'), Camavinga; Bellingham (Joselu 85'); Rodrygo (Éder Militão, 90'+1'), Vinícius Júnior (Lucas Vázquez, 90'+4')