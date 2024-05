Anteprima finale Champions League: Dortmund - Real Madrid, dove guardarla, probabili formazioni, analisi, stato di forma

Borussia Dortmund e Real Madrid si affronteranno sabato 1° giugno al Wembley Stadium nella finale di UEFA Champions League 2023/24.

UEFA.com fa un approfondimento sulla più importante partita del calendario europeo per club che vedrà Dortmund e Madrid sfidarsi per sollevare il più importante trofeo calcistico d'Europa.

La finale di Champions League in breve Quando: sabato 1° giugno (21:00 CET)

Dove: Wembley Stadium, Londra

Cosa: 69ª finale Coppa dei Campioni/Champions League

Chi: Dortmund (campione 1997) contro Real Madrid (14 volte campione)

Come seguirla: clicca qui per la marcia verso la finale

Dove guardare la finale di Champions League in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Champions League in TV e streaming.

Guida alla partita

Il Dortmund per molti è stata la rivelazione di questa stagione, avendo superato il girone probabilmente più difficile prima di eliminare in ordine PSV, Atlético de Madrid e Paris qualificandosi alla finale di Wembley. In Europa la squadra di Edin Terzić ha avuto tutt'altro rendimento rispetto al campionato dove si è piazzato al quinto posto.

Il Real invece ha superato il girone a punteggio pieno prima delle difficili sfide a eliminazione diretta contro Lipsia, Manchester City e Bayern Monaco, tutte vinte soffrendo, a differenza della Liga dove la squadra di Carlo Ancelotti ha conquistato il titolo senza troppe difficoltà.

Il Madrid - alla sua 18esima finale nella competizione - nelle 12 partite di questa edizione è ancora imbattuto (V8 P4), ed è la prima volta che raggiunge una finale di Coppa dei Campioni/Champions League senza perdere una partita. Il Dortmund invece ha però perso solo una delle ultime 11 partite europee (V7 P3) e ha mantenuto la porta inviolata sei volte, segnando per primo in nove delle ultime dieci partite.

Anche l'ultima finale di Champions League del BVB si è svolta allo stadio di Wembley, dove ha perso 2-1 contro il Bayern nel 2013, con Mats Hummels e Marco Reus che giocano ancora ruoli fondamentali per il club 11 anni dopo. Questa esperienza sarà fondamentale contro un Madrid che ha perso solo una delle ultime 20 partite di competizioni UEFA contro squadre tedesche (V13 P6).

Analisi e spunti

Probabili formazioni

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Squalificati: nessuno

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior

Squalificati: nessuno

Stato di forma

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSVVVS

Ultimo risultato: Dortmund - Darmstadt 4-0, 18/05, Bundesliga

Piazzamenti: 5° in Bundesliga, ottavi di Coppa di Germania

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVVP

Ultimo risultato: Villarreal - Real Madrid 4-4, 19/05, Liga

Piazzamenti: 1° in Liga, ottavi Coppa di Spagna

History

Bilancio in finali europee

Dortmund

Bilancio in finali Coppa dei Campioni/Champions League: G2 V1 S1 GF4 GS3

Ultima finale: Dortmund - Bayern 1-2, 2013

Real Madrid

Bilancio in finali di Coppe dei Campioni: G17 V14 S3 GF43 GS23

Ultima finale: Liverpool - Real Madrid 0-1, 2022

Numeri e statistiche

Le parole degli allenatori

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "È quasi surreale. Penso che complessivamente abbiamo meritato di raggiungere la finale. So che non saremo i favoriti e che sarà estremamente difficile. Ma è una partita secca e quindi tutto è possibile. Lo abbiamo già dimostrato".

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo avuto tanti problemi, tanti infortuni importanti, non solo quelli di lunga durata. Abbiamo perso Vinícius Júnior, Bellingham e altri per lunghi periodi e nessuno ne ha parlato. Questa squadra ha un grande carattere".