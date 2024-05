Precedenti e bilancio tra le finaliste di Champions League

Dortmund e Real Madrid si affronteranno nella finale di UEFA Champions League 2024 il 1° giugno allo stadio di Wembley. UEFA.com rivive i loro precedenti in vista della partita.

Tutti i 14 confronti diretti tra i due club sono stati disputati in Champions League.

Finale di Champions League: Dortmund - Real Madrid

Vittorie Dortmund: 3

Vittorie Real Madrid: 6

Pareggi: 5

Gol Dortmund: 19

Gol Real Madrid: 24

Ultimo precedente: Real Madrid - Dortmund 3-2

Fase a gironi 2017/18

Borussia Dortmund - Real Madrid 1-3

Real Madrid - Borussia Dortmund 3-2

Le ultime partite tra le due squadre sono state difficili per il Dortmund, che ha perso in casa e in trasferta e ha raccolto solo due punti nel Gruppo H. Alla seconda giornata, le merengues si sono imposte con un gol di Gareth Bale e una doppietta di Cristiano Ronaldo, mentre in Spagna hanno vinto un gol nel finale di Lucas Vázquez dopo le reti di Borja Mayoral, Ronaldo e Pierre-Emerick Aubameyang (2).

Fase a gironi 2016/17

Borussia Dortmund - Real Madrid 2-2

Real Madrid - Borussia Dortmund 2-2

Il Real è andato in vantaggio due volte a Dortmund con Ronaldo e Raphaël Varane, ma Aubameyang e André Schürrle (87') hanno risposto per il BVB di Thomas Tuchel. Il Dortmund si è poi assicurato il primo posto nel girone rimontando un 2-0 e strappando un punto in Spagna alla sesta giornata. La doppietta di Karim Benzema (28', 53') ha portato il Real al comando, ma i gol di Aubameyang (60') e Marco Reus (88') hanno regalato agli ospiti un punto fondamentale.

Andata quarti di finale 2013/14: Real Madrid - Dortmund 3-0

Quarti di finale 2013/14

Real Madrid - Borussia Dortmund 3-0

Borussia Dortmund - Real Madrid 2-0

Il Real ha avuto la meglio con un 3-2 complessivo prima di conquistare il trofeo. Gareth Bale, Isco e Ronaldo hanno regalato un 3-0 all'andata alla squadra di Carlo Ancelotti, ma il Dortmund di Jürgen Klopp ha vinto 2-0 in Germania con una doppietta di Reus.

Semifinali 2012/13

Borussia Dortmund - Real Madrid 4-1

Real Madrid - Dortmund 2-0

Con quattro gol nella gara di andata, Robert Lewandowski è stato protagonista assoluto, portando il Dortmund alla seconda finale di Champions League. La squadra tedesca è riuscita a passare il turno nonostante una sconfitta per 2-0 a Madrid con gol di Benzema e Sergio Ramos.

La masterclass di Lewandowski nel 2013

Fase a gironi 2012/13

Borussia Dortmund - Real Madrid 2-1

Real Madrid - Borussia Dortmund 2-2

Le due squadre si erano affrontate anche nella fase a gironi di quella edizione. Il Dortmund è arrivato davanti al Real grazie a una vittoria casalinga per 2-1 (gol di Lewandowski, Marcel Schmelzer e Ronaldo) e un 2-2 a Madrid con Reus nuovamente protagonista.

Seconda fase a gironi 2002/03

Real Madrid-Borussia Dortmund 2-1

Borussia Dortmund-Real Madrid 1-1

Il Real ha battuto in rimonta il Dortmund alla terza giornata del Gruppo C grazie ai gol di Raúl González e Ronaldo, ma ha avuto bisogno della rete di Javier Portillo al 92' per strappare un 1-1 in Germania una settimana dopo. Il pareggio è stato fondamentale poiché la squadra spagnola ha preceduto il Dortmund di un solo punto e si è classificata seconda nel girone.

Semifinali 1997/98

Real Madrid - Borussia Dortmund 2-0

Borussia Dortmund - Real Madrid 0-0



La difesa del titolo del Dortmund è stata interrotta dal Real Madrid in semifinale. I gol di Fernando Morientes e Christian Karembeu all'andata al Santiago Bernabéu sono stati cruciali, perché le merengues di Jupp Heynckes hanno resistito sullo 0-0 a Dortmund e poi hanno riconquistato la Coppa dei Campioni dopo 32 anni.