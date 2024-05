Priceless Moments of the week: Hummels, Joselu e Ancelotti tra i protagonisti

Scopri chi sono i protagonisti assoluti dei ritorni delle semifinali di UEFA Champions League con i Mastercard Priceless Moments of the week.

Mastercard Priceless Moments

Hummels trascina il BVB in finale

Il difensore del Dortmund, Mats Hummels, era già stato il trascinatore della sua squadra nell'andata contro il Paris, quando era riuscito ad arginare con una prova magistrale l'attacco del Paris guidato da Kylian Mbappé. Dopo essere stato scelto per quella gara come Player of the Match, il nazionale tedesco nel ritorno si è addirittura superato siglando la rete che ha regalato la finale alla sua squadra con uno stacco di testa imperioso – suo primo gol col BVB in Champions League dal 2013.

"Ho segnato pochi gol in Champions League nella mia carriera. Solo cinque", ha ammesso Hummels al termine dell'incontro. "Ora è il momento giusto per aggiungerne altri". Il trentacinquenne è adesso tra i più attesi dell'atto conclusivo della Champions League: "Fin dalla seconda partita della fase a gironi, abbiamo creduto di poter vincere in ogni partita, e adesso non vedo perché non dovremmo riuscirci a Wembley".

Player of the Match: la partita di Mats Hummels

Il Dortmund si gode il momento

A fine partita i giocatori e lo staff del Dortmund sono corsi in estasi verso la curva gialla dello stadio per festeggiare il trionfo con i tifosi, notoriamente tra i più appassionati d'Europa. A ciò sono seguiti ulteriori festeggiamenti negli spogliatoi, con Jadon Sancho che ha guidato la festa orchestrando un'interpretazione di "Someone Like You" di Adele.

Era chiaro quanto fosse importante per il BVB raggiungere la terza finale di Champions League, e la missione ora è quella di finire il lavoro e sollevare il famoso trofeo per la seconda volta. Come ha detto perfettamente l'allenatore Edin Terzić: "Il sogno non è ancora finito!".

Il cammino del Dortmund verso la finale: tutti i gol

Lo show di Joselu nei minuti finali

Pochi avrebbero potuto prevedere quello che sarebbe successo quando Joselu ha sostituito Federico Valverde a nove minuti dalla fine del ritorno della semifinale – men che mai l'esperto attaccante del Real. Il 34enne è stato il più veloce a reagire quando il portiere del Bayern, Manuel Neuer, non è riuscito a trattenere il potente tiro di Vinícius Júnior all'88', salvo ripetersi con un inserimento millimetrico su un perfetto assist di Antonio Rüdiger nei minuti di recupero.

"Se sono l'eroe della serata? Beh, questo non so dirvelo! Posso solo dirvi che sono molto felice", ha detto Joselu, entrato nelle giovanili Blancos nel 2010 prima di lasciare il club per la Germania due anni dopo. "Quando giochi per il Madrid e pareggi, sai che tutti cercheranno di recuperare il pallone, far ripartire in fretta il gioco e poi vincere. Perché qui si deve solo vincere"

Il cammino del Real Madrid verso la finale: tutti i gol

Re Carlo alla festa del Real

L'allenatore del Madrid, Carlo Ancelotti, ha partecipato ai festeggiamenti della sua squadra dopo la fantastica vittoria di mercoledì contro il Bayern, unendosi ai suoi giocatori in un'interpretazione dell'inno del club "Hala Madrid... Y Nada Más" ("Andiamo a Madrid... e nient'altro") davanti ai tifosi adoranti dell'Estadio Santiago Bernabéu.

Dopo essere diventato il primo allenatore a raggiungere sei finali di UEFA Champions League, Ancelotti cercherà di vincere il torneo per la quinta volta da allenatore. "È difficile, forse impossibile da spiegare, ma ci proverò: È stato magico!" ha risposto Ancelotti quando gli è stato chiesto di spiegare la sorprendente vittoria della sua squadra. "Questa competizione fa sentire a tutti i nostri giocatori qualcosa di speciale. Non appena abbiamo segnato un gol, sapevo che avremmo potuto vincere, e così è andata".