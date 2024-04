Real Madrid - Manchester City, anteprima andata quarti di finale Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Real Madrid e Manchester City si affronteranno martedì 9 aprile per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Real Madrid - Manchester City in breve Quando: martedì 9 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: andata quarti di finale UEFA Champions League

Guida alla partita

La 200ª partita di Carlo Ancelotti in Champions League da allenatore è già un grande classico del torneo dato che sarà la quarta sfida in cinque stagioni tra Real Madrid e Manchester City nella fase a eliminazione diretta.

Il City ha superato i madrileni due volte su tre, mentre il Real si è imposto nella semifinale del 2021/22 con una rimonta al cardiopalma nel ritorno grazie a un super Karim Benzema. Le Merengues sperano di rievocare lo spirito di quella notte al Santiago Bernabéu e di conquistare la dodicesima vittoria consecutiva ai quarti di finale.

Man City - Real Madrid: i precedenti

Probabili formazioni

Real Madrid: a seguire

Squalificati: nessuno

In diffida: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Vinícius Júnior

Man City: a seguire

Squalificati: nessuno

In diffida: Rúben Dias

Tutti i gol del Real Madrid nella Champions League 2023/24

Stato di forma

Real Madrid

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPPV

Ultima partita: Real Madrid - Athletic Club 2-0, 31/03, Liga

Man City

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVPVVV

Ultima partita: Man City - Arsenal 0-0, 31/03, Premier League

Tutti i gol del Man City nella Champions League 2023/24

Le parole degli allenatori

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "L'idea è quella di vincere la competizione, e per farlo bisogna battere i migliori. Il City può essere uno dei migliori in Europa al momento. Sarà dura, ma se si vuole essere campioni d'Europa, bisogna eliminare il City. Sarà un grande quarto di finale".

Pep Guardiola, allenatore Man City: "L'impatto di Bellingham è stato devastante. È una squadra diversa da quella della scorsa stagione. La sua influenza è evidente e dobbiamo cercare di scoprire cosa fa per controllarla. Affrontare il Real Madrid è sempre una sfida difficile, nessuno può negarlo. Il Real è un club eccezionale e in questa competizione sa sempre cosa fare grazie all'esperienza acquisita in passato".