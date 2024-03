Sorteggio quarti di finale Champions League: precedenti e bilancio scontri diretti

Con i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League in programma venerdì, UEFA.com analizza i precedenti di ogni squadra contro i possibili avversari.

I sorteggi sono aperti, il che significa che, per la prima volta in questa stagione, i club possono affrontare squadre del loro stesso campionato. I precedenti analizzati includono solo le competizioni UEFA per club; i risultati nelle competizioni nazionali non sono conteggiati nelle nostre statistiche.

Legenda:

P=partite giocate

W=vittorie

D=pareggi

L=sconfitte

F=gol fatti

A=gol subiti

Precedenti

Atlético P2 W0 D1 L1 F1 A2

Barcellona P9 W1 D2 L6 F11 A22

Bayern P12 W3 D2 L7 F13 A27

Dortmund P8 W4 D1 L3 F10 A8

Man City N/A*

Paris P4 W1 D3 L0 F5 A4

Real Madrid P2 W1 D1 L0 F1 A0

Sono passati 14 anni dall'ultima volta che l'Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di questa competizione. Nel 2009/10 è uscito contro il Barcellona, mentre l'ultimo successo ai quarti risale al 2008/09 contro il Villarreal.

Precedenti

Arsenal P2 W1 D1 L0 F2 A1

Barcellona P4 W2 D1 L1 F5 A3*

Bayern P8 W2 D2 L4 F5 A13

Dortmund P6 W2 D1 L3 F5 A8

Man City P2 W0 D1 L1 F0 A1

Paris N/A

Real Madrid P10 W3 D2 L5 F11 A16*

L'Atleti ha raggiunto questa fase per l'ultima volta nel 2021/22, quando ha perso 1-0 tra andata e ritorno contro il Manchester City. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lipsia nei quarti di finale del 2019/20, l'ultima volta che ha superato i quarti è stato nel 2016/17 quando ha battuto il Leicester.

Precedenti

Arsenal P9 W6 D2 L1 F22 A11

Atlético P4 W1 D1 L2 F3 A5*

Bayern P15 W2 D2 L11 F16 A37

Dortmund P4 W2 D2 L0 F6 A2

Man City P6 W5 D0 L1 F12 A5

Paris P13 W5 D4 L4 F24 A21

Real Madrid P8 W2 D3 L3 F10 A13*

Xavi Hernández lascerà l'incarico di allenatore del Barcellona quest'estate e spera di farlo da vincitore della Champions League, dopo la prima qualificazione ai quarti del Barça dal 2020, quando venne sconfitto per 8-2 nella sfida secca contro il Bayern a Lisbona.

Highlights 2020: Barcellona - Bayern 2-8 

Precedenti

Arsenal P12 W7 D2 L3 F27 A13

Atlético P8 W4 D2 L2 F13 A5

Barcellona P15 W11 D2 L2 F37 A16

Dortmund P3 W1 D1 L1 F2 A2*

Man City P8 W3 D1 L4 F11 A13

Paris P13 W7 D0 L6 F18 A15

Real Madrid P26 W11 D3 L12 F39 A41

Come Xavi, anche l'allenatore del Bayern, Thomas Tuchel, ha già confermato che lascerà il club quest'estate. I campioni di Germania sono usciti agli ottavi nelle ultime tre stagioni: contro il Paris nel 2020/21, contro il Villarreal nel 2021/22 e contro il Man City nel 2022/23.

Precedenti

Arsenal P8 W3 D1 L4 F8 A10

Atlético P6 W3 D1 L2 F8 A5

Barcellona P4 W0 D2 L2 F2 A6

Bayern P3 W1 D1 L1 F2 A2*

Man City P6 W1 D2 L3 F5 A7

Paris P6 W1 D3 L2 F4 A7

Real Madrid P14 W3 D5 L6 F19 A24

Nella loro ultima apparizione ai quarti di finale, nel 2020/21, il Dortmund ha perso contro il Man City, con Erling Haaland in campo ma non in gol contro la sua futura squadra. Il BVB non vince ai quarti di Champions League da tre partecipazioni, ovvero da quando ha battuto il Màlaga nel 2012/13, edizione in cui arrivò in finale.

Precedenti

Arsenal N/A*

Atlético P2 W1 D1 L0 F1 A0

Barcellona P6 W1 D0 L5 F5 A12

Bayern P8 W4 D1 L2 F13 A11

Dortmund P6 W3 D2 L1 F7 A5

Paris P7 W4 D2 L1 F9 A6

Real Madrid P10 W4 D3 L3 F17 A14

La scorsa stagione il City ha superato il Bayern nei quarti di finale, aggiudicandosi a fine stagione per la prima volta il trofeo. Il City ha vinto le tre precedenti sfide ai quarti, battendo il Dortmund nel 2020/21 e l'Atlético nel 2021/22.

Highlights 2022: Man. City - Atlético 1-0 

Precedenti

Arsenal P4 W0 D3 L1 F4 A5

Atlético N/A

Barcellona P13 W4 D4 L5 F21 A24

Bayern P13 W6 D0 L7 F15 A18

Dortmund P6 W2 D3 L1 F7 A4

Man City P7 W1 D2 L4 F6 A9

Real Madrid P12 W4 D3 L5 F16 A15

L'ultima qualificazione dei parigini ai quarti di finale risale al 2020/21, quando hanno superato il Bayern grazie alla ex regola dei gol in trasferta. Tuttavia sono stati eliminati in questa fase dal Barcellona sia nel 2012/13 che nel 2014/15, e dal Man City nel 2015/16. In questa fase a gironi, il PSG ha ottenuto quattro punti su sei contro il Dortmund.

Precedenti

Arsenal P2 W0 D1 L1 F0 A1

Atlético P10 W5 D2 L3 F16 A11*

Barcellona P8 W3 D3 L2 F13 A10*

Bayern P26 W12 D3 L11 F41 A39

Dortmund P14 W6 D5 L3 F24 A19

Man City P10 W3 D3 L4 F14 A17

Paris P12 W5 D3 L4 F15 A16

I 14 volte campioni d'Europa hanno raggiunto i quarti di finale nelle ultime tre stagioni (l'ultima mancata qualificazione risale al 2019/20, quando hanno perso contro il Man City negli ottavi di finale). Hanno superato 11 volte di fila i quarti di Champions League, perdendo l'ultima volta contro il Monaco nel 2003/2004.

* Solo competizioni UEFA