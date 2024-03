Arsenal-Porto 1-0 (tot: 1-1, 5-3 d.c.r.): Gunners avanti ai rigori

Dopo 14 anni, l'Arsenal torna a brindare alla qualificazione ai quarti di UEFA Champions League. A Londra, nel ritorno degli ottavi, i Gunners restituiscono al Porto l'1-0 dell'Estádio do Dragão - grazie a un gol di Leandro Trossard sul finire del primo tempo - e poi completano l'opera ai rigori.

Momenti chiave 22': Raya si oppone con bravura alla conclusione di Evanilson

41': Trossard porta in vantaggio i Gunners su grande assist di Ødegaard

70': Il portiere dell'Arsenal compie un altro ottimo intervento su Francisco Conceição

Rigori: Raya salva sul tiro di Wendell

Rigori: Raya respinge il tiro di Galeno

La partita in breve: Raya decisivo dal dischetto

Sono stati gli errori dal dischetto dei brasiliani Wendell e Galeno - che aveva deciso la sfida dell'andata - a decidere la sfida, con la squadra di Mikel Arteta trascinata della parate di David Raya, promosso titolare a inizio stagione al posto di Aaron Ramsdale.

Nel primo tempo l'Arsenal fatica a scardinare un Porto ben organizzato in difesa. Anzi sono i Dragões di Sérgio Conceição - un passato da giocatore con Lazio, Parma e Inter - a sfiorare il vantaggio: Evanilson riceve il pallone da destra, si gira e riesce a calciare, ma David Raya è reattivo sul tentativo dell'attaccante brasiliano e riesce a respingere.

Leandro Trossard esulta dopo aver portato in vantaggio i Gunners Getty Images

Prima dell'intervallo, però, i Gunners riescono a sbloccare il risultato. Martin Ødegaard, il capitano, inventa un meraviglioso filtrante per Trossard, che con un preciso piatto destro trova l'angolino e non dà scampo a Diogo Costa: per il nazionale belga ex Brighton è il terzo gol stagionale nella competizione, dopo quelli realizzati a PSV Eindhoven e Siviglia.

Nella ripresa la squadra di Arteta va all'attacco alla ricerca del gol che le garantirebbe la qualificazione, ma le manca un po' di lucidità nelle letture. Declan Rice, servito da Kai Havertz, ha una buona occasione ma calcia male e propizia la respinta dell'intramontabile Pepe. Nel Porto, può calciare una punizione da posizione favorevole Francisco Conceição - figlio del tecnico - che però spedisce altissimo di sinistro.

La partita si accende. Ødegaard trova il gol del raddoppio approfittando di un pasticcio tra Pepe e Diogo Costa, ma l'arbitro annulla per un precedente intervento falloso di Havertz sull'ex difensore del Real Madrid; poi è Raya a tenere in partita i londinesi con un super intervento sulla conclusione dal limite dello scatenato Francisco Conceição.

Arteta si gioca la carta Gabriel Jesus e l'ex attaccante del Manchester City ha subito la palla per incidere: Diogo Costa, però, gli chiude con bravura lo specchio e devia in corner. L'Arsenal alza i giri del motore e costruisce un'altra chance con Bukayo Saka: il portiere della nazionale portoghese si salva come può, con Ødegaard che non riesce a ribadire in rete sul tap-in.

Si va ai supplementari, dove però nessuna delle due squadre è in grado di trovare lo spunto decisivo. L'epilogo ai rigori è inevitabile: i Gunners fanno quattro su quattro, mentre Raya neutralizza due rigori del Porto. Che si lecca le ferite, mentre l'Arsenal di Arteta può festeggiare la qualificazione ai quarti.

Arsenal-Porto 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: David Raya (Arsenal)

"Artefice dei piccoli dettagli che fanno vincere le partite. Ha compiuto delle parate con la punta delle dita per mandare l'Arsenal ai quarti di finale della Champions League".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Zinchenko 106'); Ødegaard, Rice, Jorginho (Gabriel Jesus 83'); Saka, Havertz, Trossard (Nketiah 106')

FC Porto: Diogo Costa; João Mário (Jorge Sánchez 85'), Pepe, Otávio, Wendell; Nico González (Eustáquio 101'), Varela (Grujić 90'+7'); Pepê; Francisco Conceição (Gonçalo Borges 101'), Galeno; Evanilson (Taremi 88')