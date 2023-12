Ottavi di finale Champions League: conosciamo le squadre

UEFA.com traccia i profili delle squadre degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24.

Ottavi di finale di Champions League Prime dei gironi (teste di serie): Arsenal (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcellona (ESP), Bayern (GER), Dortmund (GER) Man City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP) Seconde dei gironi (non teste di serie): Copenaghen (DEN), Inter (ITA), Lazio (ITA), Lipsia (GER), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV Eindhoven(NED)

Ranking UEFA: 20°

Gruppo B: V4 P1 S1 GF16 GS4

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (2005/06)

Miglior giocatore del Fantasy Football: Bukayo Saka 43 punti

La stagione in poche parole: la squadra è forte sia in attacco che in difesa, ma le partite più difficili ancora devono arrivare.

Highlights: Arsenal - Lens 6-0 

Come gioca l’Arsenal

In questa stagione, Mikel Arteta ha dimostrato di avere molto in comune sia con il leggendario George Graham che con Arsène Wenger, il suo mentore. L'arrivo di Declan Rice e il ritorno di William Saliba hanno regalato ai Gunners un grosso vantaggio e la capacità di superare le avversità. La squadra non gioca più con la leggerezza dell'anno scorso ma è molto solida, lucida e quindi più pericolosa.

Allenatore: Mikel Arteta

Vice di Pep Guardiola al Man City dal 2016 al 2019, Arteta ha guidato i Gunners alla 14ª FA Cup nella sua prima stagione in panchina. Dopo l'ottavo e il quinto posto in Premier League nel 2021 e nel 2022, la sua squadra è stata in testa al campionato per 248 giorni la scorsa stagione, per poi arrivare seconda dietro al Manchester City.

Giocatore chiave: Martin Ødegaard

Approdato dal Real Madrid ad agosto 2021, Ødegaard è stato capitano nelle ultime otto partite di campionato del 2021/22 e la scorsa stagione è diventato il capitano della squadra. Noto per le sue capacità di regia e circolazione di palla, ha totalizzato 15 gol e otto assist in campionato nel 2022/23.

Lo sapevi?

L'Arsenal è diventato il primo club inglese ad andare al riposo in vantaggio di cinque gol in Champions League (dalla fase a gironi alla finale) durante il successo della quinta giornata contro il Lens.

Ranking UEFA: 14°

Gruppo E: V4 P2 S0 GF17 GS6

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: vicecampione (1973/74, 2013/14, 2015/16)Miglior giocatore del Fantasy Football: Antoine Griezmann 36 punti

La stagione in poche parole: si è qualificato in anticipo lasciandosi alle spalle la delusione dell’anno scorso.

Highlights: Atlético de Madrid - Celtic 6-0 

Come gioca l'Atlético

Un tempo noto per le sue capacità difensive, l'Atlético non è più così. Con terzini di qualità in un 5-3-2 tipicamente offensivo, in questa stagione ha fatto scintille in attacco, malgrado qualche vulnerabilità in difesa. L’infermeria piena, anche di giocatori importanti, ha imposto un ampio turnover a Simeone, che ne ha risentito soprattutto nel reparto arretrato.

Allenatore: Diego Simeone

In più di 11 anni al comando, Simeone ha vinto due Europa League, due Supercoppe UEFA e ha raggiunto due finali di Champions League. Nel 2021 ha bissato il titolo in Liga per dimostrare che i suoi poteri rimangono immutati .

Giocatore chiave: Antoine Griezmann

Nella terza stagione del suo secondo periodo all'Atlético, il 32enne attaccante è probabilmente all'apice della forma. Il francese nella passata stagione ha segnato 16 gol e servito 19 assist tra tutte le competizioni ed è stato prolifico anche in questa, confermando ancora una volta di essere un ingranaggio fondamentale.

Lo sapevi?

Il trionfo per 6-0 sul Celtic è stato il più ampio di sempre dell'Atlético in una competizione UEFA dalla sua prima partita in assoluto, vinta 8-0 contro il Drumcondra nel settembre 1958 all'andata del turno preliminare di Coppa dei Campioni.

Ranking UEFA: 11°

Gruppo H: V4 P0 S2 GF12 GS6

Passata stagione: fase a gironi, sedicesimi di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)Miglior giocatore del Fantasy Football: João Cancelo 37 punti

La stagione in poche parole: un sereno ritorno agli ottavi di finale dopo tre anni di assenza.

Highlights: Barcellona - FC Porto 2-1 

Come gioca il Barcellona

Condizionato da ripetuti infortuni che gli hanno impedito di schierare il prediletto 4-3-3, Xavi ha dovuto apportare costanti modifiche tattiche alla ricerca di una squadra solida e creativa. Il modulo che emerge, in particolare nelle gare decisive, prevede una difesa a quattro ma con tre centrali, in modo che il laterale diventi un centrocampista aggiunto o un esterno in un 3-4-3, oppure (come si è visto nella vittoria casalinga contro il Porto) in un 2-3-5 con João Cancelo esterno e Pedri interno.

Allenatore: Xavi Hernández

Giocatore tra i più titolati del Barcellona, Xavi ha trasformato i blaugrana dopo essere subentrato a Ronald Koeman. Nella sua prima stagione, ha portato il club dal nono al secondo posto in campionato, mente nel 2022/23 ha conquistato il titolo.

Giocatore chiave: Pedri

A soli 21 anni, Pedri è già un ingranaggio chiave nella macchina del Barça e della Spagna. Dotato di una leggiadria che lo ha fatto paragonare ad Andrés Iniesta, il giovane ha ottime capacità di passaggio ma anche il fiuto del gol.

Lo sapevi?

Alla terza giornata, il Barcellona è diventato il terzo club dopo Real Madrid e Bayern a vincere 200 partite in Coppa dei Campioni (qualificazioni incluse).

Ranking UEFA: 2°

Gruppo A: V5 P1 S0 GF12 GS6

Passata stagione: quarti di finale (S1-4tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)Miglior giocatore del Fantasy Football: Harry Kane 41 punti

La stagione in poche parole: Kane si è inserito perfettamente in una squadra che, come sempre, ha superato in scioltezza la fase a gironi.

Highlights: Bayern - Man United 4-3 

Come gioca il Bayern

Thomas Tuchel ha predicato un calcio "veloce e fluido" da quando è arrivato la scorsa stagione, con passaggi verticali taglienti in uscita dalle retrovie e una grande incisività in attacco. Kane si è rivelato il pezzo mancante: non solo per i suoi gol, ma anche per la sua capacità di arretrare e collegare i reparti, consentendo al Bayern di sfruttare al meglio la sua velocità e le fasce.

Allenatore: Thomas Tuchel

Ha fatto bene con Mainz e Dortmund prima di portare il Paris al triplete nazionale e alla finale di Champions League nel 2019/20. È subentrato al Chelsea a gennaio 2021 e ha vinto la Champions League nel giro di pochi mesi. Nel 2023 è tornato in Germania al Bayern e ha vinto il campionato.

Giocatore chiave: Harry Kane

Il capitano dell'Inghilterra hanno dimostrato un’intesa perfetta con la sua nuova squadra. Al di là della sua fame insaziabile in attacco, Kane è stato utile anche per l’ampia varietà di passaggi, che fa migliorare anche chi lo circonda.

Lo sapevi?

Alla prima giornata, Thomas Müller è diventato il terzo giocatore nella storia a vincere 100 partite in Champions League (in 143 partite) dopo Cristiano Ronaldo (115 in 183) e Iker Casillas (101 in 177).

Ranking UEFA: 34°

Gruppo A: V2 P2 S2 GF8 GS8

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1993/94, 2010/11)Miglior giocatore del Fantasy Football: Lukas Lerager 34 punti

La stagione in poche parole: rinato nelle ultime giornate, ha fatto del Parken il suo fortino.

Come gioca il Copenhagen

Il Copenaghen non ha dei top player assoluti come altre squadre, ma uno spirito di gruppo che l'ha aiutato a superare i momenti più difficili. Jakub Neestrup ha dato una mentalità più offensiva rispetto alle precedenti partecipazioni alla fase a gironi. Non hanno segnato un solo gol da calcio d'angolo o palla inattiva, ma i cross sono stati uno strumento d'attacco essenziale. Ancora più importante è il fatto che non si arrendono mai, cercando continuamente il gol sino al fischio finale.

Allenatore: Jacob Neestrup

Nato a Copenaghen, ha giocato nelle giovanili del club prima di ritirarsi per i continui infortuni. Neestrup ha iniziato ad allenare la formazione U17 del club e poi ha allenato il Viborg. È tornato al Copenaghen come vice di Jess Thorup, prima di prendere le redini del club nel 2022 e condurlo a vincere le due competizioni nazionali, a soli 35 anni.

Giocatore chiave: Rasmus Falk

Dopo oltre 300 partite con il Copenaghen, è il giocatore probabilmente più difficile da sostituire per Neestrup. Un tempo decisamente più offensivo, adesso ha arretrato il baricentro per giocare più da playmaker. Non ha segnato e ha fatto un solo assist ma è stato comunque il Player of the Match per due volte nel corso della fase a gironi.

Lo sapevi?

Il Copenaghen ha superato il girone di Champions League per la seconda volta nella sua storia dopo il 2010/11. È l'unico club danese ad essersi classificato tra le prime due di Champions League.

Ranking UEFA: 12°

Gruppo F: V3 P S1 GF7 GS4

Passata stagione: ottavi di finale (S1-2tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1996/1997)Miglior giocatore del Fantasy Football: Mats Hummels 40 punti

La stagione in poche parole: tre vittorie consecutive dopo un inizio difficile sono valse un posto nella fase a eliminazione diretta.

Highlights: Dortmund - Newcastle 2-0 

Come gioca il Dortmund

Consapevole della difficoltà del girone, alla prima giornata contro il Paris, il BVB ha impostato la gara sul contropiede e una difesa a tre, ma ha cambiato in corso d’opera inserendo un vero numero 9 al posto di due mezze punte e i frutti si sono visti immediatamente. Da allora si sono affidati a una difesa a quattro e tre centrocampisti centrali, con esterni rapidi come Donyell Malen e Jamie Bynoe-Gittens.

Allenatore: Edin Terzić

Terzić ha iniziato ad allenare nelle giovanili del Dortmund nel 2010. È stato l’allenatore ad interim della prima squadra nel 2020/21, quando ha vinto la Coppa di Germania, mentre nella passata stagione si è giocato la Bundesliga col Bayern sino all’ultima giornata.

Giocatore chiave: Julian Brandt

Uno dei giocatori più costanti per rendimento del campionato tedesco, nei quattro anni al BVB il 27enne Brandt ha sempre disputato almeno 40 partite, e l’anno scorso è arrivato in doppia cifra.

Lo sapevi?

Il Dortmund ha perso due delle ultime 19 partite casalinghe in Champions League (V10 P7).

Ranking UEFA: 8°

Gruppo D: V3 P3 S0 GF8 GS5

Passata stagione: vice campione (S0-1 contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)Miglior giocatore del Fantasy Football: Francesco Acerbi 28 punti

La stagione in poche parole: qualità e fiducia nei propri mezzi sono il segreto dell’Inter, finalista della passata stagione.

Highlights: Benfica - Inter 3-3 

Reporter Inter per UEFA.com: dopo aver tenuto testa al Manchester City in finale di UEFA Champions League, l’Inter ha fatto tesoro di quella sconfitta e in questa stagione sembra essere cresciuta dal punto di vista della sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi. I nerazzurri hanno giocato con grande autorità nella fase a gironi, conquistando un posto nella fase a eliminazione diretta con due partite di anticipo. Dopo il combattuto pareggio con la Real Sociedad nella prima giornata, l'Inter ha vinto tre partite consecutive grazie a un Lautaro Martínez in gran forma. La sua presenza è molto più importante e decisiva di quanto dicano i soli due gol fatti.

Come gioca l’Inter

L’Inter gioca con un 3-5-2, in cui i terzini sono chiamati a coprire l'intera fascia. Non sorprende quindi che Simone Inzaghi li sostituisca spesso durante le partite, con Matteo Darmian - o Juan Cuadrado se disponibile e in forma - e Carlos Augusto come alternative a Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Nel trio di centrocampo, Hakan Çalhanoğlu è il regista basso, mentre Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan guidano il pressing e supportano gli attaccanti. Arrivato in estate, Marcus Thuram non ha perso tempo e si è rivelato il partner d'attacco perfetto per Lautaro Martínez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Dopo aver vinto un campionato e tre coppe Italia da giocatore della Lazio, Inzaghi si è aggiudicato una Coppa Italia coi biancocelesti anche da allenatore. Subentrato ad Antonio Conte sulla panchina dell'Inter nell'estate del 2021, il 47enne ex attaccante ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia nella sua prima stagione a Milano, mentre alla seconda ha ripetuto quei successi ed è arrivato in finale di Champions League.

Giocatore chiave: Lautaro Martínez

'Il Toro' ha chiuso il 2021/22 con 25 gol in 49 presenze in tutte le competizioni - il suo miglior bottino da quando è arrivato a Milano dal Racing Club nel 2018. Nel 2022/23 ha migliorato il suo record personale di tre gol, vincendo anche la Coppa del Mondo con l'Argentina nel mezzo di una stagione stellare. In questa stagione ha aumentato ulteriormente il suo feeling col gol ed è stato decisivo con le sue reti nel finale nelle trasferte contro Real Sociedad e Salisburgo, blindando la qualificazione già alla quarta giornata.

Lo sapevi?

La vittoria sul Salisburgo alla terza giornata è stata la 100ᵅ dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions League (qualificazioni incluse).

Ranking UEFA: 38°

Gruppo E: V3 P1 S1 GF7 GS5

Passata stagione: ottavi di finale Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1999/2000)Miglior giocatore del Fantasy Football: Ivan Provedel 28 punti

La stagione in poche parole: due vittorie propiziate da un sontuoso Immobile sono valse un posto alla fase a eliminazione diretta.

Highlights: Lazio - Celtic 2-0 

Reporter Lazio per UEFA.com: i risultati della Lazio allo Stadio Olimpico, dove ha raccolto sette punti su dieci nel Gruppo E, sono stati determinanti per la qualificazione. Il protagonista assoluto dei biancocelesti è stato Ciro Immobile, autore dell’unico gol contro il Feyenoord alla quarta giornata e di una doppietta nei minuti finali contro il Celtic (da subentrato). Le due vittorie sono arrivate dopo la pesante sconfitta di Rotterdam, ma la squadra di Maurizio Sarri aveva già dimostrato tutto il suo carattere pareggiando contro l'Atlético nei minuti di recupero grazie a uno straordinario colpo di testa del portiere Ivan Provedel.

Come gioca la Lazio

Sarri predilige il 4-3-3. Luis Alberto è quello che ha più libertà di movimento nel centrocampo a tre, mentre Patric e Alessio Romagnoli garantiscono solidità alla mediana, con Provedel che costituisce una base affidabile per la retroguardia. I successi della Lazio nel 2022/23 sono stati costruiti su una difesa solida (ha chiuso lo scorso campionato con 21 clean sheet) e sui dieci gol di Mattia Zaccagni in campionato: due elementi che i biancocelesti faticano a ritrovare in questa stagione.

Allenatore: Maurizio Sarri

Il 64enne vanta più di 30 anni d’esperienza e 1000 partite da allenatore, e la sua competenza tattica è riconosciuta a livello europeo. La sua professionalità e la sua dedizione sono state ricompensate con la vittoria dell'Europa League nel 2019 col Chelsea e dello scudetto nella stagione successiva con la Juventus.

Giocatore chiave: Ciro Immobile

Dopo aver segnato un solo gol con la Lazio tra il 21 agosto e il 30 ottobre, Immobile ha ritrovato la forma che i tifosi biancocelesti si aspettavano. Attaccante di razza con una tecnica eccellente e un innato fiuto del gol, il 33enne ex Torino, Dortmund e Siviglia ha segnato il suo 200° gol con il club contro il Feyenoord alla quarta giornata, consolidando il suo status di beniamino dei tifosi.

Lo sapevi?

Alla quarta e quinta giornata, la Lazio ha vinto due partite consecutive della fase a gironi di Champions League per la prima volta dalla stagione 2001/02.

Ranking UEFA: 8°

Gruppo G: V4 P0 S2 GF13 GS10

Passata stagione: ottavi di finale (S1-8tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)Miglior giocatore del Fantasy Football: Xavi Simons 33 punti

La stagione in poche parole: (ancora una volta) inferiore rispetto al City, ma superiore al resto delle squadre.

Highlights: Lipsia - Crvena Zvezda 3-1 

Come gioca il Lipsia

Con Marco Rose, il Lipsia gioca un calcio offensivo trascinato dalle sue stelle emergenti come Xavi Simons e Loïs Openda. Peccano a volte di intensità nei 90 minuti ma hanno ampi margini di miglioramento.

Allenatore: Marco Rose

Nativo proprio di Lipsia, Rose ha condotto il Mönchengladbach alla fase a eliminazione diretta di Champions League nel 2019/20 prima di venire scelto per guidare il Dortmund col quale ha raggiunto il secondo posto in Bundesliga. Col Lipsia ha vinto due volte consecutive la Coppa di Germania.

Giocatore chiave: Dani Olmo

Il nazionale spagnolo nelle ultime stagioni ha faticato per via di alcuni infortuni, ma rimane uno dei pilastri della squadra. All’inizio di questa stagione era tornato ai suoi livelli, ma l’ennesimo infortunio lo ha costretto a saltare le ultime tre partite del girone..

Lo sapevi?

Il Lipsia ha vinto otto delle ultime dieci partite della fase a gironi di Champions League (S2).

Ranking UEFA: 1°

Gruppo G: V6 P0 S0 GF18 GS7

Passata stagione: campione (V1-0 contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2023)Miglior giocatore del Fantasy Football: Phil Foden 38 punti

La stagione in poche parole: non sarà facile per nessuno togliere lo scettro di campioni in carica alla squadra di Pep Guardiola.

Highlights: Man City - Lipsia 3-2

Come gioca il Man City

Il City in genere viene schierato col 4-1-4-1, ma Guardiola utilizza spesso qualche piccolo accorgimento come i terzini invertiti, i centrali che si inseriscono a centrocampo e gli esterni che si muovono internamente ed esternamente per eludere le marcature. Se in giornata, il City è semplicemente inarrestabile

Allenatore: Josep Guardiola

Uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio, Guardiola si è aggiudicato due volte il torneo col Barcellona prima di interrompere il digiuno di successi col City dopo 12 anni dall’ultimo trionfo. Nella passata stagione il suo City ha vinto uno storico triplete aggiudicandosi anche campionato (il quinto con lui in panchina) e FA Cup.

Giocatore chiave: Rodri

Ogni volta che Rodri gioca, il City vince quasi sempre. Leader del centrocampo, grazie alla sua tecnica, visione di gioco e personalità, con lui il City riesce sempre a dominare la mediana. Col lungo infortunio di Kevin De Bruyne, la sua presenza è fondamentale per i campioni d’Europa in carica

Lo sapevi?

Alla quinta giornata Haaland è diventato il più giovane a segnare 40 gol in Champions League (dalla fase a gironi in poi), essendoci riuscito a 23 anni e 130 giorni; c’è inoltre riuscito nel minor numero di partite (35) rispetto a tutti gli altri nella storia della competizione.

Ranking UEFA: 17°

Gruppo C: V3 P1 S2 GF10 GS9

Passata stagione: quarti di finale (S1-2tot. contro Milan)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2022/23)Miglior giocatore del Fantasy Football: Giovanni Di Lorenzo 35 punti

La stagione in poche parole: la squadra è meno spettacolare della passata stagione, la maggiore solidità però potrebbe rivelarsi determinante.

Highlights: Napoli - Braga 2-0 

Reporter Napoli per UEFA.com: il Napoli si è dimostrato solido nella fase a gironi, affrontando una serie di sfide difficili con autorità e maturità fin dall'inizio. Le vittorie in trasferta contro Braga e Union sono state fondamentali e la squadra ha sempre avuto il controllo del proprio destino. Il pareggio casalingo contro l'Union e la sconfitta a Madrid avrebbero potuto creare problemi, ma il Napoli ha vinto senza troppe difficoltà contro il Braga alla sesta giornata e ha confermato la qualificazione.

Come gioca il Napoli

La tattica è l’ormai classico 4-3-3 dinamico, con qualità a centrocampo e sulle ali e con un centravanti potente a bucare le difese avversarie. Il Napoli può adattarsi alla partita, attendendo in profondità e colpendo in contropiede quando necessario, oppure controllare il possesso dettando il ritmo delle partite. L'obiettivo dei partenopei è liberare gli esterni nell'uno contro uno, con Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano che forniscono qualità e assist per concludere le azioni dal centro. Di Lorenzo è spesso un attaccante aggiunto, con il Napoli che cerca sempre di attaccare con il maggior numero di giocatori possibile.

Allenatore: Walter Mazzarri

Già allenatore del Napoli tra il 2009 e il 2013, Mazzarri ha vinto la Coppa Italia del 2012 ed è arrivato secondo in Serie A nella stagione successiva. Dopo l’esperienza coi partenopei, ha allenato l'Inter, il Watford, il Torino e il Cagliari, prima di tornare a Napoli a novembre con un contratto di sette mesi al posto di Rudi Garcia.

Giocatore chiave: Victor Osimhen

Le prestazioni del nigeriano con il Napoli gli sono valse il premio di miglior giovane della Serie A nel 2021/22. Nelle sue prime due stagioni coi partenopei ha segnato 24 gol in campionato, ma lo scorso anno ha raggiunto un altro livello, chiudendo come capocannoniere della Serie A e segnando 31 gol in 39 partite tra tutte le competizioni.

Lo sapevi?

Il Napoli ha perso una sola delle ultime 16 partite casalinghe di Champions League (V10 P5).

Ranking UEFA: 5°

Gruppo F: V2 P2 S2 GF9 GS8

Passata stagione: ottavi di finale (S0-3tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2019/20)Miglior giocatore del Fantasy Football: Warren Zaïre-Emery 35 punti

La stagione in poche parole: meglio tardi che mai, il Paris si è qualificato in extremis.

Come gioca il Paris

Da quando è arrivato al Parc des Princes, Luis Enrique ha adottato un sistema di gioco basato sulla flessibilità tattica. Il suo 4-4-3 spesso si trasforma in un 3-4-3 in fase di possesso. La visione di gioco di Lucas Hernández sulla sinistra del reparto arretrato consente ad Achraf Hakimi di operare come centrocampista ausiliario. Un altro cambio di posizione vede Vitinha, che spesso occupa il posto a sinistra del centrocampo a tre, spostarsi all'esterno per consentire a Mbappé di muoversi negli spazi centrali.

Allenatore: Luis Enrique

L'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid ha vinto nove trofei durante un triennio ricco di successi alla guida dei blaugrana, tra cui due campionati e la Champions League del 2015. Da Ct della Spagna ha condotto le Furie Rosse alle semifinali di EURO 2020 e alla finale della Nations League 2021 prima di prendere il posto di Christophe Galtier sulla panchina del Paris a luglio.

Giocatore chiave: Kylian Mbappé

Esploso sul palcoscenico europeo nel 2016/17 col Monaco, ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia nel 2018 ed è diventato il più giovane a raggiungere i 30 gol in Champions League nel 2021/22 all’età di 22 anni e 352 giorni, togliendo il record all’allora suo compagno di squadra Lionel Messi.

Lo sapevi?

Il Paris ha segnato in ciascuna delle ultime 49 partite della fase a gironi di Champions League, a partire dalla sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Real Madrid nel novembre 2015.

Ranking UEFA: 20°

Gruppo H: V4 P0 S2 GF15 GS8

Passata stagione: ottavi di finale (S0-1tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)Miglior giocatore del Fantasy Football: Galeno 51 punti

La stagione in poche parole: ha festeggiato la qualificazione con una vittoria travolgente contro lo Shakhtar.

Come gioca il Porto

Sérgio Conceição rimane fedele al suo 4-4-2, ma in base all’avversario o al tipo di partita, spesso modifica la tattica di gioco. La modifica più comune è quella di utilizzare un solo attaccante, con Evanilson che è il miglior marcatore della squadra. Terzini ed esterni sono anch’essi fondamentali per la fase offensiva, con Galeno e Pepê, quest'ultimo in grado di giocare come difensore o attaccante, mentre la coppia di centrocampo è creativa ma attenta alla fase difensiva in egual misura.

Allenatore: Sérgio Conceição

L'artefice del ritorno del Porto ai vertici del calcio portoghese, nelle sei stagioni con lui in panchina sono arrivati tre vittorie del campionato, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe nazionali.

Giocatore chiave: Pepê

Abile su entrambe le corsie esterne, il brasiliano può ricoprire un ruolo più avanzato così come difensivo e a 26 anni, e alla terza stagione al Porto, Pepê, è una pedina inamovibile dello scacchiere di Conceição.

Ranking UEFA: 30°

Gruppo B: V2 P3 S1 GF8 GS10

Passata stagione: spareggi di qualificazione Champions League, spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1987/88)Miglior giocatore del Fantasy Football: Johan Bakayoko 26 punti

La stagione in poche parole: le spettacolari partite contro il Siviglia sono state il punto di svolta della stagione.

Highlights: Siviglia - PSV 2-3

Come gioca il PSV

Peter Bosz predilige il possesso e un gioco prettamente offensivo. Seguace di Johan Cruyff, gioca sempre col 4-3-3 e ha in Luuk de Jong l'uomo ideale per far girare la squadra.

Allenatore: Peter Bosz

Discepolo della scuola Cruyff/Guardiola, ama il pressing aggressivo e vuole sempre dominare il possesso. Ha già conquistato il suo primo trofeo con il PSV - lo Johan Cruyff Shield - ma gli piacerebbe molto vincere il suo primo titolo in un campionato di alto livello e portare il club di Eindhoven il più lontano possibile in Europa.

Giocatore chiave: Luuk de Jong

Il capitano del club ha giocato in Inghilterra, Germania e Spagna, ma sembra trovarsi più a proprio agio con il rosso e bianco del PSV. Punta di diamante della squadra, ha un ottimo feeling col gol e attualmente è probabilmente il miglior colpitore di testa del paese.

Lo sapevi

Il PSV non vinceva da 15 trasferte di Champions League (dalla fase a gironi in poi) prima del successo per 3-2 in casa del Siviglia che ha suggellato la qualificazione agli ottavi.

Ranking UEFA: 3°

Gruppo C: V6 P0 S0 GF16 GS7

Passata stagione: semifinale (S1-5tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)Miglior giocatore del Fantasy Football: Jude Bellingham 50 punti

La stagione in poche parole: ha superato come sempre la fase a gironi e con questo Bellingham tutto è possibile.

Highlights: Napoli - Real Madrid 2-3 

Come gioca il Real Madrid

Attualmente Ancelotti usa più spesso il 4-4-2 per via dei tanti talenti che giocano a centrocampo, ma la chiave è Bellingham. Con lui il Real è imprevedibile e letale in contropiede.

Allenatore: Carlo Ancelotti

L'uomo che ha portato il Madrid a "La Décima" nel 2014, è tornato per un secondo mandato nell'estate del 2021 e ha riscritto i libri di storia diventando il primo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/Champions League per quattro volte. Ha conquistato la Liga nel 2021/22, diventando il primo allenatore a vincere campionati in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Giocatore chiave: Jude Bellingham

Il trasferimento dell'inglese a Madrid è stato uno dei più interessanti dell'estate e, dopo aver ereditato l'iconica maglia numero 5 di Zinedine Zidane, ci si aspettavano grandi cose da uno dei centrocampisti più talentuosi del calcio europeo al Santiago Bernabéu. Le sue prestazioni hanno stupito anche i suoi più grandi sostenitori.

Lo sapevi?

Nella vittoria alla terza giornata a Braga, Bellingham è diventato solo il secondo giocatore a segnare nelle sue prime tre partite di Champions League per il Real Madrid dopo Christian Karembeu nel 1998.

Ranking UEFA: 35°

Gruppo D: V3 P3 S0 GF7 GS2

Passata stagione: ottavi di finale Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1982/83)Miglior giocatore del Fantasy Football: Brais Méndez 39 punti

La stagione in poche parole: il suo calcio offensivo e libero da schemi predefiniti è una ventata d'aria fresca per il calcio europeo.

Highlights: Real Sociedad - Benfica 3-1 

Come gioca la Real Sociedad

Imanol Alguacil usa spesso un 4-3-3 offensivo, chiedendo il possesso e pressando alto. Giocando con un'alta intensità fin dall'inizio, la maggior parte dei loro gol sono stati segnati nei dieci minuti iniziali. Nonostante abbiano dimostrato di poter dominare gli avversari, subire gol nei minuti finali e non riuscire a chiudere le partite, si sono rivelate le loro principali debolezze.

Allenatore: Imanol Alguacil

Da quando è stato scelto per guidare il club (nel 2018), Alguacil ha fatto sì che la Real Sociedad fosse sempre al di sopra delle proprie possibilità. Ha guidato la squadra basca alla conquista del primo trofeo dal 1987, vincendo la Copa del Rey 2020, e ha ottenuto la qualificazione alla Champions League per la prima volta in un decennio finendo quarta nella Liga la scorsa stagione. Il 52enne è una figura di riferimento per il club e il calcio spagnolo.

Giocatore chiave: Martín Zubimendi

Probabilmente il giocatore più importante della Real Sociedad in questa stagione, il centrocampista, entrato nel club a 12 anni, è diventato fondamentale per dettare i tempi dalla posizione di regista arretrato. Se Zubimendi è in giornata, lo è anche la squadra.

Lo sapevi?

Nelle due precedenti partecipazioni alla fase a gironi di Champions League, la Real ha segnato solo due gol nelle sei partite giocate in casa, mentre questa volta ne ha segnati quattro nelle due partite iniziali.