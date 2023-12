Fase a gironi di Champions League: qual è stata la tua partita preferita?

La fase a gironi della Champions League 2023/24 è stata ricca di colpi di scena, con 32 squadre che si sfidavano per rimanere nella competizione più ambita d'Europa.

UEFA.com seleziona sei partite tra le più memorabili viste finora: vota la tua preferita a fine pagina!

La riedizione della storica finale del 1998/99 non delude le aspettative, con Bayern e Manchester United capaci di regalare ben sette gol. I padroni di casa si portano in vantaggio con Leroy Sané e Serge Gnabry, ma la prima rete di Rasmus Højlund con lo United dà speranza agli ospiti. Quindi, Harry Kane trasforma un rigore nella sua prima gara contro una squadra inglese dal suo trasferimento dal Tottenham, poi arrivano due gol di Casemiro prima e dopo quello di Mathys Tel.

Momento imperdibile: il tocco improvviso di Casemiro supera Sven Ulreich per il suo primo gol.



Highlights: Bayern - Manchester United 4-3

In una gara avvincente, il Braga rimonta due gol e vince nel recupero, assicurandosi il primo successo nella fase a gironi dal 2012. La doppietta di Sheraldo Becker porta al comando l'Union all'esordio casalingo in Champions League, ma Sikou Niakaté accorcia e Bruma pareggia con un gol incredibile. Entrambe le squadre hanno la possibilità di vincere, ma la bordata di André Castro al 94' da fuori area fa la differenza.

Momento imperdibile: lo splendido tiro di Bruma, sicuro candidato al gol della stagione.



Highlights: Union Berlin-Braga 2-3

Alla seconda giornata, l'Atlético si aggiudica una gara divertente e ricca di azione. Nel primo tempo, gli ospiti passano due volte in vantaggio ma vengono puntualmente raggiunti, con Álvaro Morata che vanifica un autogol di Mario Hermoso e Antoine Griezmann che pareggia in acrobazia dopo la rete di Dávid Hancko. Meno di due minuti dopo l'intervallo, Morata firma il secondo gol personale da distanza ravvicinata, poi la formazione olandese non riesci più ad agguantare il pari.

Momento imperdibile: Griezmann improvvisa una sforbiciata e porta il risultato sul 2-2.



Highlights: Atlético Madrid - Feyenoord 3-2

Lo United perde 4-3 per la seconda volta subendo la straordinaria rimonta del Copenhagen alla quarta giornata. Højlund segna due gol nei primi 30 minuti contro la sua ex squadra, ma dopo l'espulsione di Marcus Rashford i danesi si portano in parità. Un rigore di Bruno Fernandes riporta in vantaggio l'undici di Erik ten Hag, ma Lukas Lerager pareggia di nuovo e Roony Bardghji chiude una gara magnifica nel finale.

Momento imperdibile: Bardghji diventa il giocatore più giovane a segnare contro lo United in Champions League (17 anni e 358 giorni).

Highlights: Copenaghen - Manchester United 4-3

Il PSV rimonta due gol e vince grazie a un colpo di testa di Ricardo Pepi nei minuti di recupero. Sergio Ramos apre le marcature e segna il 10.000esimo gol in Champions League, mentre Youssef En-Nesyri raddoppia per il Siviglia subito dopo l'intervallo. L'espulsione di Lucas Ocampos cambia completamente la partita: il bellissimo gol al volo di Ismael Saibari dimezza lo svantaggio, poi Nemanja Gudelj insacca nella propria porta e Pepi porta a casa i tre punti a tempo scaduto.

Momento imperdibile: il cross di Sergiño Dest viene girato al volo all'incrocio da Saibari.

Highlights: Siviglia-PSV 2-3

All'ultima giornata, un gol nel recupero assicura al Benfica il terzo posto nel Gruppo D e il passaggio agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League a spese dei padroni di casa. Sapendo di dover vincere con due gol di scarto, la squadra portoghese inizia alla grande e segna con Ángel Di María e Rafa Silva nel primo tempo. Dopo l'intervallo, però, Luka Sučić firma un gol potenzialmente decisivo per il Salisburgo, che resistite fino al 93' ma poi si arrende al colpo di tacco di Arthur Cabral.

Momento imperdibile: Di María apre le marcature direttamente su calcio d'angolo.

Highlights: Salisburgo-Benfica 1-3