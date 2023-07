Trasferimenti ufficiali di UEFA Champions League: acquisti e cessioni

Le squadre della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 sono impegnate nella preparazione della nuova stagione.

UEFA.com fa il punto sui movimenti confermati del mercato estivo.

Acquisti: Kai Havertz (Chelsea), Jurriën Timber (Ajax)

Cessioni: Ainsley Maitland-Niles (svincolato), Pablo Marí (Monza), Granit Xhaka (Leverkusen)

Acquisti: Javi Galán (Celta), Çağlar Söyüncü (Leicester), César Azpilicueta (Chelsea), Santiago Mouriño (Racing Montevideo)

Cessioni: Geoffrey Kondogbia (Marsiglia), Matt Doherty (svincolato), Manu Sánchez (Celta)

Acquisti: İlkay Gündoğan (Man City), Iñigo Martínez (Athletic Club)

Cessioni: Francisco Trincão (Sporting CP, prestito riscattato), Sergio Busquets (Inter Miami), Jordi Alba (svincolato), Samuel Umtiti (svincolato)

Acquisti: Konrad Laimer (Lipsia), Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Cessioni: Daley Blind (svincolato), Lucas Hernàndez (Paris Saint-Germain)

Acquisti: Orkun Kökcü (Feyenoord), Ángel Di María (Juventus), David Jurásek (Slavia Praha)

Cessioni: Julian Weigl (Mönchengladbach), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Haris Seferović (Al-Wasl), Gilberto (Bahia), Cher Ndour (Paris)

Acquisti: Odin Thiago Holm (Vålerenga), Marco Tilio (Melbourne City)

Cessioni: Vasilios Barkas (svincolato), Aaron Mooy (ritiro), Jota (Al-Ittihad), Conor Hazard (Plymouth)

Acquisti: Omri Glazer (Beer-Sheva), Edmund Addo (Spartak Subotica), Shedrack Charles (IMT), Jean-Philippe Krasso (Saint-Étienne), Peter Olayinka (Slavia Praha), Marko Stamenic (Copenhagen)

Cessioni: Aleksandar Pešić (Ferencváros), Radovan Pankov (Legia Warzawa), Milan Borjan (Slovan Bratislava), Sékou Sanogo (svincolato), Nenad Krstičić (svincolato)

Acquisti: Ramy Bensebaini (Mönchengladbach), Felix Nmecha (Wolfsburg)

Cessioni: Mahmoud Dahoud (Brighton), Jude Bellingham (Real Madrid), Raphaël Guerreiro (Bayern), Ansgar Knauff (Frankfurt), Anthony Modeste (svincolato), Felix Passlack (Bochum)

Acquisti: Ramiz Zerrouki (Twente), Thomas van den Belt (Zwolle), Yankuba Minteh (Newcastle, prestito), Timon Wellenreuther (Anderlecht), Thomas Beelen (PEC Zwolle)

Cessioni: Orkun Kökcü (Benfica), Marouan Azarkan (Utrecht), Ofir Marciano (Beer-Sheva), Christian Conteh (Osnabrück), Mark Diemers (svincolato), Róbert Boženík (Boavista, prestito riscattato), Mohamed Taabouni (Al-Arabi)

Acquisti: Kristjan Asllani (Empoli, prestito riscattato), Francesco Acerbi (Lazio, prestito riscattato), Marcus Thuram (Mönchengladbach), Davide Frattesi (Sassuolo), Yann Aurel Bisseck (Aarhus), Raffaele Di Gennaro (Gubbio)

Cessioni: Marcelo Brozović (Al Nassr), Andrea Pinamonti (Sassuolo, prestito riscattato), Lorenzo Pirola (Salernitana, prestito riscattato), Andi Hoti (Magdeburg), Edin Džeko (Fenerbahçe), Alex Cordaz (svincolato), Samir Handanovič (svincolato), Danilo D'Ambrosio (svincolato), Roberto Gagliardini (svincolato), Milan Škriniar (svincolato), Dalbert (svincolato), Samuele Mulattieri (Sassuolo), Zinho Vanheusden (Standard Liège, prestito), Martín Satriano (Brest, prestito)

Acquisti: Matteo Cancellieri (Verona, prestito riscattato), Diego González (Celaya, prestito riscattato)

Cessioni: Francesco Acerbi (Inter, prestito riscattato), Gonzalo Escalante (Cádiz, prestito riscattato), Emanuele Cicerelli (Reggina, prestito riscattato), Riza Durmisi (svincolato), Pedro (svincolato), Ștefan Radu (ritirato), Luka Romero (Milan)

Acquisti: Fábio Carvalho (Liverpool, prestito), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Benjamin Šeško (Salzburg), Nicolas Seiwald (Salzburg), Leopold Zingerle (Paderborn), Loïs Openda (Lens)

Cessioni: Christopher Nkunku (Chelsea), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Josep Martínez (Genoa), Konrad Laimer (Bayern), Örjan Nyland (svincolato), Tom Krauss (Mainz)

Acquisti: Andy Diouf (Basel), Angelo Fulgini (Mainz), Morgan Guilavogui (Paris FC), Neil El Aynaoui (Nancy), Stijn Spierings (Tolosa)

Cessioni: Ismaël Boura (Troyes), Tom Ducrocq (Bastia), Steven Fortes (svincolato), Adrien Louveau (svincolato), Rémy Labeau Lascary (Laval, prestito), Loïs Openda (Leipzig)

Acquisti: Mateo Kovačić (Chelsea)

Cessioni: İlkay Gündoğan (Barcellona)

Acquisti: Mason Mount (Chelsea)

Cessioni: David de Gea (svincolato), Axel Tuanzebe (svincolato), Phil Jones (svincolato)

Acquisti: Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Marco Sportiello (Atalanta), Christian Pulišić (Chelsea)

Cessioni: Sandro Tonali (Newcastle), Zlatan Ibrahimović (ritiro), Ciprian Tătăruşanu (svincolato), Daniel Maldini (Empoli, prestito)

Acquisti: Giacomo Raspadori (Sassuolo, prestito riscattato), Giovanni Simeone (Verona, prestito riscattato)

Cessioni: Andrea Petagna (Monza, prestito riscattato), Sebastiano Luperto (Empoli, prestito riscattato), Karim Zedadka (svincolato), Davide Marfella (svincolato)

Acquisti: Sandro Tonali (Milan), Yankuba Minteh (Odense, in prestito al Feyenoord)

Cessioni: Matty Longstaff (svincolato), Ciaran Clark (svincolato)

Acquisti: Hugo Ekitiké (Reims, prestito riscattato), Lucas Hernández (Bayern), Milan Škriniar (Inter), Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting CP), Kang-in Lee (Mallorca), Cher Ndour (Benfica)

Cessioni: Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Lionel Messi (Inter Miami), Sergio Ramos (svincolato)

Acquisti: Fran Navarro (Gil Vicente)

Cessioni: Diogo Leite (Union Berlin), Mateus Uribe (Al-Sadd), Fernando Andrade (Casa Pia), Wilson Manafá (svincolato), Nanu (Samsunspor)

Acquisti: Jude Bellingham (Dortmund), Fran García (Rayo Vallecano), Joselu (Espanyol), Arda Güler (Fenerbahçe)

Cessioni: Karim Benzema (Al-Ittihad), Marco Asensio (Paris), Mariano Díaz (svincolato), Eden Hazard (svincolato)

Acquisti: Hamari Traoré (Rennes)

Cessioni: Portu (Getafe), Modibo Sagnan (Utrecht), Roberto López (Tenerife, prestito), Asier Illarramendi (svincolato), Ander Guevara (Alavés)

Acquisti: Petar Ratkov (TSC), Douglas Mendes (Bragantino), Leandro Morgella (1860 München), Alexander Schlager (LASK)

Cessioni: Benjamin Šeško (Salzburg), Nicolas Seiwald (Salzburg), Junior Adamu (Freiburg), Oumar Diakité (Reims), Antoine Bernede (Lausanne), Alexander Walke (ritiro)

Acquisti: Loïc Badé (Rennes, prestito riscattato), Adrià Pedrosa (Espanyol)

Cessioni: nessuno

Acquisti: Denil Castillo (LDU Quito)

Cessioni: Valeriy Bondarenko (Kolos Kovalivka), Oleksiy Shevchenko (Chornomorets), Neven Djurasek (Aris Thessaloniki), Andriy Pyatov (ritirato), Manor Solomon (Tottenham), Marlon (Fluminense, prestito)

Acquisti: Brenden Aaronson (Leeds, prestito), Diogo Leite (Porto), Mikkel Kaufmann (Copenhagen), Lennart Grill (Leverkusen, in prestito all'Osnabrück), Alex Král (Spartak Moskva, prestito), David Datro Fofana (Chelsea, prestito)

Cessioni: Sven Michel (Augsburg), Paul Seguin (Schalke), Levin Öztunali (Hamburg), Kevin Möhwald (Eupen), Niko Giesselmann (svincolato), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Lennart Grill (Osnabrück, prestito), Rick van Drongelen (Samsunspor), Jamie Leweling (Stuttgart, prestito)

*L'elenco non è esaustivo; non sono incluse tutte le operazioni che coinvolgono i giocatori delle giovanili e della squadra riserve. Anche la fine di un prestito non è considerata una partenza o un arrivo.