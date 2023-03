Chelsea-Dortmund 2-0 (tot. 2-1): i Blues ribaltano tutto e volano ai quarti

A Stamford Bridge, nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, vince e festeggia il Chelsea. La formazione di Graham Potter vendica il ko di misura dell’andata e centra la qualificazione, superando il Borussia Dortmund grazie alle reti di Raheem Sterling e Kai Havertz su rigore.

Momenti chiave 28': Una conclusione di Havertz colpisce il palo e finisce fuori

44': Sterling supera Meyer e sblocca il risultato

53': Havertz trasforma un calcio di rigore al secondo tentativo

La partita in breve: rimonta Blues e qualificazione

La gioia di Raheem Sterling dopo il gol del vantaggio del Chelsea contro il Borussia Dortmund Chelsea FC via Getty Images

La prima chance è per i padroni di casa. Emre Can perde un brutto pallone, João Félix mostra tutto il suo talento, Alexander Meyer evita guai con un’ottima uscita. Gli inglesi prendono coraggio e si ripresentano in maniera minacciosa davanti alla porta: il tiro di Havertz, però, non inquadra lo specchio.

La risposta dei tedeschi arriva su calcio di punizione: serve un miracolo di Kepa Arrizabalaga per respingere la splendida pennellata di Marco Reus e preservare lo 0-0. Il Borussia gioca con grande personalità, ma il Chelsea crea un’infinità di occasioni, tra cui il palo colpito da Havertz. Alla fine, al 44’, Sterling regala ai suoi il meritato vantaggio, rimettendo in completo equilibrio il discorso qualificazione.

Chelsea-Borussia Dortmund 2-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

I Blues ripartono forte e conquistano subito un calcio di rigore, decretato per un fallo di mano di Marius Wolf. Havertz sbaglia sul primo tentativo, colpendo il palo, poi sul secondo (concesso per l’ingresso in aerea anticipato di Salih Özcan) non perdona: al 53’ è 2-0 Chelsea.

Jude Bellingham ha immediatamente la palla del -1, ma spreca calciando incredibilmente a lato da ottima posizione. Il Borussia insiste e costringe Arrizabalaga agli straordinari: il portiere è attento e salva su Wolf.

Il Dortmund ci prova fino alla fine, ma il Chelsea, pur abbassando notevolmente il baricentro, gestisce il risultato senza correre particolari rischi e conquista il pass per i quarti.

PlayStation® Player of the Match: Marc Cucurella (Chelsea)

"Cucurella è stato fantastico, recuperando numerosi palloni persi nel primo tempo e leggendo la partita in modo intelligente, oltre a mostrare forza aerea e una precisione di distribuzione che hanno sostenuto la vittoria del Chelsea".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Player of the Match: il meglio di Marc Cucurella

Joe Cole, BT Sport "È stata una prestazione eccezionale. Si ha la sensazione che questa serata possa essere fondamentale per questa squadra".

Il Dortmund aveva vinto tutte le dieci partite giocate nel 2023, in tutte le competizioni, prima di questa sconfitta.

Il Chelsea ha vinto nove delle ultime undici partite casalinghe in UEFA Champions League.

I Blues non erano mai riusciti a vincere nelle precedenti cinque partite nelle competizioni UEFA contro avversarie tedesche.

Il Dortmund, inoltre, è sempre stato sconfitto nelle sei partite europee in trasferta contro avversarie inglesi.

Sterling è arrivato a quota 27 reti in UEFA Champions League, ad appena tre di distanza dal miglior marcatore inglese di tutti i tempi nella competizione, Wayne Rooney.



Marc Cucurella – 11

Kalidou Koulibaly – 9

Raheem Sterling – 8

Wesley Fofana – 8

Formazioni

Chelsea: Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovaćič (83' Pulišić ), Fernández (87' Zakaria), Chilwell; Sterling (83' Loftus-Cheek), João Félix (67' Gallagher), Havertz

Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Brandt (5' Reyna), Bellingham, Salih Özcan (64' Bynoe-Gittens), Reus; Haller (77' Malen)