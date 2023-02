Dortmund-Chelsea 1-0: i Gialloneri sorridono con Adeyemi

Il Borussia Dortmund batte di misura il Chelsea nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League e conferma il suo ottimo momento di forma. Al Signal Iduna Park, i Gialloneri ottengono il settimo successo consecutivo contro i Blues di Graham Potter: è un gran gol in ripartenza di Karim Adeyemi a regalare il sorriso a Edin Terzić.

I momenti chiave 38': João Félix colpisce la traversa

63': Adeyemi segna dopo una micidiale accelerazione su ripartenza

78': Emre Can evita il pareggio di Koulibaly

La partita in breve: Ripartenza micidiale

Kobel ed Emre Can sono stati decisivi con i loro interventi nel successo di misura del Dortmund contro il Chelsea AFP via Getty Images

Nel primo tempo il Chelsea trova il gol con Thiago Silva, ma la rete è annullata per l'intervento di mano del difensore brasiliano ex Milan e PSG, che riceve anche il cartello giallo. Sébastien Haller, attaccante ivoriano dei Gialloneri con un passato nell'Ajax trova solo l'esterno della rete, poi a 7 minuti dall'intervallo i Blues hanno l'occasione migliore del primo tempo, ma il portoghese João Félix colpisce la traversa.



Nella ripresa Gregor Kobel dice no due volte a Reece James, mentre dalla parte opposta Kepa Arrizabalaga fa buona guardia su Julian Brandt. Al 63', comunque, il Dortmund la sblocca, con una ripartenza lanciata sul calcio d'angolo dei londinesi: Adeyemi mette il turbo e lascia sul posto Enzo Fernández, aggira Kepa prima di depositare in rete con il sinistro. Per lui è il quarto gol stagionale, il secondo in UEFA Champions League.



La squadra di Potter non ci sta, spinge alla ricerca del pareggio che al 78' sembra cosa fatta: Kobel non riesce a trattenere il destro di Kalidou Koulibaly e il pallone sembra rotolare lentamente in porta, ma con un grande intervento in scivolata Emre Can riesce a evitare il pareggio. Ci prova con caparbietà anche Hakim Ziyech, ma il marocchino non ha fortuna. Vince il Borussia Dortmund, grazie anche a un super intervento nel recupero di Kobel su Enzo Fernández.

Borussia Dortmund-Chelsea 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

"Per il gol-vittoria ha mostrato il suo ritmo e la sua precisione con la sua corsa. Soprattutto nelle fasi di transizione in attacco, il Dortmund ha sfruttato molto bene il suo ritmo. Grande prestazione di squadra dei Gialloneri ma è stato importante con il suo gol".

Osservatori tecnici UEFA

Owen Hargreaves, BT Sport "E' stato un momento di magia di Adeyemi; nessuno avrebbe mai pensato che potesse segnare da quella posizione".

Grazie a questo successo, il Dortmund ha vinto tutte le sette partite giocate nel 2023; il Chelsea, invece, ha ottenuto un solo successo negli ultimi 9 incontri (4 pareggi e 4 sconfitte negli altri otto).

Il Dortmund ottiene la prima vittoria negli ultimi 11 incontri contro un’avversaria della Premier League (due pareggi e 8 sconfitte negli altri dieci).

Queste due squadre non si erano mai affrontate prima in gara ufficiale.

Prima di questa vittoria, il Borussia Dortmund aveva perso l'andata in sei delle ultime otto sfide a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

E’ solo la seconda volte negli ultimi 15 incontri di Champions League che il Chelsea non riesce a segnare.

A seguire

Formazioni

Dortmund: Kobel; Wolf (73' Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Emre Can; Adeyemi (79' Bynoe-Gittens), Bellingham, Brandt; Haller (68' Modeste) All. Terzić

Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell (71' Mount); Fernández, Loftus-Cheek; Ziyech, João Félix, Mudryk (71' Cucurella); Havertz All. Potter