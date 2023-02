Tottenham - Milan, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tottenham e Milan si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 8 marzo.

Tottenham - Milan in breve Quando: mercoledì 8 marzo (21:00 CET)

Dove: Tottenham Hotspur Stadium, Londra

Cosa: ritorno ottavi di finale di UEFA Champions League Situazione: andata: 0-1

Dove guardare Tottenham - Milan in TV

Cosa devi sapere?

Il Tottenham ha avuto la meglio due volte su due nelle sfide a eliminazione diretta contro il Milan ma è reduce dalla sconfitta per 1-0 all'andata a San Siro. I rossoneri non sono riusciti a raddoppiare dopo il gol vantaggio in avvio di Brahim Díaz e dovranno tenere a bada Harry Kane e Heung-Min Son per avere qualche possibilità di tornare ai quarti. Hanno superato questo turno per l'ultima volta nel 2012, quando hanno resistito al tentativo di rimonta dell'Arsenal agli ottavi di finale.

Probabili formazioni

Tottenham: Forster; Romero, Lenglet, Tanganga; Emerson, Højbjerg, Skipp, Perišić; Kulusevski, Kane, Son

Diffidati: Romero, Lenglet

Milan: Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Tomori; Saelemaekers, Krunić, Tonali, Hernández; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão

Diffidati: Ballo, Krunić, Tomori, Tonali

Highlights: Milan - Tottenham 1-0

Statistiche

Tottenham

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSSVV

Situazione attuale: 4° in Premier League, ottavi di finale di FA Cup

Milan

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSSS

Situazione attuale: 4° in Serie A

Il parere degli esperti

Lynsey Hooper, reporter Tottenham

A seguire.

Vieri Capretta, reporter Milan

A seguire.

Le parole degli allenatori

Antonio Conte, allenatore Tottenham: "Nel nostro stadio, mi aspetto che i tifosi ci diano una mano a superare il Milan, ma sono sicuro che creeranno l'atmosfera giusta. Cercheremo di fare una grande partita e di arrivare al prossimo turno".

Stefano Pioli, allenatore Milan: "Potevamo segnare il secondo gol perché abbiamo avuto occasioni nette. La prossima partita sarà sicuramente più difficile".