Cosa guardare mercoledì

Il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League prosegue l'8 marzo. Una sola rete separa Tottenham, AC Milan, Bayern e Paris.

UEFA.com seleziona i temi caldi della terza settimana degli ottavi.

Cambia la tua squadra Fantasy!

Partite

7 marzo

Benfica - Club Brugge 5-1 (tot. 7-1)

Chelsea - Dortmund 2-0 (tot. 2-1)

8 marzo

Tottenham Hotspur - AC Milan (and.: 0-1)

Bayern - Paris Saint-Germain (and.: 1-0)

Calcio di inizio ore 21:00 CET.

Sfide storiche agli ottavi di finale



Cosa guardare

Mbappé e Paris contro il passato

Highlights: Paris - Bayern 0-1

Il gol di testa di Kingsley Coman ha portato in leggero vantaggio i vincitori del 2019/2020, ma all'andata dei quarti di finale 2020/21 il Paris ha vinto 3-2 a Monaco. Quella sera, Kylian Mbappé ha segnato una doppietta: il cameo dalla panchina del nazionale francese a Parigi il 14 febbraio suggerisce che potrebbe avere un ruolo importante nell'ultima sfida tra le due squadre.

"Se attacchiamo, per loro è scomodo", ha detto Mbappé, autore di sette gol in altrettante presenze in Champions League 2022/23, dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata. "Dobbiamo essere ottimisti. Da quello che ho visto [all'andata], non è finita. Andremo da loro per qualificarci".

Il Milan rimpiangerà le occasioni sprecate?

Highlights: Milan - Tottenham 1-0

La seconda vittoria consecutiva per 1-0 ha avvicinato di poco il Milan ai quarti di finale, ma i tifosi rossoneri sperano di non rimpiangere le occasioni sprecate a San Siro da Charles de Ketelaere e Malick Thiaw dopo il gol in avvio di Brahim Díaz.

La squadra di Antonio Conte ha creato poco a Milano, ma cercherà di ribaltare la situazione davanti ai propri tifosi. "Giocare contro 80.000 persone non è facile", ha detto l'allenatore dopo la sconfitta di misura dell'andata. "Nel nostro stadio, ci aspettiamo che i nostri tifosi ci aiutino a superare il Milan. Creeranno l'atmosfera giusta per farci fare una grande partita e andare al prossimo turno".

Prossime tappe



• Gli ottavi di finale si concludono la prossima settimana. Il 14 marzo si giocano Manchester City-Lipsia e Porto-Inter, mentre la sera successiva sono in programma Real Madrid-Liverpool e Napoli-Frankfurt.

• Il 17 marzo si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale. Non ci sono teste di serie e, per la prima volta in stagione, possono affrontarsi squadre della stessa federazione.