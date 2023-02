Brahim Díaz in tuffo, Milan - Tottenham 1-0

Il Milan si aggiudica il primo round della sfida contro il Tottenham piegando gli Spurs per 1-0 a San Siro grazie a un gol in apertura di Brahim Díaz. I rossoneri sprecano anche due buoni occasioni per raddoppiare nella ripresa. Qualificazione che resta in bilico in visto del ritorno a Londra in programma l'8 marzo.

Stefano Pioli conferma la difesa a tre nonostante il forfait dell’ultimo minuto di Fikayo Tomori. Simon Kjaer si piazza in mezzo a Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Davanti Leão e Brahim Díaz giocano a sostegno di Olivier Giroud. Speculare 3-4-2-1 per il Tottenham di Antonio Conte con Dejan Kulusevski e Son Heung-min in appoggio a Harry Kane.

Il Milan scelto da Pioli per affrontare gli Spurs

Atmosfera delle grandi occasioni a San Siro e il Milan fa di tutto per accendere ancora di più i suoi tifosi passando in vantaggio già al 7’, Theo Hernández vince il duello aereo con Cristian Romero, entra in area e va al tiro da posizione defilata. Fraser Forster, in campo al posto dell’infortunato Hugo Lloris, respinge la conclusione del terzino rossonero e anche la ribattuta di Brahim Díaz. Ma il fantasista spagnolo si lancia in tuffo e insacca di testa.

Il Tottenham spinge alla ricerca del pari ma il Milan è attento a chiudere tutti gli spazi davanti a Ciprian Tătărușanu. Brivido nel finale di prima frazione quando Kane colpisce la traversa, ma l'azione era nata da una posizione irregolare di Son. Un primo tempo avaro di occasioni da gol si chiude così con la squadra di Pioli in vantaggio di un gol.

La pressione del Tottenham aumenta nella ripresa e il Milan è spesso costretto a difendere basso. Kjaer e compagni non si lasciano però intimorire. Conte getta nella mischia Richarlison al posto di Kulusevski per gli ultimi 20 minuti.

Pioli risponde con Messias e Charles De Ketelaere e proprio il belga non sfrutta la palla buona per il raddoppio su bella sponda aerea di Giroud. Stessa sorte, ma da posizione ancora più agevole, per il colpo di testa di Thiaw sul perfetto cross di Leao da sinistra. Finisce 1-0. Si deciderà tutto a Londra. Ma il Milan c'è.

Il gol del vantaggio rossonero

Formazioni

AC Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjær, Thiaw; Saelemaekers (Messias 77'), Tonali (Pobega 86'), Krunić, Theo Hernández; Brahim Díaz (De Ketelaere 77'), Leão (Rebic 90+1); Giroud.

Tottenham: Forster: Romero, Dier, Lenglet (Davies 81'); Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perišić; Kulusevski (Richarlison 70'), Son (Danjuma 81'), Kane