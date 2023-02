Paris - Bayern, anteprima ottavi di Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Paris e Bayern si affrontano all'andata degli ottavi di UEFA Champions League martedì 14 febbraio.

Paris - Bayern in breve Quando: martedì 14 febbraio (21:00 CET)

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Cosa: andata ottavi di UEFA Champions League (ritorno: 8 marzo)

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Paris - Bayern in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Parigi e Bayern incrociano spesso il proprio cammino negli ultimi anni dato che si sono incontrati in quattro delle ultime sei edizione. Tra le tante sfide spicca però quella del 2020 quando i bavaresi hanno battuto il PSG nella finale di Champions League. La squadra di Julian Nagelsmann ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, ma anche il Paris è rimasto imbattuto. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate, nei quarti di finale del 2020/21, si è dovuti ricorrere alla regola dei gol in trasferta per decidere la qualificazione.

Paris - Bayern negli anni

Probabili formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat; Verratti, Fabián Ruiz, Vitinha; Messi, Soler, Mbappé

Bayern: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanišić; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting

*Formazioni della sesta giornata; probabili formazioni a seguire

Modifiche alle rose

Paris

Entrate: Ilyes Housni*, Timothee Pembele

Uscite: Ayman Kari, Keylor Navas, Pablo Sarabia

* Lista B

Bayern

Entrate: Daley Blind, João Cancelo, Yann Sommer

Uscite: Benjamin Ballis, Justin Janitzek, Gabriel Marušić, Jakob Thomas Mayer, Marcel Sabitzer

Stato di forma

Paris

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPVSV 

Situazione attuale: 1° in Ligue 1, ottavi Coppa di Francia

Bayern

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVPPPV 

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Le parole degli allenatori

Christophe Galtier, allenatore Paris: "Il Bayern è un'ottima squadra che ha vinto tutto. A Parigi abbiamo usato due sistemi e penso che potremmo iniziare a usarne un terzo nelle partite contro squadre di un certo livello. Chiederò allo staff tecnico di lavorare su una nuova opzione. Dobbiamo trovare la tattica più equilibrata che ci permetta di recuperare il pallone il più velocemente possibile".

Julian Nagelsmann, allenatore Bayern: "Il Paris è un avversario difficile. L'accoppiamento con loro non è stato il premio ideale per la nostra fase a gironi perfetta. Come noi, anche loro hanno molti giocatori di livello mondiale, ma questa è la Champions League, quindi è prevedibile che non ci siano avversari facili negli ottavi di finale".