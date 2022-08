Sorteggio fase a gironi Champions League: prima fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre in prima fascia per il sorteggio del 25 agosto a Istanbul per la fase a gironi 2022/23 di UEFA Champions League.

I campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i vincitori dei campionati delle sei nazioni più in alto nel ranking sono collocate in prima fascia. Con molti titoli che hanno cambiato padrone nella passata stagione, solo Bayern e Manchester City restano in prima fascia rispetto all'anno scorso.

Segui il sorteggio della fase a gironi

Real Madrid (ESP, detentori)

Highlights finale: Liverpool - Real Madrid 0-1 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 4°

Come si è qualificato: vincitore Champions League

Passata stagione: campione (V 1-0 contro Liverpool)

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Eintracht Frankfurt (GER, vincitore Europa League)

Highlights: Frankfurt 1-1 Rangers (5-4 dcr)

Ranking UEFA: 26°

Come si è qualificato: vincitore Europa League

Passata stagione: vincitore Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1959/60)

Manchester City (ENG)

Guarda tutti i gol del Manchester City nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 3°

Come si è qualificato: English champions

Passata stagione: semifinale (S 5-6tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2020/21)

AC Milan (ITA)

Guarda tutti i gol del Milan nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 45°

Come si è qualificato: campione d'Italia

Passata stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

2021/22: dopo essere arrivato a 12 punti dai rivali cittadini dell'Inter nel campionato 2020/21, sembrava che anche il 2021/22 dovesse essere l'anno dei Nerazzurri. Dopo l'uscita alla fase a gironi di Champions League, il Milan però ha trovato la svolta della stagione nella vittoria in rimonta di febbraio nel derby contro l'Inter. Da quel momento ha inanellato una striscia di 11 vittorie in 15 partite tornando a vincere il campionato per la prima volta dal 2010/11.

Bayern München (GER)

Guarda tutti i gol del Bayern nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 1°

Come si è qualificato: campione di Germania

Passata stagione: quarti di finale (S 1-2tot. contro Villarreal)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Paris Saint-Germain (FRA)

Guarda tutti i gol del Paris nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 7°

Come si è qualificato: campione di Francia

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2019/20)

Porto (POR)

Guarda tutti i gol del Porto nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 16°

Come si è qualificato: campione di Portogallo

Passata stagione: fase a gironi, ottavi Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)

Ajax (NED)

Guarda tutti i gol dell'Ajax nella Champions League 2021/22

Ranking UEFA: 15°

Come si è qualificato: campione d'Olanda

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-3tot. contro Benfica)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)