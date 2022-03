Quarti di finale di UEFA Champions League: guida alle partite

Dal sorteggio dei quarti di finale di UEFA Champions League sono venute fuori tante sfide interessanti, presentato in collaborazione con Expedia, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle partite del 5/6 e 12/13 aprile.

Quarti di finale di Champions League Benfica - Liverpool

Manchester City - Atlético

Villarreal - Bayern

Chelsea - Real Madrid

Come si ferma l'instancabile Kanté?

2021 semi-final highlights: Chelsea 2-0 Real Madrid

"Giochamo con Danny Drinkwater al centro e Kanté su entrambi i lati", diceva il capo degli osservatori del Leicester, Steve Walsh, nella trionfale stagione in Premier League delle Foxes. Al Real Madrid, nella sconfitta per 2-0 contro il Chelsea nella semifinale della passata stagione, sarà invece sembrato vedere N'Golo Kanté ricoprire tutti i ruoli della mediana.

Il francese ha vinto il premio di Player of the Match in entrambe le gare, ripetendosi in finale. Dopo un anno e con un allenatore nuovo in panchina, riusciranno le Merengues di Carlo Ancelotti ad arginare l'instancabile centrocampista francese?

Klopp e i ricordi legati a Lisbona

In the Zone: il contropiede letale del Benfica

La storia d'amore di Jürgen Klopp col Liverpool è iniziata a Lisbona. Nel 2015, l'allenatore tedesco era seduto fuori da un bar nella capitale portoghese quando ha ricevuto la chiamata che gli offriva la panchina dei Reds. Sorprendentemente, nonostante i tantissimi chilometri macinati in Europa, non è più tornato a Lisbona da allora.

Se il mancato accoppiamento contro una inglese non è riuscito ad accendere il suo sorriso delle grande occasioni - "era l'unica cosa che non volevo", ha detto Klopp - allora potrebbe riuscirci questo tuffo nel passato. Non che Klopp stia prendendo il Benfica alla leggera; il tedesco ha infatti elogiato il grande lavoro difensivo dei portoghesi contro l'Ajax nella sfida che li ha qualificati ai quarti di finale.

Guardiola vs Simeone

Koke carico per la sfida dell'Atlético contro il Man. City

Considerato che Josep Guardiola e Diego Simeone sono considerati tra i migliori allenatori del mondo, sembra strano che si siano affrontati solo tre volte in carriera (da allenatori): due vittorie Guardiola e una Simeone. Sarà affascinante vedere sfidarsi due filosofie di gioco che sembrano agli antipodi.

Per Pedri, che è stato allenato da entrambi, i due hanno molto in comune: "Il loro essere competitivi, il metodo di lavoro quotidiano, il fatto che vogliono vederti crescere ogni giorno, tutto questo li rende molto simili", aveva detto il 25enne all'inizio della stagione.

Il Bayern non si fida del Villarreal

Highlights: Juventus - Villarreal 0-3 

Dopo il sorteggio contro un Villarreal capace due giorni prima di travolgere la Juventus in casa, Thomas Müller ha messo in allerta i suoi dicendo "Contro il Villarreal dovremo lottare ogni secondo".

Il Bayern, inoltre, rispetto alle precedenti stagioni sembra più discontinuo, come dimostra il pareggio nell'andata degli ottavi contro il Salzburg, anche se poi la squadra di Julian Nagelsmann si è riscattata segnando sette gol nel ritorno in casa.