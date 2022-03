Sorteggio quarti di finale Champions League: Chelsea-Real, City-Atlético, Villarreal-Bayern, Benfica-Liverpool

Il sorteggio ha definito il cammino fino alla finale, con gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di UEFA Champions League.

Sorteggio quarti di finale e semifinali Champions League Quarti di finale

5 e 13 aprile

Manchester City - Atlético

Benfica - Liverpool

6 e 12 aprile

Chelsea - Real Madrid

Villarreal - Bayern Semifinali

Manchester City/Atlético - Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern La prima squadra sorteggiata gioca l'andata in casa; il calendario delle partite verrà confermato entro oggi. Traccia il cammino verso la finale con Bracket Champions League.

Le date

Quarti di finale, andata (5/6 aprile)

Quarti di finale, ritorno (12/13 aprile)

Semifinali, andata (26/27 aprile)

Semifinali, ritorno (3/4 maggio)

Finale (28 maggio)

Le regole del sorteggio

Il sorteggio è stato aperto senza teste di serie né protezioni geografiche. Qualsiasi squadra poteva essere sorteggiata contro qualunque altra.

Le otto palline contenenti i nomi delle squadre dei quarti sono state collocate in un'urna grande al centro e mescolate. La prima squadra sorteggiata gioca l'andata in casa contro la seconda sorteggiata. La stessa procedura è stata ripetuta per i rimanenti accoppiamenti dei quarti.

Per il sorteggio delle semifinali, le quattro palline contenenti i foglietti con le diciture 'vincente del quarto di finale 1, 2, 3 e 4' sono state sistemate in un contenitore più grande al centro e mescolate. La prima e seconda pallina estratta hanno definito il primo accoppiamento delle semifinali. La prima pallina sorteggiata è stata designata come squadra di casa per la gara d'andata. La stessa procedura è stata applicata per la seconda semifinale.

Perché c'è stato un sorteggio per la finale?

È stato effettuato un sorteggio per determinare la squadra di 'casa' della finale per motivi burocratici. La vincente della semifinale 2 – Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern – sarà la squadra di 'casa' della finale del 28 maggio.

Dove si gioca la finale? La finale di questa stagione si giocherà allo Stade de France di Parigi. Impianto della finale di UEFA EURO 2016, allo Stade de France si sono giocate anche le finali di UEFA Champions League del 2000 e 2006.

C'è altro da sapere?

Come nel caso degli ottavi di finale, la regola dei gol in trasferta non è più valida. Se le squadre sono in parità per numero di gol dopo 180 minuti, si va ai tempi supplementari. Se il risultato resta in parità dopo i 30 minuti dei supplementari, si va ai rigori.