Marcatori statunitensi in Champions League: Christian Pulišić in vetta

Christian Pulišić del Chelsea è uno degli 11 giocatori statunitensi che hanno segnato in UEFA Champions League.

Marcatori statunitensi in UEFA Champions League* 6: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

4: DaMarcus Beasley (PSV, Rangers)

2: Fabian Johnson (Mönchengladbach)

2: Jermaine Jones (Schalke)

2: Weston McKennie (Schalke, Juventus)

2: Jordan Siebatcheu (Young Boys)

1: Tyler Adams (Leipzig)

1: Sergiño Dest (Barcelona)

1: Maurice Edu (Rangers)

1: Jovan Kirovski (Dortmund)

1: Sacha Kljestan (Anderlecht) *Dalla fase a gironi alla finale

Pulišić è arrivato a sei gol nella massima competizione europea per club (dalla fase a gironi alla finale) firmando la rete del 2-0 per i Blues contro il LOSC Lille nella gara di andata degli ottavi.

Inoltre, la scorsa stagione è entrato nella storia diventando il primo giocatore statunitense a disputare una finale di Coppa dei Campioni, entrando dalla panchina nella gara vinta dal Chelsea contro il Manchester City a Oporto.

Il giocatore, 23 anni, è anche in testa alla classifica presenze in UEFA Champions League e in tutte le competizioni UEFA per club.

Maggior numero di presenze di un giocatore statunitense in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

40: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

23: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

22: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

18: Weston McKennie (Schalke/Juventus)

16: Sergiño Dest (Barcelona)

14: Tyler Adams (Leipzig)

14: Sacha Kljestan (Anderlecht)

10: Tim Howard (Man. United)

10: Fabian Johnson (Mönchengladbach)

10: Giovanni Reyna (Dortmund)

Marcatori statunitensi nelle competizioni UEFA per club maschili (qualificazione inclusa)

Jordan Siebatcheu (Young Boy) è il miglior marcatore statunitense in tutte le competizioni UEFA per club Getty Images

9: Jordan Siebatcheu (Young Boys)

7: Clint Dempsey (Fulham, Tottenham)

6: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

6: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

4: Jozy Altidore (Villarreal, AZ Alkmaar)

4: Sacha Kljestan (Anderlecht)



Maggior numero di presenze di un giocatore statunitense nelle competizioni UEFA per club maschili (qualificazioni incluse)

48: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

40: Brad Friedel (Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham)

40: Tim Howard (Manchester United, Everton)

39: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

37: Oguchi Onyewu (La Louvière, Standard Liége, Milan, Twente, Sporting CP, Málaga)

34: Sacha Kljestan (Anderlecht)