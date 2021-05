Stelle USA nel calcio europeo: Pulišić entra nella storia

A Oporto è stata scritta una pagina di storia del calcio americano: Christian Pulišić è infatti diventato il primo giocatore statunitense a giocare una finale di UEFA Champions League, vincendo con il Chelsea contro il Manchester City.

Pulišić è entrato al posto di Timo Werner nel secondo tempo e ha concluso una stagione in cui è diventato il giocatore americano con più presenze nelle competizioni UEFA per club, avvicinandosi anche al record di gol segnati. Il connazionale Zack Steffen è rimasto in panchina per il Manchester City, pronto a sostituire il portiere Ederson in caso di necessità.

Per la prima volta, un giocatore americano è comparso nella rosa di una vincitrice della UEFA Champions League o della Coppa dei Campioni. In precedenza, Jovan Kirovski era sceso in campo due volte durante l'edizione 1996/97 vinta dal Borussia Dortmund ma non ha fatto parte dei 16 convocati per la finale contro la Juventus.

Pulišić festeggia con i tifosi del Chelsea

Un'impresa del genere è già riuscita nel calcio femminile: Alex Krieger, Gina Lewandowski e Alex Morgan hanno infatti vinto finali delle competizioni UEFA per club. Ecco tutte le statistiche sui giocatori e giocatrici americani nelle competizioni europee.

Statunitensi con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

36: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

27= DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

27= Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

20: Sacha Kljestan (Anderlecht)

17: Claudio Reyna (Rangers)

Statunitensi con più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comrese)

6: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

5: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

3: Sacha Kljestan (Anderlecht)

2= Brian Gerzicich (Hapoel Kiryat Shmona)

2= Fabian Johnson (Wolfsburg, Mönchengladbach)

2= Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

2= Weston McKennie (Schalke, Juventus)

Marcatori americani in Champions League

Statunitensi con più presenze in competizioni UEFA maschili per club*

43: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

40= Brad Friedel (Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham)

40= Tim Howard (Manchester United, Everton)

39: Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

37: Oguchi Onyewu (La Louvière, Standard Liége, Twente, Sporting CP, Málaga)

34: Sacha Kljestan (Anderlecht)

Statunitensi con più gol in competizioni UEFA maschili per club*

7: Clint Dempsey (Fulham, Tottenham)

6: DaMarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

5: Christian Pulišić (Dortmund, Chelsea)

4= Jozy Altidore (Villarreal, AZ Alkmaar)

4= Sacha Kljestan (Anderlecht)

3= Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

3= Oguchi Onyewu (La Louvière, Standard Liége, Twente, Sporting CP, Málaga)

Statunitensi con più presenze in competizioni UEFA femminili per club

34: Gina Lewandowski (FFC Frankfurt, Bayern)

22: Janelle Cordia (Fortuna Hjørring, Fiorentina)

17: Ali Krieger (FFC Frankfurt, Tyresö)

15: Christen Press (Göteborg, Tyresö)

13: Ella Masar (Rosengård, Wolfsburg)

Statunitensi con più gol in competizioni UEFA femminili perclub

12: Christen Press (Göteborg, Tyresö)

7: Sinead Farrelly (Apollon)

5: Sam Mewis (Manchester City)

4= Regina Holan (Sparta Praha)

4= Sarah Huffman (Røa)

4= Jennifer Benson (Energy Voronezh)

4= Catherine Walker (PK-35 Vantaa)

I gol di Christen Press hanno permesso al Tyresö di andare in finale di UEFA Women's Champions League @Getty Images

Primo statunitense a giocare in competizioni UEFA per club: Gyula Visnyei

14/09/76: Lierse - Hajduk Split 1-0 (Coppa delle Coppe, andata primo turno)

Dopo aver lasciato la natia Ungheria a 18 anni, Visnyei torna in Europa, dopo una parentesi in America con la maglia del Lierse, e va allo Standard Liège (col quale diventa il primo nazionale USA a giocare in Coppa UEFA nel 1977/78). 'Juli Veee' è stato una delle stelle del calcio indoor statunitense degli anni '80 con le maglie di New York Arrows, San Diego Sockers e Las Vegas Americans. Inoltre segnato due gol in quattro presenze con la maglia degli Stati Uniti dal 1976 al 1982.

Primo statunitense a giocare in Coppa dei Campioni: Steve Trittschuh

03/10/90: Spartak Moskva 2-Sparta Praha 2-0 (andata primo turno)

La possibilità di giocare in Coppa dei Campioni convince l'allora difensore 25enne dell'Illinois a passare allo Sparta dopo essere sceso in campo contro la Cecoslovacchia in Coppa del Mondo FIFA 1990. "Ho sempre voluto giocare in Europa", ha raccontato riferendosi a una delle stagioni passate a Praga nella quale ha vinto il campionato. "È stata un'esperienza fantastica e ho imparato molto su cosa significa essere un professionista".

Primo statunitense a giocare in UEFA Champions League: Jovan Kirovski

16/10/96: Atlético Madrid - Borussia Dortmund 0-1 (fase a gironi)

Nato in California da genitori macedoni, Kirovski ha giocato nelle giovanili del Manchester United prima di venire alla ribalta col Dortmund, col quale ha vinto la UEFA Champions League 1996/97 senza però scendere in campo in finale. Convocato 62 volte dagli Stati Uniti, l'attaccante ha scritto la storia diventando il primo giocatore della nazionale statunitense a giocare in Supercoppa UEFA, perdendo 2-0 con il Dortmund contro il Barcellona nel 1997.

Clint Dempsey ha raggiunto la finale del 2010 col Fulham @Getty Images

Primo statunitense a giocare una finale UEFA maschile: Clint Dempsey

12/05/10: Atlético Madrid - Fulham 2-1 dts (finale UEFA Europa League, Amburgo)

Prelevato dal New England Revolution nel 2006, l'attaccante texano ha giocato 275 partite ufficiali con Fulham e Tottenham Hotspur. Lo splendido pallonetto contro la Juventus negli ottavi di finale può essere considerato l'apice della sua stagione 2009/10 di UEFA Europa League, sebbene in finale abbia sostituito al 55' Bobby Zamora e scritto un nuovo capitolo nella storia dei giocatori degli Stati Uniti nella competizione maschile UEFA.

Prima statunitense a giocare in una finale UEFA femminile: Stacey Peterson

09/06/03 Umeå - Fortuna Hjørring 4-1

21/06/03 Fortuna Hjørring - Umeå 0-3 (finale UEFA Women's Cup)

Molto prima di vedere Dempsey giocare la finale di UEFA Europa League col Fulham, l'attaccante Peterson aveva stabilito un precedente per il calcio degli USA scendendo in campo sia all'andata che nel ritorno della sconfitta in finale di UEFA Women's Cup del 2003 dei danesi dell'Hjørring. La connazionale Venus James ha poi avuto una sorte simile perdendo il doppio confronto della finale del 2005 tra il suo Djurgården e il Turbine Potsdam col risultato complessivo di 5-1.

Prime statunitensi a vincere una competizione UEFA: Alex Krieger e Gina Lewandowski

17/05/08 Umeå - FFC Frankfurt 1-1

24/05/08 FFC Frankfurt - Umeå 3-2 (finale di UEFA Women's Cup)

Krieger e Lewandowski passano al Frankfurt nell'estate del 2007, vincendo il triplete - campionato, Coppa di Germania e UEFA Women's Cup - alla prima stagione. "Per entrambe è stato una gran cosa perché potevamo parlare in inglese", ha detto Lewandowski. La connazionale Alex Morgan ha poi ripetuto l'impresa col Lyon in finale di UEFA Women's Champions League del 2017.

Jesse Marsch dà istruzioni al Salisburgo @AFP via Getty Images

Primo statunitense ad allenare in UEFA Champions League: Jesse Marsch

17/09/19: Salzburg - Genk



Carrie Kveton (Fortuna Hjørring) e Ahron Thode (Brøndby) hanno entrambi allenato in UEFA Women's Champions League prima del debutto di Marsch da allenatore del Salisburgo nell'attuale fase a gironi maschile – Marsch resta lo statunitense ad aver allenato a livello più alto in competizioni UEFA. L'ex centrocampista di Chicago Fire e Chivas ha fatto molto bene alla sua prima stagione in Austria dopo l'esperienza da vice al Lipsia, dove tornerà come primo allenatore la prossima stagione.

*Per competizioni UEFA per club si intende: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA