Lewandowski, Mbappé, Ronaldo: chi è stato il capocannoniere del 2021?

Robert Lewandowski è il capocannoniere che gioca in Europa con club e nazionale per il terzo anno solare consecutivo

L'attaccante polacco, dopo i 54 gol nel 2019 e 47 nel 2020, ne ha realizzati ben 69 nel 2021, di cui 43 in Bundesliga (record) col Bayern München. Questo è il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni insieme Cristiano Ronaldo (69 nel 2013), anche se il primato spetta ancora a Lionel Messi autore di 91 gol nel 2012.

Classifica marcatori del 2021 per club e nazionale

Top Europa League scorers of 2021

69 in 59 partite: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia)

51 in 67: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

49 in 51: Erling Haaland (Dortmund e Norvegia)

47 in 63: Karim Benzema (Real Madrid e Francia)

46 in 63: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United e Portogallo)

43 in 60: Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain e Argentina)

41 in 56: Dušan Vlahović (Fiorentina e Serbia)

39 in 51: Arthur Cabral (Basel)

39 in 57: Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto)

39 in 60: Memphis Depay (Lyon/Barcelona e Olanda)



Con club di massime serie europee (comprese coppe nazionali, escluse le amichevoli) e nazionali maggiori (amichevoli comprese)

Chi è stato il capocannoniere delle competizioni maschili UEFA (club e nazionale) nel 2021?

22 Robert Lewandowski (Bayern e Polonia)

20 Harry Kane (Tottenham e Inghilterra)

17 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

17 Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United e Portogallo)

16 Karim Benzema (Real Madrid e Francia)

14 Memphis Depay (Barcelona e Olanda)

12 Erling Haaland (Dortmund e Norvegia)

11 Antoine Griezmann (Atlético e Francia)

10 Sébastien Haller (Ajax)

10 Mohamed Salah (Liverpool)

10 Leroy Sané (Bayern e Germania)

Le migliori marcatrici della Women's Champions League 2021

Chi è stato il capocannoniere delle competizioni maschili UEFA per club del 2021?

11 Robert Lewandowski (Bayern, UEFA Champions League)

10 Mohamed Salah (Liverpool, UEFA Champions League)

10 Sébastien Haller (Ajax, UEFA Champions League)

10 Kylian Mbappé (Paris, UEFA Champions League)

9 Riyad Mahrez (Manchester City, UEFA Champions League)

8 Edin Džeko (Roma/Inter, UEFA Europa League/UEFA Champions League)

8 Gerard Moreno (Villarreal, UEFA Europa League/UEFA Super Cup)

Chi è stato il capocannoniere di ciascuna competizione UEFA per club nel 2021?

UEFA Champions League: Robert Lewandowski, Bayern (11)

UEFA Europa League: Gerard Moreno, Villarreal; Mislav Oršić, Dinamo Zagreb (7)

UEFA Europa Conference League: Tammy Abraham, Roma (6)

UEFA Women's Champions League: Jenni Hermoso, Barcelona (9)