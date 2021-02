Dembélé su Barcellona, Paris e Messi

L'attaccante francese, Ousmane Dembélé, sta disputando una grande stagione al Barcellona, tanto che Lionel Messi ha detto di lui: "In campo è un fenomeno".

In attesa degli ottavi di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain, il 23enne francese ha parlato a UEFA.com raccontando delle sue quattro stagioni al Camp Nou e di cosa si provi a giocare insieme al 'miglior giocatore nella storia del calcio'.

Sulla sfida degli ottavi contro il Paris

Sergi Roberto sull'incredibile rimonta del Barcellona sul Paris

[La 'Remontada' di marzo 2017] è entrata nella storia del Barcellona soprattutto per il 4-0 dell'andata. Un risultato del genere sarebbe stato difficile da recuperare per qualsiasi squadra in Europa, specialmente in Champions League, ma quel grande Barcellona con in campo stelle mondiali come Neymar, Leo [Messi] e Andrés Iniesta ce l'ha fatta.

Si respirerà aria di vendetta, soprattutto perché la stampa sta alzando la tensione. Tuttavia noi non ne parliamo in squadra perché sappiamo già che sarà una partita difficile. Conosciamo il Paris. Loro sono i vice campioni in carica. Sono tra i favoriti alla vittoria della coppa quindi ci stiamo concentrando molto sulla partita. La Remontada è stata quattro o cinque anni fa; da allora molto è cambiato per entrambe le squadre.

Sulla sfida contro i compagni di nazionale Presnel Kimpembe e Kylian Mbappé

Se già ci prendiamo in giro via messaggi? No, non ancora! Sarà una bella sfida con Presnel e Kylian. Stanno giocando benissimo col Paris Saint-Germain e sono stati protagonisti di stagioni fantastiche. Presnel col tempo è diventato fondamentale per il PSG mentre Kylian... beh sappiamo tutti cosa è in grado di fare. Quindi no, non ci prendiamo in giro su Whatsapp o altro. Sono certo che sarà una partita fantastica.

Com'è giocare con Lionel Messi?

Watch all Lionel Messi's Champions League goals

Qui ci sono giocatori di classe mondiale da cui si impara ogni giorno. Ho giocato con Andrés Iniesta e Luis Suárez. Mi hanno dato molti consigli quando sono arrivato, così come Lionel Messi.

Leo è un genio, lo conosciamo tutti. È un genio, è il miglior giocatore nella storia del calcio. Mi ha ispirato quando ero giovane, mi ispira ora, ed è sinceramente un onore per me giocare al suo fianco.

Quando sono arrivato qui nel 2017, mi è stato detto: "Non guardare dietro di te quando Leo ha la palla ai piedi, corri e inserisciti negli spazi. Non preoccuparti, la palla ti raggiungerà". Me lo dicevano costantemente. Quando inizio a correre, lui trova sempre il passaggio e quando non ci riesce, ci riprova. È come se avesse gli occhi dietro la testa.

Sulla sua avventura al Barcellona

'È come se avesse gli occhi dietro la testa' VI-Images via Getty Images

Il tempo vola. Sono cambiato molto. Come sono cambiato di più? Fisicamente credo. Quando sono arrivato qui ero molto gracile. Anche quando ho iniziato la carriera da professionista allo Stade Rennais e al Borussia Dortmund ero molto gracile ma qui al Barcellona sono cresciuto molto grazie ai preparatori atletici e allo staff tecnico. È cambiato tutto, dal mio modo di allenarmi a come preparo le partite.

Gli anni passano e io sto crescendo, quindi è normale che qualcosa cambi. Sono più a mio agio, mi sento bene qui a Barcellona e sono felice della mia vita. Anche se per tre anni ho avuto dei piccoli problemi fisici, ho affrontato queste sfide della vita sempre col sorriso.

Sul nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman

La squadra è in ottima forma fisica. E, onestamente, il modo in cui [Koeman] gestisce la squadra a livello personale è fantastico. Tutti sono contenti del suo arrivo e del lavoro che sta facendo. Siamo a metà della stagione, abbiamo uno o due obiettivi e faremo del nostro meglio per vincere qualche trofeo.