Champions League: gli ultimi risultati delle squadre degli ottavi

Le statistiche comprendono tutte le competizioni; il risultato più recente è indicato per primo. Per ultimi risultati e prossimi impegni si intendono le partite di campionato se non diversamente indicato..

Barcellona

Ultime sei partite: SVVVVV

Ultima partita: Siviglia-Barcellona 2-0, 10/02 (andata semifinale Copa del Rey)

Prossima partita: Barcellona-Alavés, 13/02

Situazione attuale: 3° in Liga, semifiale Copa del Rey

Paris

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Caen-Paris 0-1, 10/02 (trentaduesimi di finale Coppa di Francia)

Prossima partita: Paris-Nice, 13/02

Situazione attuale: 3° in Ligue 1, sedicesimi di finale Coppa di Francia

Lipsia

Ultime sei partite: VVVSVP

Ultima partita: Schalke-Lipsia 0-3, 06/02

Prossima partita: Lipsia-Augsburg, 12/02

Situazione attuale: 2° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Liverpool

Ultime sei partite: SSVVSS

Ultima partita: Liverpool-Man. City 1-4, 07/02

Prossima partita: Leicester-Liverpool, 13/02

Situazione attuale: 4° in Premier League

Porto

Ultime sei partite: PPPVVV

Ultima partita: Braga-Porto 1-1, 10/02 (andata semifinale Coppa di Portogallo)

Prossima partita: Porto-Boavista, 13/02

Situazione attuale: 2° in Liga, semifinale Coppa di Portogallo

Juventus

Ultime sei partite: PVVVVV

Ultima partita: Juventus-Inter 0-0, 09/02 (tot.: 2-1, ritorno semifinale Coppa Italia)

Prossima partita: Napoli-Juventus, 13/02

Situazione attuale: 3° in Serie A, finale Coppa Italia

Siviglia

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Siviglia-Barcellona 2-0, 10/02 (andata semifinale Copa del Rey)

Prossima partita: Siviglia-Huesca, 13/02

Situazione attuale: 4° in Liga, semifinale Copa del Rey

Dortmund

Ultime sei partite: SVVSSP

Ultima partita: Freiburg-Dortmund 2-1, 06/02

Prossima partita: Dortmund-Hoffenheim, 13/02

Situazione attuale: 6° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Atlético

Ultime sei partite: PVVVVS

Ultima partita: Atlético-Celta Vigo 2-2, 08/02

Prossima partita: Granada-Atlético, 13/02

Situazione attuale: 1° in Liga

Chelsea

Ultime sei partite: VVVVPV

Ultima partita: Barnsley-Chelsea 0-1, 11/02 (FA Cup)

Prossima partita: Chelsea-Newcastle, 15/02

Situazione attuale: 5° in Premier League, quarti di finale FA Cup

Lazio

Ultime sei partite: VVSVVV

Ultima partita: Lazio-Cagliari 1-0, 07/02

Prossima partita: Inter-Lazio, 14/02

Situazione attuale: 5° in Serie A

Bayern

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Bayern-Tigres UANL 1-0, 11/02 (finale Coppa del Mondo per club)

Prossima partita: Bayern-Arminia, 15/02

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, campione Coppa del Mondo per club

Atalanta

Ultime sei partite: VPPSVV

Ultima partita: Atalanta-Napoli 3-1, 10/02 (ritorno semifinale Coppa Italia)

Prossima partita: Cagliari-Atalanta, 14/02

Situazione attuale: 7° in Serie A, finale Coppa Italia

Real Madrid

Ultime sei partite: VVSVSS

Ultima partita: Real Madrid-Getafe 2-0, 09/02

Prossima partita: Real Madrid-Valencia, 14/02

Situazione attuale: 2° in Liga

Mönchengladbach

Ultime sei partite: SVPVVP

Ultima partita: Mönchengladbach-Köln 1-2, 06/02

Prossima partita: Wolfsburg-Mönchengladbach, 14/02

Situazione attuale: 7° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Manchester City

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Swansea-Man. City 1-3, 10/02 (FA Cup)

Prossima partita: Man. City-Tottenham, 13/02

Situazione attuale: 1° in Premier League, quarti di finale FA Cup, finale Coppa di Lega