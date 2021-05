Finale Champions League: i risultati delle due contendenti

Le statistiche comprendono tutte le competizioni; il risultato più recente è indicato per primo. Per ultimi risultati e prossimi impegni si intendono le partite di campionato se non diversamente indicato.

Chelsea

Ultime sei partite: VVPVPV

Ultima partita: Chelsea - Real Madrid 2-0, 05/05 (semifinale di ritorno, UEFA Champions League)

Prossima partita: Man. City - Chelsea, 08/05

Situazione attuale: 4° in Premier League, finale di FA Cup

I Blues rimangono a caccia di un posto fra le prime quattro in Premier League, mentre sabato 15 maggio saranno impegnati in finale di FA Cup contro il Leicester City. Dall'arrivo di Thomas Tuchel a fine gennaio, la squadra ha perso solo due partite.

Manchester City

Ultime sei partite: VVVVVS

Ultima partita: Man. City - Paris 2-0, 04/05 (semifinale di ritorno, UEFA Champions League)

Prossima partita: Man. City - Chelsea, 08/05

Situazione attuale: 1° in Premier League, vincitore Coppa di Lega

Il City rimane in corsa per il treble. Dopo aver vinto la Coppa di Lega contro gli Spurs il 26 aprile, la squadra di Josep Guardiola è a una sola vittoria dal terzo titolo in Premier League in quattro stagioni.