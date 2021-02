Lazio - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Lazio ospita il Bayern Monaco nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 23 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Il Bayern non mostra alcun segno di rallentamento. I campioni in carica sono praticamente imbattuti da due anni in UEFA Champions League dove hanno vinto 16 partite e pareggiata una dalla sconfitta col Liverpool nel ritorno degli ottavi 2018/19. La Lazio affronterà la partita senza il peso delle aspettative e con un asso nella manica. Nonostante i grandi numeri di Robert Lewandowski nel 2019/20, solo un uomo è riuscito a fare meglio di lui nei massimi campionati europeo: Ciro Immobile!

Stato di forma

Lazio

Forma: VSVVSVV

Ultima partita: Lazio-Sampdoria 1-0, 20/02

Situazione attuale: 6ª in Serie A

Bayern

Form: SPVVVVVVV

Ultima: Eintracht-Bayern 2-1, 20/02

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, Vincitori Coppa del Mondo per Club

Probabile formazione

Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marušić; Correa, Immobile



Bayern: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Lazio

Se in giornata la Lazio può battere qualsiasi avversario, come dimostrato contro il Dortmund nella prima giornata della fase a gironi. Col loro miglior 11 titolare potrebbero causare problemi ai campioni d’Europa in carica quindi aspettatevi anche un risultato a sorpresa. Se riusciranno a blindare la difesa, con Immobile e Luis Alberto in attacco i biancocelesti potrebbero persino vincere.

Jordan Maciel, reporter Bayern: il Bayern è favorita sulla carta ma i crescenti segni di stanchezza sono una preoccupazione per Hansi Flick. I neo campioni del mondo hanno perso cinque punti nelle ultime due partite di Bundesliga e si affidano troppo spesso alla brillantezza individuale di Neuer e Lewandowksi alle due estremità del campo. I miglioramenti difensivi sono indispensabili per continuare a difendere la corona della UEFA Champions League.

Le opinioni dal campo

Simone Inzaghi, allenatore Lazio: "La gara di domani rappresenta il coronamento degli ultimi cinque anni di lavoro con un gruppo fantastico. Giocheremo la gara al meglio, con la giusta spensieratezza. Il Bayern ha vinto la UEFA Champions League ed il Campionato del Mondo per Club, più che lavorare sui loro punti deboli mi sto concentrando sulla mia squadra. Nel nostro percorso abbiamo giocato tante finali, sappiamo come giocare una partita come quella di domani"

Hansi Flick, allenatore Bayern: "Ora dobbiamo essere al top della forma in Champions League. Queste sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Abbiamo un'idea di come vogliamo giocare. Vogliamo iniziare a dimostrarlo dall'inizio delle partite. Ho piena fiducia che la squadra lo farà martedì".

Lazio

Aggiunti: Senad Lulić, Mateo Musacchio

Esclusi: Djavan Anderson, Luis Felipe

Bayern

Aggiunti: Tanguy Nianzou

Esclusi: Bright Arrey-Mbi, Christopher Richards, Joshua Zirkzee

