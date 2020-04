Chi sono le vittime preferite di Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski è stato grande protagonista delle serate europee con le maglie di Lech Poznań, Borussia Dortmund e Bayern München, e in questa edizione di UEFA Champions League sta mantenendo elevati standard di rendimento con i suoi 11 gol in appena 527 minuti (una media di un gol ogni 47 minuti e 55 secondi).

• Lewandowski (64 gol) è al quinto posto insieme a Karim Benzema nella classifica generale marcatori di sempre di UEFA Champions League; è l'unico calciatore tra i primi cinque di questa speciale classifica a non aver mai vinto il trofeo.

• Il polacco ha segnato tutti e dieci i rigori tirati in UEFA Champions League.

• La difesa del Siviglia gli ha creato molte difficoltà. In quattro partite complessive - due con il Dortmund e due con il Bayern - Lewandowski non ha mai segnato al club andaluso. Contro il CSKA Moskva invece Lewandowski ha la striscia più lunga senza gol: 224 minuti sino a ora.

• Altri club sono riusciti ad arginare il polacco - almeno sino a ora - tra cui il Celtic e il suo attuale club, il Bayern, che ha battuto il Dortmund di Lewandowski per 2-1 nella finale di UEFA Champions League del 2013.

• La sua media gol è più alta in UEFA Champions League (64 gol in 86 partite) piuttosto che in Coppa UEFA/UEFA Europa League (sette gol in 24 partite, qualificazioni comprese).

• Lewandowski ha raggiunto il massimo della forma con il Bayern; il polacco col Lech ha segnato sei gol in 16 partite UEFA (0,375), 18 in 36 col Dortmund (0,5 a partita) mentre col Bayern fino a ora ha realizzato 47 gol in 58 gare (0,81 a partita).

• La sua prima tripletta in UEFA Champions League è stata memorabile poiché nel 4-1 dell'aprile 2013 del suo Dortmund contro il Real, è diventato il primo calciatore a segnare quattro gol in una semifinale. Lewandowski ha segnato complessivamente sei gol alle Merengues, più di qualsiasi altro avversario in Europa.

• ll Crvena zvezda ha diversi motivi per temere Lewandowski più di qualsiasi altra squadra; il polacco ha infatti realizzato cinque gol in due partite nel 2019 (un gol a Monaco di Baviera e poi quattro a Belgrado, di cui tre in 12 minuti), ovvero una media di un gol ogni 33 minuti e 24 secondi.

A chi ha segnato Lewandowski in competizioni UEFA?

Avversaria Partite Minuti Gol Minuti

per gol AEK Athens 2 174 3 58 Ajax 4 360 5 72 Anderlecht 2 180 2 90 Arsenal 8 697 4 174 min 15 s Atlético 4 350 2 175 Austria Wien 2 210 1 210 Barcelona 2 180 1 180 Bayern 1 90 - - Benfica 4 276 3 92 Beşiktaş 2 158 2 79 Celtic 1 90 - - Chelsea 1 90 1 90 Crvena zvezda 2 167 5 33 min 24 s CSKA Moskva 3 224 - - Deportivo 1 10 - - Dinamo Zagreb 2 180 5 36 Feyenoord 1 90 - - Fredrikstad 2 161 2 80 min 30 s Grasshopper Club 2 112 2 56 Juventus 2 210 1 210 Karpaty Lviv 2 116 1 116 Liverpool 2 180 - - Málaga 2 180 1 180 Manchester City 4 277 1 277 Marseille 4 342 3 114 Nancy 1 12 - - Napoli 2 179 - - Olympiacos 6 475 5 95 Paris 4 227 1 227 Porto 2 180 2 90 PSV 2 180 3 60 Qarabağ 2 49 - - Real Madrid 8 805 6 134 min 10 s Rostov 2 180 1 180 Roma 2 158 1 158 Sevilla 4 204 - - Shakhtar Donetsk 4 285 2 142 min 30 s Tottenham 1 90 2 45 Udinese 2 180 - - Xäzär Länkäran 2 66 1 66 Zenit 2 180 2 90 TOTAL 110 8739 71 123 min 5 s

• Lewandowski è il terrore delle difese tedesche a livello di club ma non è andato in gol nel suo unico precedente europeo contro un avversario della Bundesliga: la finale di UEFA Champions League del 2013, vinta per 2-1 dal Bayern contro il suo Dortmund.

• Tra le squadre dei primi cinque campionati europei, le italiane si sono dimostrate le più attrezzate per contrastare Lewandowski. Contro i club di Serie A, infatti, il polacco ha segnato un gol ogni 363 minuti, con Napoli e Udinese che lo hanno entrambe fermato.

Contro quali nazioni Lewandowski ha segnato a livello di club?

Avversarie per nazionalità Partite Minuti Gol Minuti per gol Austria 2 210 1 210 Azerbaijan 4 115 1 115 Belgio 4 385 2 192 min 30 s Croazia 2 180 5 36 Inghilterra 16 1334 8 166 min 45 s Francia 9 581 4 145 min 15 s Germania 1 90 - - Grecia 8 649 8 81 min 8 s Italia 8 727 2 363 min 30 s Olanda 7 630 8 78 min 45 s Norvegia 2 161 2 80 min 30 s Portogallo 6 469 5 93 min 48 s Russia 7 584 3 194 min 40 s Scozia 1 90 - - Serbia 2 167 5 33 min 24 s Spagna 21 1729 10 172 min 54 s Svizzera 2 112 2 56 Turchia 2 158 2 79 Ucraina 6 401 3 133 min 40 s TOTALE 110 8739 71 123 min 5 s

In che minuti Lewandowski ha segnato i suoi gol in UEFA Champions League

• Le difese avversarie devono fare molta attenzione a Lewandowski tra l'inizio del secondo tempo e il 75'. In questo lasso di tempo il polacco ha segnato 31 gol in UEFA Champions League, ovvero più di qualsiasi altro periodo di una partita – è proprio in questo spazio di tempo che ha segnato la sua celebre 'manita' in Bundesliga contro il Wolfsburg, e quattro contro il Crvena zvezda in questa stagione.

• Stranamente, Lewandowski non è molto prolifico all'inizio o alla fine delle partite - almeno a livello europeo, sembra essere molto attivo dal 20' a circa l'80'.



Minuti Gol (rigori) 0'-10' 5 11'-20' 5 (1) 21'-30' 7 (1) 31'-40' 7 (2) 41'-primo tempo 4 PRIMO TEMPO 28 46'-55' 10 (3) 56'-65' 11 66'-75' 10 (1) 76'-85' 6 (1) 85'-fine partita 5 (1) SECONDO TEMPO 42 SUPPLEMENTARI 1 TOTALE 71

Ultimo aggiornamento: 02/04/20