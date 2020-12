Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà agli allenatori Fantasy qualche dritta per preparare la propria formazione in vista delle partite di mercoledì della fase a gironi di UEFA Champions League.

Krasnodar: Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Chernov; Gazinski, Olsson; Wanderson, Claesson, Cabella; Berg

Indisponibili: Vilhena (piede)

In dubbio: Safonov (malattia)

Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Maouassa/Truffert; Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud; Doku, Hunou, Del Castillo

Indisponibili: Terrier (malattia), Aguerd (malattia), Rugani (coscia), Martin (caviglia), Guirassy (caviglia)

In dubbio: Maouassa (caviglia)

Highlights: Leipzig 2-0 İstanbul Başakşehir

İstanbul Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli; Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç; Chadli, Višća, Ba

Indisponibili: Júnior Caiçara (tendine d'Achille), Aleksić (non specificato), Mehmet Topal (non specificato)

In dubbio: Enzo Crivelli (muscolare)

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konate, Upamecano, Halstenberg, Angeliño; Haidara, Sabitzer, Forsberg, Nkunku; Poulsen

Indisponibili: Laimer (ginocchio), Klostermann (ginocchio), Henrichs (ginocchio), Hwang (malattia)

Sevilla: Vaclík; Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, De Jong, Munir

Indisponibili: Escudero (gomito), Suso (musculare), Bounou (malattia), Fernández (malattia)

In dubbio: Acuña (problema muscolare)

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Emerson; Jorginho, Kovačić, Havertz; Hudson-Odoi, Giroud, Pulišić

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Gilmour (ginocchio)

Highlights: Lazio 3-1 Dortmund

Dortmund: Bürki; Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel; Hazard, Reyna, Sancho; Haaland

Out: Meunier (polpaccio), Reinier (quarantena), Zagadou (forma)

In dubbio: Can (caviglia), Guerreiro (coscia))

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Indisponibili: Escalante (muscolare), Muriqi (muscolare)

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Kossounou; Ricca, Rits, Vanaken, Vormer, Sobol; De Ketelaere, Bonaventure

Indisponibili: Mitrović (tallone)

In dubbio: Deli (non specificato)



Zenit: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakits’kyy, Zhirkov; Erokhin, Barrios, Kuzyaev; Malcom, Dzyuba, Driussi

Indisponibili: Lovren (squalificato), Karavaev (bicipite femorale)

In dubbio: Dzyuba (inguine), Douglas Santos (piede), Wendel (non specificato), Ozdoev (malattia), Krugovoi (malattia)

Highlights: Dynamo Kyiv 0-2 Juventus

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Buffon (coscia), Demiral (inguine), Chiellini (coscia)

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Shepeliev, De Pena; Verbič

Indisponibili: Duelund (malattia), Tymchyk (adduttore), Kostevych (ginocchio), Rusyn (clavicola), Buyalskiy (costola)

Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Frimpong, Heister; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Uzuni, Nguen

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Ćivić (non specificato)

Barcellona: Neto; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann, Trincão; Braithwaite

Indisponibili: Piqué (ginocchio), Roberto (adduttore), Ansu Fati (menisco)

In dubbio: Ter Stegen (a riposo), Messi (a riposo), Coutinho (a riposo), Araújo (fuori forma), Umtiti (fuori forma)

Highlights: Paris 1-2 Man. United

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles; Van de Beek, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Shaw (bicipite femorale)

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Herrera, Danilo, Verratti; Di María, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Bernat (ginocchio), Draxler (coscia), Icardi (adduttore), Sarabia (muuscolare)