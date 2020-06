Migliori marcatori d'Europa nel 2019/20: Lewandowski primo

Con 11 gol nelle competizioni UEFA per club e 34 reti in Bundesliga, Robert Lewandowski potrebbe vincere le due classifiche marcatori per la sua prima volta - con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo spodestati.

Nelle ultime 12 stagioni, Messi e Ronaldo si sono divisi il premio di capocannoniere (l'unica eccezione risale al 2014/15 quando hanno condiviso il gradino più alto del podio a dieci gol con Neymar). In questa stagione, Lewandowski ha segnato 11 gol nella massima competizione europea per club mentre Messi e Ronaldo sono fermi a quota due.

Il nazionale polacco potrebbe inoltre vincere la classifica marcatori dei cinque più importanti campionati d'Europa: ha chiuso la Bundesliga con 34 gol, sei più di Timo Werner del Leipzig e Ciro Immobile della Lazio. Ronaldo (23) e Messi (21) siedono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Migliori marcatori in UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20 (dalla fase a gironi alla finale)

11 Robert Lewandowski (Bayern München, UEFA Champions League)

10 Erling Braut Haaland (Salzburg/Dortmund, UEFA Champions League)

6 Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United, UEFA Europa League)

6 Serge Gnabry (Bayern München, UEFA Champions League)

6 Diogo Jota (Wolves, UEFA Europa League)

6 Daichi Kamada (Frankfurt, UEFA Europa League)

6 Harry Kane (Tottenham Hotspur, UEFA Champions League)

6 Dries Mertens (Napoli, UEFA Champions League)

6 Alfredo Morelos (Rangers, UEFA Europa League)

6 Andraž Šporar (Slovan Bratislava/Sporting CP, UEFA Europa League)

6 Edin Višća (İstanbul Başakşehir, UEFA Europa League)



2018/19: Lionel Messi (Barcellona, UEFA Champions League) – 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, UEFA Champions League) – 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 16

2014/15: Lionel Messi (Barcellona), Neymar (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 10



Migliori marcatori nei primi cinque campionati d'Europa nel 2019/20

34 Robert Lewandowski (Bayern München, GER)

28 Ciro Immobile (Lazio, ITA)

28 Timo Werner (Leipzig, GER)

23 Cristiano Ronaldo (Juventus, ITA)

21 Lionel Messi (Barcelona, ESP)

19 Romelu Lukaku (Inter, ITA)

19 Jamie Vardy (Leicester City, ENG)

18 Wissam Ben Yedder (Monaco, FRA)

18 Danny Ings (Southampton, ENG)

18 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, FRA)

17 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG)

17 Karim Benzema (Real Madrid, ESP)

17 João Pedro (Cagliari, ITA)

17 Mohamed Salah (Liverpool, ENG)

17 Jadon Sancho (Borussia Dortmund, GER)

16 Sergio Agüero (Manchester City, ENG)

16 Moussa Dembélé (Lyon, FRA)

16 Wout Weghorst (Wolfsburg, GER)



2018/19: Lionel Messi (Barcellona, ESP) – 36

2017/18: Lionel Messi (Barcellona, ESP) – 34

2016/17: Lionel Messi (Barcellona, ESP) – 37

2015/16: Luis Suárez (Barcellona, ESP) – 40

2014/15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP) – 48