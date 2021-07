Sergio Ramos: Quanto è forte il nuovo acquisto del Paris Saint Germain?

Dopo 16 stagioni, 22 trofei, 671 partite e 101 gol, Sergio Ramos lascia il Real Madrid per una nuova avventura alla corte del Paris Saint Germain.

Vincitore di quattro UEFA Champions League, cinque campionati, UEFA EURO 2008 e 2012 e della Coppa del Mondo FIFA 2010, Sergio Ramos è stato un punto di riferimento per le merengues e la nazionale spagnola.

UEFA.com celebra i suoi traguardi in vista della sua nuova avventura.

Dicono di lui

"Ramos non mi sorprende. Ha una grande personalità, si fa trovare sempre pronto incoraggiando i compagni e non abbassando mai la guardia. Non molla mai".

Zinédine Zidane, ex allenatore Real Madrid

Guarda il gol di Sergio Ramos in finale di Champions League 2014

"Ci sono difensori con straordinarie qualità tecniche, altri con qualità difensive uniche - come Cannavaro - che sono bravissimi in marcatura. Altri come Baresi che dirigono la retroguardia, mentre altri che influenzano l'intera squadra con la loro forte personalità. Ma se consideriamo tutte queste caratteristiche insieme per valutare un difensore, allora Sergio Ramos è il più completo. Ha un po' di tutto: qualità tecnica, forza, personalità e leadership".

Carlo Ancelotti, ex allenatore Real Madrid

"Difende bene, sa giocare in mezzo al campo e gestisce tutti gli aspetti del gioco. È un calciatore completo".

Thiago Silva, difensore Chelsea

"Sergio Ramos è l'avversario più difficile mai incontrato. È forte, ha esperienza ed è molto competitivo".

Luis Suárez, attaccante Atlético de Madrid

"Volevi prenderti il mondo. Eri solo un ragazzo quando sei arrivato e sono orgoglioso di tutto quello che hai fatto. Sarai per sempre una delle più grandi leggende del Real Madrid".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Bilancio attuale*

Guarda i gol di Ramos in finale nel 2014 e 2016

Nazionale: 180 presenze, 23 gol

Competizioni UEFA per club: 138 presenze, 18 gol

*Ha anche disputato sei gare con il Real nella Coppa del Mondo FIFA per Club, segnando tre gol

Record personali

Siviglia e Real Madrid

• Il suo trasferimento dal Siviglia al Real Madrid per 27 milioni di euro nel 2005, quando aveva appena 19 anni, è un record per un giovane spagnolo.

• Ramos è andato a segno in Liga per 17 stagioni di fila, record per un difensore. Nel 2019/20 è andato a bersaglio 13 volte fra tutte le competizioni, stabilendo il suo record per una singola stagione.

• Nell'Olimpo dei difensori ad aver segnato in due diverse finali di Coppa dei Campioni, è l'unico ad esserci riuscito nell'attuale formato. I suoi gol nelle finali di UEFA Champions League del 2014 e 2016 contro l'Atlético Madrid gli hanno permesso di raggiungere Tommy Gemmell (1967 e '70) e Phil Neal (1977 e '84).

• Col pareggio nei minuti di recupero della finale di Supercoppa UEFA del 2016 contro la squadra per la quale giocava da ragazzo, il Siviglia, Ramos ha segnato nelle finali di UEFA Champions League, Coppa del Mondo FIFA per Club e Supercoppa UEFA. Non male per un difensore.

Paris Saint-Germain • Dopo aver giocato per 16 anni con la maglia del Real Madrid, l'8 luglio 2021 Sergio Ramos ha firmato con il Paris Saint Germain un contratto fino al 2023.

Ramos sulle tre Champions consecutive

Spagna

• È stato il più giovane spagnolo a esordire in nazionale degli ultimi 55 anni. Il suo debutto con la Spagna è arrivato quattro giorni prima del suo 19esimo compleanno, ed è stato festeggiato con una maglia da titolare (nelle qualificazioni al Mondiale del 2006 contro la Serbia e il Montenegro).

• Ha vinto da protagonista con la Spagna UEFA EURO 2008, la Coppa del Mondo 2010 e UEFA EURO 2012; ha festeggiato i due successi a EURO mostrando una t-shirt commemorativa per Antonio Puerta, suo ex compagno al Siviglia scomparso improvvisamente nel 2007. In nazionale indossa la casacca numero 15 che fu di Puerta (a differenza del 4 nel Real Madrid).

• Con David de Gea preferito a Iker Casillas, Ramos è stato il capitano della Spagna a UEFA EURO 2016, mentre nel 2020 non è stato convocato a causa di un lungo infortunio.

• A ottobre 2019, nell'1-1 tra Spagna e Norvegia valevole per le qualificazioni a UEFA EURO 2020, ha superato il record di 167 presenze in nazionale detenuto da Casillas. A novembre 2020, in occasione della partita contro la Svizzera, è diventato il calciatore europeo con più presenze di sempre in nazionale, raggiungendo le 177 partite con la Spagna (ora 180) e superando il record precedente di Gianluigi Buffon.

Ramos sul traguardo delle 100 reti col Real Madrid

Forse non sai che...

• Detiene il record di espulsioni col Real Madrid, avendo collezionato complessivamente ben 26 cartellini rossi fra tutte le competizioni. È stato inoltre espulso in cinque edizioni del Clásico, un record, l'ultima delle quali in occasione del successo 3-2 del Barcellona in casa del Real nel 2017.

• Ha collezionato la sua 19esima espulsione in Liga a dicembre 2017 contro l'Athletic Club, infrangendo il primato di Xavier Aguado e Pablo Alfaro. Da allora è arrivato a 20 espulsioni in Liga, mentre quella contro il Manchester City agli ottavi del 2019/20 è stata la quarta in UEFA Champions League.

• Ramos è anche molto impegnato nella beneficenza e nel 2014 è stato nominato ambasciatore della Spagna per l'UNICEF.

Sergio Ramos ha quasi una collezione di tatuaggi

• Appassionato di body art, ha quattro tatuaggi sulle dita, ovvero i numeri 35, 32, 19 e 90+. I primi due sono i numeri che aveva al Siviglia, 19 è l'età che aveva all'esordio in nazionale, mentre 90+ rappresenta il gol segnato nei minuti di recupero contro l'Atlético nella vittoria della Décima del Real Madrid nel 2014.

• Ramos è anche appassionato di cavalli e possiede una scuderia nella natia Andalusia, dove va quando vuole "staccare la spina". Uno dei suoi cavalli, "Silencio de Ramos", è stato recentemente proclamato campione andaluso del 2016. Un altro, "Yecutan SR4", è stato campione del mondo nel 2018.

• Ha quattro figli: Sergio, Marco, Alejandro e Maximo Adriano; ha sposato la loro madre, la presentatrice televisiva Pilar Rubio, il 15 giugno 2019.

Lui dice

"Mi sveglio ogni giorno con lo stesso desiderio di migliorare che avevo quando ero un bambino. Non cerco riconoscimenti. Tutto ciò che voglio è fare ogni anno sempre meglio, dimenticare ciò che ho vinto e avere nuove sfide. Andrò avanti fin quando il corpo me lo permetterà".

"Mio nonno e mio padre mi hanno sempre detto che fin quando rimane un solo secondo, c'è ancora speranza. Bisogna avere questa mentalità, e questa è sempre stata storicamente quella del Real Madrid".

"Per essere da esempio bisogna giocare bene, lavorare sodo e dare tutto. È necessario dare il buon esempio ai ragazzi in modo da chiedergli di fare altrettanto. Sono felice di avere la possibilità di guidare questa squadra [il Real]".

Guarda cinque gol di Sergio Ramos

"Mi sento felice se sono da esempio. Credo di aver lottato e di essermi sacrificato molto, così quando mi ritirerò potrò farlo con la coscienza pulita dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere in questo sport".

"È arrivato uno dei momenti più difficili della mia vita, quello di salutare il Real Madrid. Grazie a tutta la società, sarete sempre nel mio cuore. Per me finisce un'epoca unica e incredibile. Ma è solo un arrivederci, perché in futuro tornerò".

"Sono molto felice di giocare al Paris Saint-Germain. È un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto molto ambizioso e di essere in una squadra composta da grandi giocatori. È un club che si è consolidato ai massimi livelli ed il mio obiettivo è quello di continuare la sua crescita ed aiutare la squadra a vincere altri titoli".

Quali obiettivi potrebbe ancora raggiungere

• Diventare il primo giocatore a vincere tre edizioni di EURO: anche se ha saltato l'edizione 2020, il prossimo torneo non è così lontano.

• Data la sua predisposizione al gol, potrebbe diventare il primo difensore a segnare in tre finali di UEFA Champions League.

• Toccare quota 150 presenze in UEFA Champions League. Al momento è a 129. Dovrà vincere la competizione altre due volte per eguagliare il record di sei successi appartenente a Francisco Gento. E il suo nuovo club, ovviamente, è alla disperata ricerca del primo.

• Diventare il giocatore con più presenze in nazionale a livello mondiale (attualmente è a 180). Il record è dell'egiziano Ahmed Hassan con 184.

Il palmarès al Bernabéu

4 UEFA Champions League (2014, 2016, 2017, 2018)

3 Supercoppe UEFA (2014, 2016, 2017)

5 campionati (2007, 20008, 2012, 2017, 2020)

4 Coppe del Mondo FIFA per club (2014, 2016, 2017, 2018)

2 Coppe del Re (2011, 2014)

4 Supercoppe spagnole (2008, 2012, 2017, 2020)