Chi ha vinto il triplete? E il 'quadriplete'?

Solo dieci club hanno vinto campionato, coppa nazionale e Coppa dei Campioni nella stessa stagione. Dopo la sconfitta del Paris in semifinale per mano del Dortmund, nessuna squadra è più in grado di portare il totale a 11 in questa stagione.

Il Paris Saint-Germain ha vinto il campionato e affronterà il Lione in finale di Coppa di Francia il 25 maggio, ma non può più aggiungere titoli al bottino del 2023/24 dopo la sconfitta complessiva per 2-0 contro il Dortmund. La formazione tedesca cercherà invece di alzare il primo trofeo della stagione a Wembley il 1° giugno.

Tra le altre semifinaliste, il Real Madrid ha vinto la Liga ma è stato eliminato agli ottavi di Coppa del Re dall'Atlético de Madrid. Il Bayern finirà la stagione senza trofei nazionali, perché il Leverkusen si è già assicurato la Bundesliga e affronterà il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germania.

I record della finale di Champions League

Non è necessario guardare troppo indietro per sapere chi ha vinto l'ultimo triplete (il Manchester City, 12 mesi fa), ma ricordi le altre nove squadre che ci sono riuscite? Di seguito l'elenco completo.

Erling Haaland e Pep Guardiola AFP via Getty Images

Quali squadre hanno vinto il triplete?

1966/67: Celtic*

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern Monaco

2014/15: Barcellona

2019/20: Bayern Monaco

2022/23: Manchester City

* Ha vinto anche la Coppa di Lega Scozzese

Chi ha vinto il quadriplete?

Il Celtic – nel 1966/67 – è l'unica squadra che finora ha vinto Coppa dei Campioni, campionato, coppa nazionale e Coppa di Lega nella stessa stagione. La Coppa di Lega si disputa in meno paesi, tra cui Inghilterra e Portogallo.