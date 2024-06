Chi ha vinto Champions League e EURO nella stessa stagione?

Solo dieci giocatori fanno parte del club esclusivo formato da coloro che hanno vinto la Coppa dei Campioni e il Campionato Europeo UEFA nella stessa stagione.

La metà di questi ha raggiunto l'obiettivo nelle tre edizioni di EURO più recenti. Per far parte di questo gruppo, i giocatori devono essere stati in campo in entrambe le finali vinte.

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni ed EURO nella stessa stagione?

Dieci giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni e il Campionato Europeo nella stessa stagione. Per fare parte di questa statistica, il calciatore deve essere sceso in campo in entrambi le finali. Il grande Luis Suárez è stato il primo, conquistando il primo titolo continentale a livello di club con l'Inter e poi con la nazionale spagnola nel 1964.

I giocatori successivi a compiere l'impresa sono stati Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle e Gerald Vanenburg. I quattro esponenti del PSV hanno battuto il Benfica ai rigori nella finale di Coppa dei Campioni 1988, poi hanno trionfato all'Europeo in Germania Ovest (Wim Kieft, sempre del PSV, è rimasto in panchina).

Fernando Torres e Juan Mata hanno vissuto un'estate memorabile nel 2012, trionfando in Champions League con il Chelsea e segnando nella finale di EURO contro l'Italia. Quattro anni dopo, Cristiano Ronaldo e Pepe hanno fatto altrettanto con il Real Madrid e il Portogallo. Jorginho è l'unico giocatore ad aver vinto EURO/Coppa del Mondo e Coppa dei Campioni in un anno dispari perché EURO 2020 era stato rinviato di 12 mesi per la pandemia di COVID-19.

Chi può vincere EURO 2024 e la Champions League in questa stagione?

Nove giocatori del Real Madrid, vincitore della Champions League, figurano nella lista dei preconvocati per EURO 2024 delle rispettive nazionali.

Toni Kroos, che si ritirerà dopo il torneo, potrebbe dare un addio speciale se la Germania dovesse alzare la Coppa Henri Delaunay davanti al suo pubblico a luglio. Per i padroni di casa potrebbe giocare anche Antonio Rüdiger.

Autore del primo gol in finale di Champions League, Dani Carvajal è stato convocato dalla Spagna insieme a Joselu e Nacho, mentre Eduardo Camavinga e Ferland Mendy fanno parte della selezione provvisoria della Francia. Completano l'elenco Jude Bellingham (Inghilterra) e Luka Modrić (Croazia).

Gli spagnoli Juan Mata e Fernando Torres dopo la doppietta Champions League EURO nel 2012 AFP via Getty Images

Doppietta Coppa dei Campioni/EURO

1964: Luis Suarez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2020*: Jorginho (Chelsea e Italia)

*Fase finale giocata nel 2021

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo nella stessa stagione?

Un ristretto gruppo di nove giocatori ha vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo nella stessa stagione. Sei di loro ci sono riusciti insieme: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness hanno regalato al Bayern la prima Coppa dei Campioni a maggio 1974, mentre sette settimane dopo hanno battuto l'Olanda nella finale mondiale a Monaco.

Gli altri tre giocatori hanno vinto il Mondiale dopo la Champions League con il Real Madrid: Christian Karembeu nel 1998, Roberto Carlos nel 2002 e Raphaël Varane nel 2018.

Sami Khedira è quasi entrato in questo club nel 2014, ma un infortunio nel riscaldamento gli ha impedito di giocare la vittoriosa finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina. Meno di due mesi prima aveva trionfato in Champions League. Julián Álvarez si sarebbe aggiunto alla lista se fosse subentrato nella vittoriosa finale di Champions League 2022/23 contro l'Inter, dopo aver vinto la Coppa del Mondo con l'Argentina.

Il Bayern con la Coppa dei Campioni 1974 AFP via Getty Images

Doppiette Coppa dei Campioni/Mondiali

1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest)

1998: Christian Karembeu (Real Madrid e Francia)

2002: Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile)

2018: Raphaël Varane (Real Madrid e Francia)