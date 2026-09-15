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Robert Lewandowski lascia il Barcelona: quali sono state le sue vittime preferite in Champions League?

martedì 15 settembre 2026

Robert Lewandowski è solo il terzo giocatore ad aver segnato più di 100 gol in UEFA Champions League, ma quali squadre sono state le sue vittima preferita e contro quali ha avuto più difficoltà?

Robert Lewandowski è diventato il terzo giocatore a segnare 100 gol in Champions League
Robert Lewandowski è diventato il terzo giocatore a segnare 100 gol in Champions League

Robert Lewandowski ha lasciato il Barcellona dopo quattro anni quest'estate. Insieme a Borussia Dortmund e Bayern München, il club blaugrana è nell’elenco delle squadre che hanno tratto enorme beneficio dalla sua implacabile capacità realizzativa, tanto nei campionati nazionali quanto in UEFA Champions League.

Col rigore nei minuti iniziali della sfida della quinta giornata 2024/25 contro il Brest, Robert Lewandowski è diventato il terzo calciatore a raggiungere le 100 marcature in Champions League dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

L'attaccante polacco è arrivato in tripla cifra in 125 partite, segnando contro 37 avversarie, quindi è arrivato a 109 gol contro 41 squadre diverse (record) nella massima competizione europea per club, ma quali sono quelle a cui ha segnato di più?

  • Lewandowski ha raggiunto i 100 gol in 10.541 minuti di Champions League; ciò significa un gol ogni 105 minuti e 25 secondi in media.
  • A Lewandowski è bastata una sola partita con il nuovo club, il Barcelona, per entrare nella storia della Champions League. I suoi tre gol nella vittoria per 5-1 contro il Viktoria Plzeň nella prima giornata del 2022/23 hanno reso il polacco il primo giocatore a segnare una tripletta nella competizione per tre club diversi (Dortmund, Bayern e Barcelona).
  • Anche la centesima presenza di Lewandowski nella competizione è stata spettacolare. Ha realizzato una tripletta contro il Benfica col Bayern, suo ex club, ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere il traguardo degli 80 gol nella storia della competizione; a Lionel Messi sono servite 102 partite, mentre a Cristiano Ronaldo 116. L'attaccante polacco è l'unico giocatore ad aver segnato più di una volta nella partita numero 100.
  • Un rigore contro il Brest alla Giornata 5 dell'edizione 2024/25 ha permesso a Lewandowski di arrivare a quota 100. L'attaccante del Barcelona ha poi segnato un altro gol nel 3-0 finale, prima di realizzare una doppietta contro il Benfica durante la giornata 7 e contro il Dortmund nei quarti di finale.
  • Lewandowski ha dovuto aspettare la settima giornata per segnare nel 2025/26: il suo gol nel 4-2 contro lo Slavia Praha gli ha permesso di segnare in 15 stagioni consecutive di Champions League (dal 2011/12 al 2025/26) e in 16 anni solari consecutivi (dal 2011 al 2026).
  • Quindi, è andato in gol anche all'ottava giornata contro il Copenaghen, eguagliando Messi con 40 squadre colpite in Champions League.
  • Lewandowski ha anche stabilito un nuovo record segnando nella partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Newcastle, portando a 41 il numero delle sue vittime in Champions League. All'età di 37 anni e 209 giorni, è diventato anche il giocatore più anziano a segnare in una partita della fase a eliminazione diretta della competizione.

    Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

Contro quali squadre Lewandowski ha segnato in UEFA Champions League?

AvversariGol fatti
Benfica9
Crvena Zvezda7
Real Madrid6
Salzburg6
Ajax5
GNK Dinamo5
Olympiacos5
Arsenal4
Barcelona4
AEK Athens3
Chelsea3
Dynamo Kyiv3
Marseille3
PSV Eindhoven3
Viktoria Plzeň3
Shakhtar Donetsk2
Zenit2
FC Porto2
Atlético de Madrid2
Anderlecht2
Beşiktaş2
Napoli2
Lazio2
Tottenham Hotspur2
Young Boys2
Inter2
Brest2
Dortmund2
Newcastle2
Málaga1
Roma1
Manchester City1
Juventus1
Paris Saint-Germain1
Lyon1
Rostov1
Antwerp1
Villarreal1
Bayern München1
Slavia Praha1
Copenhagen1
Totale109
  • Mentre molti hanno osservato con stupore le prodezze di Lewandowski, è improbabile che Odysseas Vlachodimos le abbia apprezzate con lo stesso entusiasmo. Il nazionale greco ha affrontato il Bayern di Lewandowski quattro volte durante la sua permanenza al Benfica tra il 2018 e il 2023, subendo almeno un gol in ogni partita. Il Benfica infatti è l'avversario preferito con nove gol subiti.
  • Anche il Crvena Zvezda è un avversario a cui ha segnato molto avendo realizzato sette gol in sole tre presenze contro la squadra serba, di cui quattro nella vittoria per 6-0 del Bayern a Belgrado nella quinta giornata della competizione 2019/20.
  • Il Real Madrid è al terzo posto grazie ai quattro gol che Lewandowski ha segnato a Diego López nell'andata della semifinale di Champions League 2012/13 vinta in casa dal Dortmund. Quella rimane l'unica volta in cui un giocatore ne ha segnati quattro in una semifinale di Champions League.
Dortmund - Real Madrid: la masterclass di Lewandowski nel 2013 ﻿

Contro le squadre di quali nazionalità Lewandowski è stato più prolifico?

Avversarie per nazioneGol segnati
Spagna14
Inghilterra12
Portogallo11
Grecia8
Italia8
Paesi Bassi8
Serbia7
Francia7
Austria6
Croazia5
Ucraina5
Cechia4
Russia3
Belgio3
Germania3
Turchia2
Svizzera2
Danimarca1
Totale109
    • I ruoli si sono ribaltati nell'ottobre 2024, quando Robert Lewandowski ha trovato la rete contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, indossando la maglia del Barcelona. Durante il suo periodo nel club tedesco, Lewandowski è stato particolarmente prolifico contro le squadre spagnole, inclusa la sua squadra attuale. Tra il 2015 e il 2021, ha segnato quattro gol in cinque partite contro il Barcelona, contribuendo a quattro vittorie del Bayern e alimentando una striscia di sei successi consecutivi. Questa serie si è conclusa con il trionfo del Barcellona per 4-1, un match in cui Lewandowski ha indossato però i colori blaugrana. Anche Real Madrid, Atlético Madrid, Málaga e Villarreal sono state sue vittime durante il suo periodo in Germania.
    Highlights: Barcelona - Bayern München 4-1 ﻿

    Quando è più pericoloso Lewandowski?

    MinutiGol segnati
    1-1515
    16-3015
    31-4517
    46-6020
    61-7521
    76-9021
    91-1050
    106-200
    Totale109
    Fase a gironi/fase campionatoFase a eliminazione diretta
    Partite giocate8757
    Gol fatti7336
    Gol a partita0,840,63
    Ronaldo vs Messi gol per gol

    Come segna Lewandowski i suoi gol in Champions League?

    Area di rigoreArea piccolaFuori area
    Gol segnati75304
    • La reputazione di Lewandowski come predatore d'area di rigore è meritata. Il vincitore della Champions League ha segnato solo quattro dei suoi 107 gol da fuori area.
    • Sebbene Lewandowski sia più prolifico con il suo piede più forte, avendo realizzato 69 dei suoi gol di destro, i suoi 21 gol di testa e i 17 di sinistro evidenziano quanto sia un attaccante completo.
    • Solo uno dei suoi gol è arrivato da un calcio di punizione diretto, mentre 19 sono arrivati dal dischetto e 86 su azione.

    Quale compagno di squadra ha fornito il maggior numero di assist in Champions League a Lewandowski?

    NomeAssist
    Thomas Müller9
    Kingsley Coman4
    Mario Götze4
    Joshua Kimmich3
    Marco Reus3
    Thiago Alcántara3

    Minimo tre assist

    • L'attaccante del Bayern, Müller, si distingue dagli altri quando si parla di assist a Lewandowski. Il nazionale tedesco ha più che raddoppiato il numero di assist del secondo classificato, Kingsley Coman, che ha segnato il gol che ha dato a Lewandowski il suo unico trionfo in Champions League - una sorta di assist che, sfortunatamente, non viene conteggiato qui.
    • Il compagno di squadra del Dortmund, Reus, è presente nella lista, nonostante solo 28 delle presenze di Lewandowski in Champions League siano arrivate con la maglia giallo-nera.
    Finale 2020: Paris - Bayern 0-1 ﻿

    Ultimo aggiornamento: 01/06/2026


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