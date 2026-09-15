Robert Lewandowski lascia il Barcelona: quali sono state le sue vittime preferite in Champions League?

Robert Lewandowski ha lasciato il Barcellona dopo quattro anni quest'estate. Insieme a Borussia Dortmund e Bayern München, il club blaugrana è nell’elenco delle squadre che hanno tratto enorme beneficio dalla sua implacabile capacità realizzativa, tanto nei campionati nazionali quanto in UEFA Champions League.

Col rigore nei minuti iniziali della sfida della quinta giornata 2024/25 contro il Brest, Robert Lewandowski è diventato il terzo calciatore a raggiungere le 100 marcature in Champions League dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

L'attaccante polacco è arrivato in tripla cifra in 125 partite, segnando contro 37 avversarie, quindi è arrivato a 109 gol contro 41 squadre diverse (record) nella massima competizione europea per club, ma quali sono quelle a cui ha segnato di più?

Lewandowski ha raggiunto i 100 gol in 10.541 minuti di Champions League; ciò significa un gol ogni 105 minuti e 25 secondi in media.

A Lewandowski è bastata una sola partita con il nuovo club, il Barcelona, per entrare nella storia della Champions League. I suoi tre gol nella vittoria per 5-1 contro il Viktoria Plzeň nella prima giornata del 2022/23 hanno reso il polacco il primo giocatore a segnare una tripletta nella competizione per tre club diversi (Dortmund, Bayern e Barcelona).

Anche la centesima presenza di Lewandowski nella competizione è stata spettacolare. Ha realizzato una tripletta contro il Benfica col Bayern, suo ex club, ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere il traguardo degli 80 gol nella storia della competizione; a Lionel Messi sono servite 102 partite, mentre a Cristiano Ronaldo 116. L'attaccante polacco è l'unico giocatore ad aver segnato più di una volta nella partita numero 100.

Un rigore contro il Brest alla Giornata 5 dell'edizione 2024/25 ha permesso a Lewandowski di arrivare a quota 100. L'attaccante del Barcelona ha poi segnato un altro gol nel 3-0 finale, prima di realizzare una doppietta contro il Benfica durante la giornata 7 e contro il Dortmund nei quarti di finale.

Lewandowski ha dovuto aspettare la settima giornata per segnare nel 2025/26: il suo gol nel 4-2 contro lo Slavia Praha gli ha permesso di segnare in 15 stagioni consecutive di Champions League (dal 2011/12 al 2025/26) e in 16 anni solari consecutivi (dal 2011 al 2026).

Quindi, è andato in gol anche all'ottava giornata contro il Copenaghen, eguagliando Messi con 40 squadre colpite in Champions League.

Lewandowski ha anche stabilito un nuovo record segnando nella partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Newcastle, portando a 41 il numero delle sue vittime in Champions League. All'età di 37 anni e 209 giorni, è diventato anche il giocatore più anziano a segnare in una partita della fase a eliminazione diretta della competizione.



Robert Lewandowski: 100 gol in 100 secondi

Contro quali squadre Lewandowski ha segnato in UEFA Champions League?

Avversari Gol fatti Benfica 9 Crvena Zvezda 7 Real Madrid 6 Salzburg 6 Ajax 5 GNK Dinamo 5 Olympiacos 5 Arsenal 4 Barcelona 4 AEK Athens 3 Chelsea 3 Dynamo Kyiv 3 Marseille 3 PSV Eindhoven 3 Viktoria Plzeň 3 Shakhtar Donetsk 2 Zenit 2 FC Porto 2 Atlético de Madrid 2 Anderlecht 2 Beşiktaş 2 Napoli 2 Lazio 2 Tottenham Hotspur 2 Young Boys 2 Inter 2 Brest 2 Dortmund 2 Newcastle 2 Málaga 1 Roma 1 Manchester City 1 Juventus 1 Paris Saint-Germain 1 Lyon 1 Rostov 1 Antwerp 1 Villarreal 1 Bayern München 1 Slavia Praha 1 Copenhagen 1 Totale 109

Mentre molti hanno osservato con stupore le prodezze di Lewandowski, è improbabile che Odysseas Vlachodimos le abbia apprezzate con lo stesso entusiasmo. Il nazionale greco ha affrontato il Bayern di Lewandowski quattro volte durante la sua permanenza al Benfica tra il 2018 e il 2023, subendo almeno un gol in ogni partita. Il Benfica infatti è l'avversario preferito con nove gol subiti.

Anche il Crvena Zvezda è un avversario a cui ha segnato molto avendo realizzato sette gol in sole tre presenze contro la squadra serba, di cui quattro nella vittoria per 6-0 del Bayern a Belgrado nella quinta giornata della competizione 2019/20.

Il Real Madrid è al terzo posto grazie ai quattro gol che Lewandowski ha segnato a Diego López nell'andata della semifinale di Champions League 2012/13 vinta in casa dal Dortmund. Quella rimane l'unica volta in cui un giocatore ne ha segnati quattro in una semifinale di Champions League.

Dortmund - Real Madrid: la masterclass di Lewandowski nel 2013 ﻿

Contro le squadre di quali nazionalità Lewandowski è stato più prolifico?

Avversarie per nazione Gol segnati Spagna 14 Inghilterra 12 Portogallo 11 Grecia 8 Italia 8 Paesi Bassi 8 Serbia 7 Francia 7 Austria 6 Croazia 5 Ucraina 5 Cechia 4 Russia 3 Belgio 3 Germania 3 Turchia 2 Svizzera 2 Danimarca 1 Totale 109

I ruoli si sono ribaltati nell'ottobre 2024, quando Robert Lewandowski ha trovato la rete contro la sua ex squadra, il Bayern Monaco, indossando la maglia del Barcelona. Durante il suo periodo nel club tedesco, Lewandowski è stato particolarmente prolifico contro le squadre spagnole, inclusa la sua squadra attuale. Tra il 2015 e il 2021, ha segnato quattro gol in cinque partite contro il Barcelona, contribuendo a quattro vittorie del Bayern e alimentando una striscia di sei successi consecutivi. Questa serie si è conclusa con il trionfo del Barcellona per 4-1, un match in cui Lewandowski ha indossato però i colori blaugrana. Anche Real Madrid, Atlético Madrid, Málaga e Villarreal sono state sue vittime durante il suo periodo in Germania.

Highlights: Barcelona - Bayern München 4-1 ﻿

Quando è più pericoloso Lewandowski?

Minuti Gol segnati 1-15 15 16-30 15 31-45 17 46-60 20 61-75 21 76-90 21 91-105 0 106-20 0 Totale 109

Fase a gironi/fase campionato Fase a eliminazione diretta Partite giocate 87 57 Gol fatti 73 36 Gol a partita 0,84 0,63

Come segna Lewandowski i suoi gol in Champions League?

Area di rigore Area piccola Fuori area Gol segnati 75 30 4

La reputazione di Lewandowski come predatore d'area di rigore è meritata. Il vincitore della Champions League ha segnato solo quattro dei suoi 107 gol da fuori area.

Sebbene Lewandowski sia più prolifico con il suo piede più forte, avendo realizzato 69 dei suoi gol di destro, i suoi 21 gol di testa e i 17 di sinistro evidenziano quanto sia un attaccante completo.

Solo uno dei suoi gol è arrivato da un calcio di punizione diretto, mentre 19 sono arrivati dal dischetto e 86 su azione.

Quale compagno di squadra ha fornito il maggior numero di assist in Champions League a Lewandowski?

Nome Assist Thomas Müller 9 Kingsley Coman 4 Mario Götze 4 Joshua Kimmich 3 Marco Reus 3 Thiago Alcántara 3

Minimo tre assist

L'attaccante del Bayern, Müller, si distingue dagli altri quando si parla di assist a Lewandowski. Il nazionale tedesco ha più che raddoppiato il numero di assist del secondo classificato, Kingsley Coman, che ha segnato il gol che ha dato a Lewandowski il suo unico trionfo in Champions League - una sorta di assist che, sfortunatamente, non viene conteggiato qui.

Il compagno di squadra del Dortmund, Reus, è presente nella lista, nonostante solo 28 delle presenze di Lewandowski in Champions League siano arrivate con la maglia giallo-nera.

Finale 2020: Paris - Bayern 0-1 ﻿

Ultimo aggiornamento: 01/06/2026



