Le avversarie preferite di Neymar

Capocannoniere brasiliano assoluto nelle competizioni UEFA per club con 41 gol, Neymar continua a segnare con una media impressionante col Paris, ma quale squadra riesce a tirare fuori il meglio dal brasiliano?



• Neymar non è riuscito a segnare nelle prime cinque gare di UEFA Champions League con il Barcellona, ma si è sbloccato l'11 dicembre 2013 con una tripletta nel 6-1 sul Celtic al Camp Nou.

Sei perle di Neymar

• La prima tripletta in UEFA Champions League è arrivata in soli 15 minuti (44', 48' e 58'). La seconda - e prima col PSG - al Crvena zvezda nell'edizione 2018/19, ha richiesto 62 minuti (20', 22', 81'). La terza tripletta (21', 38', 50') l'ha messa a segno a dicembre 2020 contro l'İstanbul Başakşehir.

• Le statistiche dicono che Başakşehir, Celtic e Crvena zvezda sono le sue avversarie preferite, ma lo stesso PSG non è stato da meno, avendo subito sette gol dal brasiliano in sei partite quando giocava nel Barcellona prima del passaggio nella capitale francese nell'estate del 2017.

• Neymar ha segnato contro 17 delle 25 squadre che ha affrontato in Europa. Ad oggi, Napoli e Roma sono le squadre che l'hanno limitato più a lungo: 180 minuti senza gol.

• La media gol di Neymar è aumentata significativamente da quando è approdato in Francia. A Barcellona aveva segnato 21 gol in 40 gare di UEFA Champions League (3.408 minuti giocati), con una media di un gol ogni 162 minuti e 17 secondi. A Parigi ha segnato 20 gol in 25 partite europee, con una media di un gol ogni 109 minuti e 48 secondi.

• La sua media-gol tuttavia non è paragonabile a quella di Lionel Messi (un gol ogni 101m44s), Cristiano Ronaldo (uno ogni 113m45s) e Robert Lewandowski (122m43s).

Contro chi ha segnato Neymar nelle competizioni UEFA?

Avversari Partite Minuti Gol Minuti per gol AC Milan 2 166 - - Ajax 4 298 1 298m Anderlecht 2 180 2 90m APOEL 1 90 - - Arsenal 2 180 1 180m Atalanta 1 90 - - Atlético 4 360 1 360m Başakşehir 2 180 3 60m BATE 2 180 2 90m Bayern 5 450 4 112m30s Celtic 6 518 7 74m Crvena zvezda 2 172 4 43m Dortmund 2 180 2 90m17s Galatasaray 1 90 1 90m Juventus 3 270 1 270m Leipzig 2 180 1 180m Leverkusen 1 90 - - Liverpool 2 180 1 180m Man. City 6 446 1 446m Man. United 2 180 2 90m Mönchengladbach 1 90 - - Napoli 2 180 - - Paris 6 540 7 77m9s Real Madrid 2 134 - - Roma 2 180 - - TOTALE 65 5604 41 136m41s

• Neymar ha affrontato squadre di 12 nazionalità in UEFA Champions League. Ad oggi, l'unica nazione che non ha mai subito gol dal brasiliano è Cipro, anche il brasiliano ha giocato contro l'APOEL solo 90 minuti nella fase a gironi 2014/15 (1-0 per il Barcellona).

• A parte Cipro, Neymar ha una media di almeno un gol a partita contro squadre provenienti da Bielorussia, Belgio, Francia, Scozia, Serbia e Turchia.

• A oggi ha segnato un solo gol in sei partite contro squadre spagnole e uno in dieci contro formazioni della Serie A. In 12 partite contro squadre inglesi, il brasiliano ha segnato 5 gol mentre contro club tedeschi ha realizzato un gol ogni 141m26s.

Contro le squadre di quale nazionalità ha segnato Neymar?

Avversarie per nazionalità Partite Minuti Gol Minuti per gol Bielorussia 2 180 2 90m Belgio 2 180 2 90m Cipro 1 90 - - Inghilterra 12 986 5 197m12s Francia 6 540 7 77m9s Germania 11 990 7 141m26s Italia 10 886 1 886m Olanda 4 298 1 298m Scozia 6 518 7 74m Serbia 2 172 4 43m Spagna 6 494 1 494m Turchia 3 270 4 67m30s TOTALE 65 5604 41 136m41s

Minutaggio dei gol di Neymar in UEFA Champions League

• Il messaggio per gli avversari di Neymar è: non illudetevi se non segna nei primi 10 minuti; 13 dei suoi 41 gol in UEFA Champions League sono infatti arrivati dall'11' al 30'.

Neymar esulta nel 6-1 contro il PSG ©AFP/Getty Images

• Il brasiliano ha segnato spesso anche negli ultimi minuti e nel recupero, con sei reti dall'85' al triplice fischio (due delle quali nel famoso 6-1 in rimonta del Barcellona contro il PSG nel 2017).



Minuti Gol (rigori) 0–10 3 11–20 7 (1) 21–30 6 (1) 31–40 4 41–fine primo tempo 3 PRIMO TEMPO 23 46–55 4 56–65 3 66–75 3 76–85 2 86–fine partita 6 (1) SECONDO TEMPO 18 TOTALE 41

Ultimo aggiornamento: 06/01/21