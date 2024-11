Chi sono le vittime preferite di Robert Lewandowski?

Col rigore nei minuti iniziali della sfida della quinta giornata 2024/25 contro il Brest, Robert Lewandowski è diventato il terzo calciatore a raggiungere le 100 marcature in UEFA Champions League dopo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il 36enne è arrivato in tripla cifra in 125 partite, segnando contro 37 avversari. Quali sono le squadre a cui ha segnato più gol?

Lewandowski ha raggiunto i 100 gol in 10.541 minuti di Champions League; ciò significa un gol ogni 105 minuti e 25 secondi in media.

Robert Lewandowski: tutti i gol in Champions League

A Lewandowski è bastata una sola partita con il nuovo club, il Barcelona, per entrare nella storia della Champions League. I suoi tre gol nella vittoria per 5-1 contro il Viktoria Plzeň nella prima giornata del 2022/23 hanno reso il polacco il primo giocatore a segnare una tripletta nella competizione per tre club diversi (Dortmund, Bayern e Barcelona).

A Lewandowski è bastata una sola partita con il nuovo club, il Barcelona, per entrare nella storia della Champions League. I suoi tre gol nella vittoria per 5-1 contro il Viktoria Plzeň nella prima giornata del 2022/23 hanno reso il polacco il primo giocatore a segnare una tripletta nella competizione per tre club diversi (Dortmund, Bayern e Barcelona). Anche la centesima presenza di Lewandowski nella competizione è stata spettacolare. Ha realizzato una tripletta contro il Benfica col Bayern, suo ex club, ed è diventato il giocatore più veloce a raggiungere il traguardo degli 80 gol nella storia della competizione; a Lionel Messi sono servite 102 partite, mentre a Cristiano Ronaldo 116. L'attaccante polacco è l'unico giocatore ad aver segnato più di una volta nella partita numero 100.

Contro quali squadre Lewandowski ha segnato in UEFA Champions League?

Avversari Gol segnati Benfica 7 Crvena Zvezda 7 Real Madrid 6 Salzburg 6 Ajax 5 GNK Dinamo 5 Olympiacos 5 Arsenal 4 Barcelona 4 AEK Athens 3 Chelsea 3 Dynamo Kyiv 3 Marseille 3 PSV Eindhoven 3 Viktoria Plzeň 3 Shakhtar Donetsk 2 Zenit 2 FC Porto 2 Atlético de Madrid 2 Anderlecht 2 Beşiktaş 2 Napoli 2 Lazio 2 Tottenham Hotspur 2 Young Boys 2 Inter 2 Málaga 1 Roma 1 Manchester City 1 Juventus 1 Paris Saint-Germain 1 Lyon 1 Rostov 1 Antwerp 1 Villarreal 1 Bayern München 1 Brest 1 Totale 100

Mentre molti hanno osservato con stupore le prodezze di Lewandowski, è improbabile che Odysseas Vlachodimos le abbia apprezzate con lo stesso entusiasmo. Il nazionale greco ha affrontato il Bayern di Lewandowski quattro volte durante la sua permanenza al Benfica tra il 2018 e il 2023, subendo almeno un gol in ogni partita. Il Benfica infatti è l'avversario preferito con sette gol subiti.

Mentre molti hanno osservato con stupore le prodezze di Lewandowski, è improbabile che Odysseas Vlachodimos le abbia apprezzate con lo stesso entusiasmo. Il nazionale greco ha affrontato il Bayern di Lewandowski quattro volte durante la sua permanenza al Benfica tra il 2018 e il 2023, subendo almeno un gol in ogni partita. Il Benfica infatti è l'avversario preferito con sette gol subiti. Anche il Crvena Zvezda è un avversario a cui ha segnato molto avendo realizzato sette gol in sole tre presenze contro la squadra serba, di cui quattro nella vittoria per 6-0 del Bayern a Belgrado nella quinta giornata della competizione 2019/20.

Il Real Madrid è al terzo posto grazie ai quattro gol che Lewandowski ha segnato a Diego López nell'andata della semifinale di Champions League 2012/13 vinta in casa dal Dortmund. Quella rimane l'unica volta in cui un giocatore ne ha segnati quattro in una semifinale di Champions League.

Dortmund - Real Madrid: la masterclass di Lewandowski nel 2013 

Contro quali nazionali Lewandowski è più prolifico?

Avversari Gol segnati Spagna 14 Inghilterra 10 Portogallo 9 Grecia 8 Italia 8 Paesi Bassi 8 Serbia 7 Austria 6 Francia 6 Croazia 5 Ucraina 5 Russia 3 Belgio 3 Cechia 3 Turchia 2 Svizzera 2 Germania 1 Totale 100

Highlights: Barcelona - Bayern München 4-1 

Quando è più pericoloso Lewandowski?

Minuti Gol segnati 1-15 14 16-30 15 31-45 17 46-60 17 61-75 18 76-90 19 91-105 0 106-20 0 Totale 100



Fase a gironi/fase campionato Fase a eliminazione diretta Partite giocate 77 48 Gol fatti 68 32 Gol a partita 0,88 0,67

Come segna Lewandowski i suoi gol in Champions League?

Area di rigore Area piccola Fuori area Gol segnati 68 28 4

La reputazione di Lewandowski come predatore d'area di rigore è meritata. Il vincitore della Champions League ha segnato solo quattro dei suoi 100 gol da fuori area.

Sebbene Lewandowski sia più prolifico con il suo piede più forte, avendo realizzato 64 dei suoi gol con il piede destro, i suoi 20 gol di testa e i 16 di sinistro evidenziano quanto sia un attaccante completo.

Solo uno dei suoi gol è arrivato da un calcio di punizione diretto, mentre 17 sono arrivati dal dischetto e 82 in campo aperto.

Quale compagno di squadra ha fornito il maggior numero di assist in Champions League a Lewandowski?

Nome Assist Thomas Müller

9 Kingsley Coman

4 Mario Götze 4 Joshua Kimmich 3 Marco Reus 3 Thiago Alcántara 3

Minimo tre assist

L'attaccante del Bayern, Müller, si distingue dagli altri quando si parla di assist a Lewandowski. Il nazionale tedesco ha più che raddoppiato il numero di assist del secondo classificato, Kingsley Coman, che ha segnato il gol che ha dato a Lewandowski il suo unico trionfo in Champions League - una sorta di assist che, sfortunatamente, non viene conteggiato qui.

L'attaccante del Bayern, Müller, si distingue dagli altri quando si parla di assist a Lewandowski. Il nazionale tedesco ha più che raddoppiato il numero di assist del secondo classificato, Kingsley Coman, che ha segnato il gol che ha dato a Lewandowski il suo unico trionfo in Champions League - una sorta di assist che, sfortunatamente, non viene conteggiato qui. Il compagno di squadra del Dortmund, Reus, è presente nella lista, nonostante solo 28 delle presenze di Lewandowski in Champions League siano arrivate con la maglia giallo-nera. .

Finale 2020: Paris - Bayern 0-1 

Ultimo aggiornamento: 26/11/2024