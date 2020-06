Buon compleanno a Zidane, l'uomo dei record

Fuoriclasse in campo, fuoriclasse in panchina. Non è facile eccellere in entrambi gli ambiti, ma Zinédine Zidane ha dimostrato di riuscirci alla perfezione. Il tecnico del Real Madrid, alla seconda esperienza sulla panchina delle Merengues, festeggia oggi il suo 48esimo compleanno e nel mirino ha nuovi traguardi ancora più ambiziosi.

Da allenatore, Zizou si è seduto sul trono d'Europa per tre stagioni di fila: da quando è approdato per la prima volta sulla panchina del Real Madrid, nel gennaio 2016, l'ex trequartista francese ha conquistato la Coppa dei Campioni tre volte consecutivamente - primo tecnico a riuscirci nell'era UEFA Champions League - e ha vinto tutto ciò che c'era da vincere, sia a livello nazionale che internazionale.

Zidane si è consacrato in panchina dopo una splendida carriera da giocatore. Pallone d'Oro nel 1998, campione d'Europa e del Mondo con la Francia, trionfatore in UEFA Champions League da giocatore nel 2002: Zizou in campo è stato strepitoso. E in panchina ha dimostrato di essere destinato agli stessi livelli di eccellenza.

I PRIMI 48 ANNI DI ZINÉDINE ZIDANE

Palmarès da giocatore

• 1 UEFA Champions League (Real Madrid 2002)

• 2 Supercoppe UEFA (Juventus 1996, Real Madrid 2002)

• 2 Coppe Intercontinentali (Juventus 1996, Real Madrid 2002)

• 1 Coppa del Mondo FIFA (Francia, 1998)

• 1 Campionato Europeo UEFA (Francia, 2000)

• 2 Campionati italiani (Juventus 1997, 1998)

• 1 Supercoppa Italiana (Juventus, 1997)

• 1 campionato spagnolo (Real Madrid 2003)

• 2 Supercoppe di Spagna (Real Madrid 2001, 2003)

• 1 Pallone d'Oro (1998)

Palmarès da allenatore

• 3 UEFA Champions League (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

• 2 Supercoppa UEFA (Real Madrid 2016, Real Madrid 2017)

• 1 Coppa del Mondo FIFA per Club (Real Madrid, 2016)

• 1 Campionato Spagnolo (Real Madrid 2017)

• 2 Supercoppa Spagnola (Real Madrid 2017, 2019)



I record

• Primo allenatore a vincere per due stagioni e poi tre stagioni consecutive la Coppa dei Campioni nell'era UEFA Champions League.

• Settimo uomo a vincere il trofeo sia da giocatore che da allenatore