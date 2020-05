I giocatori più vincenti in Champions League

Ad oggi, Cristiano Ronaldo è l'unico giocatore ad aver vinto cinque finali di UEFA Champions League.

In precedenza, il portoghese aveva eguagliato Andrés Iniesta e Clarence Seedorf, diventando il terzo giocatore a vincere la UEFA Champions League quattro volte dal 1992/93. Dopo aver operato il sorpasso in vetta nel 2018, il 35enne asso della Juventus guida ora la classifica in solitaria: il suo primo successo, ottenuto con la maglia del Manchester United, risale al 2008.

I successi di Ronaldo in UEFA Champions League

2007/08 (Manchester United)

2013/14 (Real Madrid)

2015/16 (Real Madrid)

2016/17 (Real Madrid)

2017/18 (Real Madrid)

Iniesta e Seedorf sono gli unici giocatori ad essere riusciti nell'impresa di vincere quattro finali prima di Ronaldo e l'olandese è l'unico ad aver trionfato con tre club diversi.

I successi di Iniesta in UEFA Champions League

2005/06 (Barcellona)

2008/09 (Barcellona)

2010/11 (Barcellona)

2014/15 (Barcellona)

I successi di Seedorf in UEFA Champions League

1994/95 (Ajax)

1997/98 (Real Madrid)

2002/03 (Milan)

2006/07 (Milan)

Altri tre giocatori hanno vinto quattro volte la UEFA Champions League, ma hanno preso parte attivamente a sole tre finali:

Xavi Hernández: 2006*, 2009, 2011, 2015 (Barcellona)

Lionel Messi: 2006*, 2009, 2011, 2015 (Barcellona)

Gerard Piqué: 2008*, 2009, 2011, 2015 (Manchester United, Barcellona)

*Non sceso in campo in finale