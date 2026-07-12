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I gol più veloci di sempre in Champions League: Roy Makaay in vetta davanti ad Alessandro Del Piero e Clarence Seedorf

domenica 12 luglio 2026

Quindici giocatori hanno segnato in 30 secondi o meno, ma il gol di Roy Makaay, realizzato dopo soli 10,12 secondi, rimane il più veloce nella storia della UEFA Champions League.

Priceless Moments: Champions League fastest goals

Qual è il gol più veloce nella storia della UEFA Champions League?

Roy Makaay detiene ancora oggi il record grazie al suo gol segnato dopo appena 10,12 secondi della gara di ritorno degli ottavi di finale 2006/07 del Bayern contro il Real Madrid, mentre nella storia della competizione ben 15 giocatori sono andati in gol nei primi 30 secondi.

Ecco i giocatori che hanno lasciato subito il segno in una partita della principale competizione europea per club, turno per turno.

Il gol di Makaay

Dopo il calcio d'inizio, la palla viene servita a Roberto Carlos, che però controlla male e viene sorpreso da Hasan Salihamidžić. Il centrocampista serve velocemente Makaay, che supera Iker Casillas con un diagonale e lascia il Madrid sotto shock.

Scheda della partita su UEFA.com.

I gol più veloci in Champions League

10,12 secondi: Roy Makaay
Bayern - Real Madrid 2-1, 07/03/2007
Ottavi di finale, ritorno

10,96 secondi: Jonas
Valencia - Leverkusen 3-1, 01/11/2011
Fase a gironi, quarta giornata

20,07 secondi: Gilberto Silva
PSV - Arsenal 0-4, 25/09/2002
Fase a gironi, seconda giornata

20,12 secondi: Alessandro Del Piero
Manchester United - Juventus 3-2, 01/10/1997
Fase a gironi, seconda giornata

21,06 secondi: Clarence Seedorf
Schalke - Milan 2-2, 28/09/2005
Fase a gironi, seconda giornata

24 secondi: Pato (Barcelona - Milan 2-2, 13/09/2011, fase a gironi)
26 secondi: Marek Kincl (Club Brugge - SK Rapid 3-2, 02/11/2005, fase a gironi)
26 secondi: Dejan Stanković (Inter - Schalke 2-5, 05/04/2011, quarti di finale)
26 secondi: David Alaba (Bayern - Juventus 2-0, 02/04/2013, quarti di finale)
28 secondi: Conor Gallagher (Atlético de Madrid - Real Madrid 1-0, 12/03/2025, ottavi di finale)
28 secondi: Alexis Alexoudis (Panathinaikos - AaB 2-0, 22/11/1995, fase a gironi)
28 secondi: Mariano Bombarda (Willem II - Sparta Praha 3-4, 20/10/1999, fase a gironi)
30 secondi: Marcus Thuram (Barcelona - Inter 3-3, 30/04/2025, semi-finals)
30 secondi: Deco (Porto - Molde 3-1, 26/10/1999, fase a gironi)
30 secondi: Jack Wilshere (Arsenal - Marseille 2-0, 26/11/2013, fase a gironi)

2024/25 highlights: Barcelona - Inter 3-3﻿

Qual è il gol più veloce di ogni turno della Champions League?

Fase a gironi (1991/92–2023/24): 10,96 secondi (Jonas – Valencia - Leverkusen 3-1, 01/11/2011)

Fase campionato (2024/25–in corso): 49 secondi (Leandro Andrade - Athletic Club - Qarabağ 3-1, 22/10/2025)

Seconda fase a gironi (1999/2000–2002/03): 32 secondi (Christian Giménez – Basel - Manchester United 1-3, 26/11/2002)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 37 secondi (Santiago Giménez – Milan - Feyenoord 1-1, 18/02/2025)

Ottavi di finale: 10,12 secondi (Roy Makaay – Bayern - Real Madrid 2-1, 07/03/2007)

Quarti di finale: 26 secondi (Dejan Stanković – Inter - Schalke 2-5, 05/04/2011; David Alaba – Bayern - Juventus 2-0, 02/04/2013)

Semifinale: 30 secondi (Marcus Thuram – Barcelona - Inter 3-3, 30/04/2025)

Finale: 51 secondi (Paolo Maldini – Milan - Liverpool 3-3, 25/05/2005)

Highlights: finale Champions League 2005
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