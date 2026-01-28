Le partite memorabili dell'ultima giornata della fase a gironi/fase campionato di Champions League

Nella fase a gironi/fase campionato di UEFA Champions League le emozioni non mancano mai, ma spesso l'ultima giornata porta tutto a un altro livello.

UEFA.com sfoglia l'almanacco e ripercorre alcune partite che rimarranno impresse a lungo nella memoria.

L'edizione inaugurale della fase campionato ha regalato emozioni al cardiopalma in tutta Europa, con le squadre impegnate per raggiungere gli spareggi o gli ottavi di finale. All'intervallo di questa partita, la squadra di Pep Guardiola rischiava l'eliminazione a causa del gol iniziale di Raphael Onyedika, ma le reti di Mateo Kovačić (autogol), e Savinho hanno permesso a entrambe le squadre di chiudere con 11 punti. Il City ha chiuso il girone al 22° posto, mentre il Club Brugge, nonostante la sconfitta, si è piazzato al 24° posto e all'ultimo posto disponibile per la fase successiva.

Questo testa a testa per un posto agli ottavi va a favore dei portoghesi, in vantaggio per 2-1 a fine primo tempo grazie alla doppietta di Galeno. Mehdi Taremi consolida il vantaggio, ma l'autogol di Stephen Eustáquio mantiene in corsa la squadra ucraina. Entra Pepe, 40 anni, che diventa il marcatore più anziano della competizione firmando il quarto gol del Porto, mentre Francisco Conceição blinda la qualificazione per la squadra di Sérgio Conceição.

Tutte e quattro le squadre del Gruppo D (le altre due sono Eintracht Francoforte e Sporting CP) sono in corsa per la qualificazione. Al un gol di Chancel Mbemba risponde Clement Lenglet e, mentre i padroni di casa si spingono a caccia della vittoria, il Tottenham vince il girone grazie a una rete di Pierre-Emile Højbjerg al 95'﻿. La posizione degli Spurs cambia sei volte nel corso di una serata sorprendente, mentre il Francoforte occupa tutti e quattro i posti in momenti diversi e, a un certo punto, tre dei quattro club sono primi nel girone.

Ultima nel girone e senza tre difensori, la squadra di Diego Simeone perde Luis Suárez per un infortunio in avvio, ma si impegna più che mai e vince 3-1, assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta. "Quando dobbiamo puntare i piedi lo facciamo", commenta il portiere Jan Oblak. Il titolo di "Marca" la mattina dopo è: "Credere. Combattere. Soffrire. Resistere. Vincere. Qualificarsi. Questo è l'Atleti".

Le squadre competono per un posto nella fase a eliminazione diretta all'ultima giornata, ma è il Lipsia di Julian Nagelsmann a volerlo di più e si porta in vantaggio per 3-0 prima di subire due gol che accendono il finale. "I ragazzi hanno lottato molto", commenta orgoglioso Nagelsmann. "Prima della partita ho detto che [il Lipsia] è una macchina da guerra e stasera lo hanno dimostrato ancora una volta".

All'Ajax basterebbe un pareggio ad Amsterdam, ma alla fine il Valencia centra la vittoria che gli permette di qualificarsi a spese dei padroni di casa resistendo dopo un gol di Rodrigo. "Questa squadra non si stanca di fare miracoli e stasera ne abbiamo fatto un altro", commenta il marcatore a fine gara. "Uscire così lascia l'amaro in bocca, perché ci serviva un solo gol", ribatte Daley Blind dell'Ajax.

Dopo aver perso tre delle prime cinque partite del Gruppo C, il Liverpool appare vulnerabile, ma un gol di Mohamed Salah e le prodezze del portiere di Alisson lo aiutano a rimettersi in carreggiata. "Questa gara è stata semplicemente fantastica", dichiara esausto Jürgen Klopp. La stessa sera, il Tottenham segna un rocambolesco gol del pareggio in extremis a Barcellona e si qualifica: in finale troverà proprio i Reds.

In cerca di un pareggio per raggiungere gli ottavi per la prima volta, il Wolfsburg conduce 2-1 per gran parte della gara, ma un autogol riporta in parità lo United di Louis van Gaal. Nel finale, però, la rete di Naldo manda i tre volte vincitori fuori dalla competizione e porta la squadra di Dieter Hecking nella terra dei sogni. "La squadra ha fatto una grande prestazione", commenta Naldo, raggiante. "È stata una vittoria meritata".

Con il Bayern München già qualificato, Roma, Manchester City e CSKA Moskva arrivano tutte a pari punti all'ultima giornata e alla disperata ricerca di un pass per gli ottavi di finale. Al City, che deve necessariamente sperare in un passo falso del CSKA, serve una vittoria. E così è stato: il CSKA è crollato 3-0 in Germania mentre il City ha superato la fase a gironi grazie alla vittoria sui Giallorossi propiziata dai gol di Pablo Zabaleta e Samir Nasri.

Samir Nasri del Manchester City esulta dopo il gol contro la Roma PA Images via Getty Images

Il Bayern finirà la stagione sfidando nella finale di Madrid un'altra squadra italiana, ma per poco non viene dirottato in UEFA Europa League. Terzi in classifica prima del calcio d'inizio, i bavaresi sembrano destinati ai sedicesimi del secondo torneo continentale quando David Trezeguet porta in vantaggio La Vecchia Signora al 19'. Il portiere del Bayern Hans-Jörg Butt pareggia dal dischetto e a inizio ripresa Ivica Olić ribalta il risultato. Mario Gomez e Anatoliy Tymoshchuk mettono al sicuro il risultato condannando i bianconeri all'eliminazione e alla sconfitta europea in casa più pesante (a pari merito).

Le reti di Geovanni e Beto stendono lo United e consentono al Benfica di raggiungere la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la prima volta dal 1994/95. Il risultato comporta anche il mancato superamento della fase a gironi dei Red Devils, avanti con Paul Scholes, per la prima volta dopo dieci anni. Ultimo del Gruppo D, lo United è fuori anche dalla Coppa UEFA.

Beto del Benfica festeggia il gol della vittoria (Foto di Jon Buckle - PA Images tramite Getty Images) PA Images via Getty Images

Sconfitti 1-0 a Pireo alla seconda giornata, gli uomini di Rafael Benítez devono vincere con due gol di scarto per superare il Gruppo A a spese della formazione ellenica in virtù degli scontri diretti. Nonostante la rete iniziale di Rivaldo per gli ospiti alla mezz'ora, i padroni di casa non demordono. A quattro minuti dalla fine hanno bisogno di un altro gol dopo quelli realizzati da Florent Sinama-Pongolle e Neil Mellor, entrambi partiti dalla panchina. Steven Gerrard esplode un tiro da 25 metri che batte Antonis Nikopolidis scatenando l'euforia ad Anfield.

Il Newcastle diventa la prima squadra nella storia della UEFA Champions League a superare la fase a gironi dopo avere perso le prime tre partite. In campo dopo avere scontato la squalifica, Craig Bellamy proietta il Newcastle alla seconda fase a gironi. La sconfitta alla terza giornata per 2-0 contro la Juventus complica il cammino delle Gazze che, tuttavia, arrivano a Rotterdam con rinnovata fiducia dopo due vittorie consecutive, ma sempre legati a un passo falso della Dynamo Kiev nell'altra partita del Gruppo E. Nonostante il club ucraino stesse perdendo in casa, il Newcastle era fuori fino al gol nel recupero di Bellamy, autore di una doppietta.﻿

Craig Bellamy dopo il gol decisivo del Newcastle in casa del Feyenoord PA Images via Getty Images

Il Basilea accede alla seconda fase a gironi all'esordio nel torneo a spese dei più blasonati avversari. Il Liverpool arriva alla sfida con l'obbligo di battere la formazione elvetica per conquistare il secondo posto nel Gruppo B, ma dopo mezz'ora si ritrova sotto di tre reti, trafitto da Julio Rossi, Christian Giménez e Thimothée Atouba. Il detentore del Pallone d'Oro Michael Owen prova a guidare la riscossa del Reds nella ripresa con una grande prestazione, ma non è sufficiente.

Dopo l'esordio vittorioso per 3-2 contro l'IFK Göteborg nel Gruppo D, il Rosenborg chiude in bellezza ottenendo quella che a oggi resta forse la vittoria europea più importante del club. Il Milan aveva perso in casa contro l'FC Porto e in Svezia, ma nessuno dubitava che avrebbe conquistato il punto gli serviva per andare avanti contro una formazione battuta 4-1 a Trondheim e potendo contare su campioni del calibro di Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Roberto Baggio. Harald Brattbakk gela San Siro raccogliendo un pallone calciato verso la porta. Christophe Dugarry ristabilisce la normalità firmando il pareggio. Ma l'ultima parola spetta agli ospiti, a segno con Vegard Heggem al 70', che centrano così la qualificazione ai quarti di finale a spese dei blasonati rivali.