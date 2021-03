Real Madrid - Atalanta: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Madrid ospita l'Atalanta al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League il 16 marzo alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le dichiarazioni e le analisi degli esperti.

L'Atalanta ha giocato gran parte della gara in 10 uomini per l'espulsione di Remo Freuler al 17' ma ha resistito fino a 4' dalla fine, quando Ferland Mendy ha firmato il gol dell'1-0 per il Real Madrid.

Highlights: Atalanta - Real Madrid 0-1

Statistiche

Real Madrid

Forma: PVVVVV

Ultima partita: Real Madrid - Real Sociedad 1-1, 01/03

Prossima partita: Atlético - Real Madrid, 07/03

Situazione attuale: 3° in Liga

Atalanta

Forma: VSVVVP

Ultima partita: Sampdoria - Atalanta 0-2, 28/02

Prossima partita: Atalanta - Crotone, 03/03

Situazione attuale: 4ª in Serie A

Il Real Madrid raggiunge le 100 partite a eliminazione diretta

Probabili formazioni

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Nacho, Varane, Mendy; Kroos, Valverde, Modrić; Vinícius, Isco, Asensio



Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Iličić; Zapata



Il parere degli esperti

L'opinione dal campo

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "Dobbiamo semplicemente vincere a Madrid. È facile, non possiamo pensarci troppo, abbiamo solo una possibilità. Dobbiamo vincere".

Thibault Courtois, portiere Real Madrid: "Il gol fuori casa è molto importante, ma la partita di ritorno sarà diversa. La Champions League è sempre difficile".



